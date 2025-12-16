قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر والأمم المتحدة تدشنان المقر الرئيسي لأكاديمية «شباب بلد» بمركز شباب الجزيرة
حماس: الاحتلال تلاعب بنصوص اتفاق وقف الحرب ولم يترك بندا إلا خرقه
101 مقعد في انتظار الحسم.. تفاصيل جولة الإعادة لانتخابات المرحلة الثانية
سابع إيقاف قيد.. الإسماعيلي في قبضة الفيفا | القصة بأبعادها
واقف في بلكونة بيته | تفاصيل فيديو صادم لتحرش شاب بفتاة بالإسكندرية
وزير الرياضة: أكاديمية «شباب بلد» استثمار حقيقي في طاقات الشباب وبوابة لربطهم بالتعليم وسوق العمل
قبل ساعات من حفل «ذا بيست».. طبيب فريق ألماني يحصد جائزة اللعب النظيف من فيفا بعد إنقاذ مشجع
حورية فرغلي: الفن شقلب حياتي ومكنتش اعرف أن الشهرة سيئة لهذه الدرجة
خاص| التفاصيل الكاملة لموافقة ديانج على تجديد عقده مع الأهلي
مصر تهنئ مملكة البحرين بمناسبة يوم الاستقلال
المفتي: فلسطين قضية كل حرٍّ.. والفتوى جسر بين الواجب الشرعي والإنساني
زيادة الكهرباء والسلع في يناير 2026.. ما قرار الحكومة؟ | الحقيقة كاملة
محافظات

إغلاق 595 منشأة طبية خاصة مخالفة بأسيوط خلال 2025

إغلاق 595 منشأة طبية خاصة مخالفة بأسيوط خلال 2025
إغلاق 595 منشأة طبية خاصة مخالفة بأسيوط خلال 2025
إيهاب عمر

أعلنت مديرية الصحة والسكان بأسيوط نتائج أعمال إدارة العلاج الحر خلال عام 2025، والتي أسفرت عن إغلاق 595 منشأة طبية خاصة لمخالفتها الاشتراطات الصحية والقانونية.

جاء ذلك في إطار جهود حماية صحة وسلامة المواطنين.

 2218 حملة مرور وتفتيش على العيادات

وأوضح البيان أن إدارة العلاج الحر نفذت 2218 حملة مرور وتفتيش على العيادات الخاصة والمعامل ومراكز العلاج الطبيعي والمراكز التخصصية، تم خلالها رصد 1337 مخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث جرى تحرير 742 إنذارًا لتصحيح الأوضاع إلى جانب قرارات الغلق الإداري للمنشآت المخالفة.

وأشار إلى تحقيق طفرة في منظومة التراخيص عقب تطبيق نظام التراخيص والتكويد الطبي الجديد، حيث ارتفع عدد تراخيص العيادات الخاصة إلى 54 ترخيصًا بدلًا من 29، كما تم منح 30 ترخيصًا لعيادات الأسنان بعد أن كانت 11 فقط، إضافة إلى ترخيص 10 مراكز للعلاج الطبيعي و14 ترخيصًا لمراكز وعيادات تخصصية.

كما تم فحص والرد على 109 شكاوى مقدمة من المواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، إلى جانب تكثيف المتابعة بمستشفيات ومراكز النساء والتوليد، مع التأكيد على تطبيق البارتوجرام وتصنيف روبسون لتحسين جودة الخدمات الطبية والحد من معدلات الولادة القيصرية غير المبررة.

وأكدت الدكتورة غادة محمود نبيل، مدير إدارة العلاج الحر بصحة أسيوط، أن القطاع الطبي الخاص يمثل شريكًا أساسيًا في المنظومة الصحية، مشددة على استمرار الجهود لضمان تقديم خدمات طبية آمنة وذات جودة عالية للمواطنين.

مديرية الصحة والسكان أسيوط إدارة العلاج الحر إغلاق 595 منشأة طبية الاشتراطات الصحية

