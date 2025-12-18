قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإسكان تعلن موعد القرعة العلنية لتخصيص أراضي "مسكن الطرح السادس " بـ18 مدينة
علي جمعة: من الجهل أن يقول البعض «اللهم عاملني بعدلك لا برحمتك» ويعكس نوعًا من الكِبْر والغطرسة
«الزراعة» تواصل الحرب على «مافيا الأسمدة»: ضبط 7.4 طن مهربة للسوق السوداء بالأقصر
هل نعود لإجراءات كورونا؟.. خبراء يحسمون الجدل: لا جائحة جديدة.. ولقاح الإنفلونزا خط الدفاع الأول
صلاح فوزي يكشف الموقف الدستوري من إلغاء الانتخابات البرلمانية ومد عمل مجلس النواب
العمر مجرد رقم.. حقيقة تصنيف مواليد الثمانينات ضمن فئة كبار السن
روسيا: عدد الجنود الأوكرانيين المجندين حديثا ويفرون من الخدمة العسكرية في تزايد
لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات
اعتراف رسمي أمريكي بمسئولية الجيش عن كارثة جوية دامية
الخارجية الصينية بشأن ضغوط ترامب على فنزويلا: ندعم جميع الدول في الدفاع عن سيادتها
الصين: صفقة الأسلحة الأمريكية لتايوان تهديد حقيقي للسلام والاستقرار
محافظات

محافظ أسيوط: فتح باب القبول بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي

إيهاب عمر

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط عن فتح باب القبول لاكتشاف لاعبين جدد للانضمام إلى المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي وذلك في عدد من الألعاب الرياضية المختلفة وفقاً للمراحل السنية والشروط المعلنة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بأسيوط بما يسهم في إعداد جيل من الأبطال القادرين على تمثيل مصر في البطولات المحلية والدولية وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية تنفيذاً لأهداف التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.

الألعاب الرياضية

وأوضح المحافظ أن مديرية الشباب والرياضة بأسيوط بقيادة أحمد سويفي وكيل الوزارة تستقبل المستندات المطلوبة والخضوع للفحوصات الطبية اللازمة من خلال الرابط https://nptoc.esyin.gov.eg وفق الشروط المعلنة حيث يشمل المشروع عددًا من الألعاب الرياضية من بينها رفع الأثقال، المصارعة، الجودو، التايكوندو، الملاكمة، ألعاب القوى، تنس الطاولة، كرة السلة، كرة اليد، كرة الطائرة، والسلاح، وفقًا للفئات العمرية المحددة لكل لعبة.

اكتشاف الموهوبين 

وأكد محافظ أسيوط إلى حرص على دعم ورعاية الموهوبين رياضيًا واكتشاف العناصر المتميزة من النشء والشباب وتأهيلها بدنيًا وفنيًا ليكونوا أبطالًا أولمبيين في مختلف الألعاب داعيًا أولياء الأمور والشباب الموهوبين إلى سرعة التقدم والاستفادة من الفرص التي يوفرها المشروع مشيراً إلى إمكانية الاستفسار عن التفاصيل من خلال التوجه إلى مديرية الشباب والرياضة بأسيوط خلال المواعيد المعلنة .

وأشار اللواء دكتور هشام أبو النصر إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية القدرات الرياضية للشباب وتقديم الدعم اللازم للأبطال الواعدين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الرياضة وبناء الإنسان، مشددًا على أهمية التعاون بين مديرية الشباب والرياضة والهيئات الرياضية لاختيار العناصر المتميزة وضمان نجاح المشروع.

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار في بعض المناطق

حالة الطقس الخميس.. الأرصاد تحذر من أمطار في بعض المناطق

نيفين مندور

نيفين مندور حياة مليئة بالدموع .. قصة فيحاء انتهت بمأساة

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

نجل المسن الصعيدي صاحب واقعة المترو

نجل المسن الصعيدي صاحب واقعة المترو: رفضنا اتخاذ إجراءات قانونية

المستشار محمد الحمصاني

مُتحدث مجلس الوزراء: الحكومة تعمل على التصدي لأي زيادات غير مبررة في الأسعار.. والدولة لديها خطة لزيادة الأجور|تفاصيل

نورهان

آلام متتالية.. نورهان شعيب تعلن تعرضها لـ وعكة صحية بالمغرب

سقوط امطار

سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات القادمة

دفع فاتورة التليفون الأرضي يناير 2026

سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2026.. 5 طرق للدفع في البيت

المجلس القومي لذوي الإعاقة

"القومي لذوي الإعاقة": نتعاون مع الأزهر لاستخدام لغة الإشارة في إيصال الخطاب الديني السليم

جامعة القاهرة

جامعة القاهرة تنتهي من استعدادات امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول

انتخابات مجلس النواب 2025

ثاني أيام التصويت.. توافد الناخبين على لجان الاقتراع بإعادة النواب بالشرقية

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

جداول مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025

طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحي

طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية

نفين مندور

بعد وفاة نيفين مندور في منزلها .. الأسرة تكشف ملابسات الحادث

أزمة فريال يوسف ونادية الجندي

فنانة فاشلة.. تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل اتهام فريال يوسف لنادية الجندي بالسب والتشهير

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

