محافظ أسيوط: فتح باب القبول بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط عن فتح باب القبول لاكتشاف لاعبين جدد للانضمام إلى المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي وذلك في عدد من الألعاب الرياضية المختلفة وفقاً للمراحل السنية والشروط المعلنة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بأسيوط بما يسهم في إعداد جيل من الأبطال القادرين على تمثيل مصر في البطولات المحلية والدولية وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية تنفيذاً لأهداف التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.

الألعاب الرياضية

وأوضح المحافظ أن مديرية الشباب والرياضة بأسيوط بقيادة أحمد سويفي وكيل الوزارة تستقبل المستندات المطلوبة والخضوع للفحوصات الطبية اللازمة من خلال الرابط https://nptoc.esyin.gov.eg وفق الشروط المعلنة حيث يشمل المشروع عددًا من الألعاب الرياضية من بينها رفع الأثقال، المصارعة، الجودو، التايكوندو، الملاكمة، ألعاب القوى، تنس الطاولة، كرة السلة، كرة اليد، كرة الطائرة، والسلاح، وفقًا للفئات العمرية المحددة لكل لعبة.

اكتشاف الموهوبين

وأكد محافظ أسيوط إلى حرص على دعم ورعاية الموهوبين رياضيًا واكتشاف العناصر المتميزة من النشء والشباب وتأهيلها بدنيًا وفنيًا ليكونوا أبطالًا أولمبيين في مختلف الألعاب داعيًا أولياء الأمور والشباب الموهوبين إلى سرعة التقدم والاستفادة من الفرص التي يوفرها المشروع مشيراً إلى إمكانية الاستفسار عن التفاصيل من خلال التوجه إلى مديرية الشباب والرياضة بأسيوط خلال المواعيد المعلنة .

وأشار اللواء دكتور هشام أبو النصر إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية القدرات الرياضية للشباب وتقديم الدعم اللازم للأبطال الواعدين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الرياضة وبناء الإنسان، مشددًا على أهمية التعاون بين مديرية الشباب والرياضة والهيئات الرياضية لاختيار العناصر المتميزة وضمان نجاح المشروع.