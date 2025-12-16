إغلاق 595 منشأة طبية خاصة مخالفة بأسيوط خلال 2025

أعلنت مديرية الصحة والسكان بأسيوط نتائج أعمال إدارة العلاج الحر خلال عام 2025، والتي أسفرت عن إغلاق 595 منشأة طبية خاصة لمخالفتها الاشتراطات الصحية والقانونية.

جاء ذلك في إطار جهود حماية صحة وسلامة المواطنين.

2218 حملة مرور وتفتيش على العيادات

وأوضح البيان أن إدارة العلاج الحر نفذت 2218 حملة مرور وتفتيش على العيادات الخاصة والمعامل ومراكز العلاج الطبيعي والمراكز التخصصية، تم خلالها رصد 1337 مخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث جرى تحرير 742 إنذارًا لتصحيح الأوضاع إلى جانب قرارات الغلق الإداري للمنشآت المخالفة.

وأشار إلى تحقيق طفرة في منظومة التراخيص عقب تطبيق نظام التراخيص والتكويد الطبي الجديد، حيث ارتفع عدد تراخيص العيادات الخاصة إلى 54 ترخيصًا بدلًا من 29، كما تم منح 30 ترخيصًا لعيادات الأسنان بعد أن كانت 11 فقط، إضافة إلى ترخيص 10 مراكز للعلاج الطبيعي و14 ترخيصًا لمراكز وعيادات تخصصية.

كما تم فحص والرد على 109 شكاوى مقدمة من المواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، إلى جانب تكثيف المتابعة بمستشفيات ومراكز النساء والتوليد، مع التأكيد على تطبيق البارتوجرام وتصنيف روبسون لتحسين جودة الخدمات الطبية والحد من معدلات الولادة القيصرية غير المبررة.

وأكدت الدكتورة غادة محمود نبيل، مدير إدارة العلاج الحر بصحة أسيوط، أن القطاع الطبي الخاص يمثل شريكًا أساسيًا في المنظومة الصحية، مشددة على استمرار الجهود لضمان تقديم خدمات طبية آمنة وذات جودة عالية للمواطنين.