أسيوط.. تحرير 197 محضرا تموينيًا خلال حملات مكثفة على الأسواق والمخابز

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تحرير 197 محضرًا تموينيًا متنوعة، حصيلة حملات رقابية موسعة استمرت لمدة أربعة أيام، ونفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية على المخابز والأسواق بمختلف المراكز والأحياء، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار وحماية المواطنين من الغش التجاري.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات نفذت بقيادة خالد محمد، وكيل وزارة التموين، واستهدفت المخابز البلدية والسياحية، والمحلات التجارية، ومستودعات البوتاجاز، وبدالي التموين، ومنافذ مشروع "جمعيتي"، للتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية، وذلك بالتنسيق مع المقدم محمد رشوان الزيدي، رئيس مباحث التموين، وبالتعاون مع الوحدات المحلية.

ضبط سلع غذائية وكبدة وعجينة حواوشي منتهية الصلاحية

وأشار المحافظ إلى أنه في مجال الأسواق، تم ضبط سلع غذائية وكبدة وعجينة حواوشي منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط أحد مشروعات "جمعيتي" لتجميعه سلعًا تموينية بدون وجه حق، شملت 72 كيس سكر، و108 زجاجات زيت، و247 كيس مكرونة، كما أسفرت الحملات عن تحرير 4 محاضر لبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، و4 محاضر غلق لتجار تموينيين، و4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحلات والمقاهي والمطاعم، بالإضافة إلى 5 محاضر لعدم حمل شهادات صحية.

وأضاف اللواء الدكتور هشام أبو النصر أنه في مجال المخابز البلدية، تم تحرير 171 محضرًا شملت مخالفات نقص الوزن، وعدم مطابقة المواصفات، وعدم النظافة، وعدم وجود لوحة بيانات، والغلق بالأقفال الحديدية، والتوقف الجزئي عن الإنتاج، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق، وعدم تسليم بون الصرف للمواطنين.

وأكد محافظ أسيوط أن المحافظة لن تتهاون مع أي محاولات للتلاعب بقوت المواطنين أو المساس بحقوقهم، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية المفاجئة والدورية بكافة القرى والمراكز، لضبط الأسواق وتحقيق الانضباط ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على استقرار السوق أو حياة المواطنين.

وناشد المحافظ المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ عن أي مخالفات، من خلال الخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة (114)، أو عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم (16528).