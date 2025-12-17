قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأخير فتح اللجنة 44 بالمطرية بسبب صعوبة دخول الموظفين
البرهان يعلن استعداده للتعاون مع ترامب لإنهاء الحرب في السودان
تعليمات بمنع الغش في امتحانات نصف العام 2026 والإهتمام بنظافة وتهوية اللجان
9 آلاف طن مساعدات إنسانية و15 ألف خيمة بطريقها إلى غزة
انهيار أكثر من 17 مبنى سكنيا بشكل كامل منذ بدء المنخفضات الجوية في قطاع غزة
شوبير يكشف تطورات ملف الصفقات وتجديد عقود لاعبي الأهلي
مستوطن إسرائيلي ينهي حياة شاب فلسطيني بعمر 16 عاما
برلمان 2025.. شاهد انتظام سير العملية الانتخابية في عدد من لجان الإعادة بالمرحلة الثانية
المالية: مناخ الأعمال يتحسن.. وندعو شركاءنا المحليين والدوليين لتوسيع أنشطتهم الاستثمارية فى مصر
سفير بريطانيا بالقاهرة: زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء قبل رمضان لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر
جولة الإعادة للمرحلة الثانية.. ماذا حدث في الساعات الأولى من فتح اللجان؟
الصحة تقدم نصائح إرشادية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية داخل المدارس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ أسيوط يشهد انطلاق مبادرة "مصر في عيونا" لمكافحة العمى وضعف الإبصار بقرية كوم بوها بمنفلوط

محافظ أسيوط يشهد انطلاق مبادرة "مصر في عيونا" لمكافحة العمى وضعف الإبصار بقرية كوم بوها بمنفلوط
محافظ أسيوط يشهد انطلاق مبادرة "مصر في عيونا" لمكافحة العمى وضعف الإبصار بقرية كوم بوها بمنفلوط
إيهاب عمر

شهد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، انطلاق فعاليات قوافل مبادرة "مصر في عيونا" للكشف المبكر عن مسببات العمى وضعف الإبصار، وذلك بمركز الشباب بقرية كوم بوها التابعة لمركز منفلوط، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالارتقاء بالمنظومة الصحية، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

الوقاية من أمراض العيون وضعف الإبصار

وتُنفذ المبادرة بدعم من البنك المصري لتنمية الصادرات  (EBank)، وبالتعاون مع مؤسسة مرفت سلطان للأعمال الخيرية، بهدف إجراء المسح الطبي على المواطنين وطلاب المدارس، لا سيما في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتقديم خدمات طبية متكاملة للوقاية من أمراض العيون وضعف الإبصار.

حضر فعاليات إطلاق المبادرة الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وأحمد سويفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ووليد جمال، رئيس مركز ومدينة منفلوط، والمهندس عصام عبد الظاهر، وكيل وزارة الإسكان، والمهندس أحمد صلاح، مدير مديرية الطرق والنقل، ونفيسة عبدالسلام مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة وأمل جميل مدير عام العلاقات العامة والمتابعة والمتحدث بإسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ونهى سليمان مدير إدارة تنمية الموارد بمؤسسة مرفت سلطان للأعمال الخيرية، ومحمد ياسين مدير المشروعات بالمؤسسة، وعمر النحاس مدير قوافل المؤسسة، و غادة انيس رئيس المسئولية المجتمعية بالبنك المصري لتنميه الصادرات Ebank ، ونفيسة عبد السلام مدير المشاركة المجتمعية.

توزيع النظارات الطبية مجانًا

وتفقد محافظ أسيوط ومرافقوه مختلف أقسام القافلة الطبية، حيث تابع مراحل الكشف الطبي بداية من تسجيل الحالات، مرورًا بغرف الكشف وفحص قاع العين، وحتى صرف الأدوية وتوزيع النظارات الطبية مجانًا على الحالات المستحقة، كما استمع إلى شرح مفصل من القائمين على المبادرة حول آليات العمل والفئات المستهدفة، والتي تشمل إجراء مسح طبي لأكثر من ألف مواطن، خاصة من القرى الأكثر احتياجًا.

وأوضح اللواء دكتور هشام أبو النصر، أن المبادرة تستهدف تقديم خدمات الكشف الطبي المجاني للمواطنين، وصرف العلاج والنظارات الطبية للحالات التي تعاني من ضعف أو فقدان الإبصار داخل القافلة، إلى جانب إجراء التدخلات الجراحية اللازمة للحالات المرضية بالمستشفيات الحكومية بأسيوط دون تحمل المواطنين أي أعباء مادية، مؤكدًا استمرار جهود المسح الطبي والكشف المبكر لأهالي القرى الأولى بالرعاية بمختلف أنحاء المحافظة.

وأكد المحافظ أن الدولة تولي القطاع الصحي أولوية قصوى، مشددًا على أهمية تكامل وتضافر جهود الأجهزة التنفيذية مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع المصرفي، لتقديم خدمات صحية شاملة ومستدامة للمواطنين، مشيدًا بمبادرة "مصر في عيونا" لما تحققه من أثر إيجابي مباشر في تحسين جودة الرعاية الصحية، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا.

وفي السياق ذاته، أوضحت إدارة مؤسسة مرفت سلطان للأعمال الخيرية، أنها نفذت العديد من القوافل الطبية بمحافظة أسيوط خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في تنفيذ القوافل واستهداف المزيد من القرى الأكثر احتياجًا، دعمًا لأبناء المحافظة وتعزيزًا لحقهم في الحصول على رعاية صحية لائقة.

أسيوط مصر في عيونا مبادرة مسببات العمى وضعف الإبصار قرية كوم بوها مركز الشباب مركز منفلوط المنظومة الصحية الفئات الأولى بالرعاية المسح الطبي المناطق الأكثر احتياجًا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

محيي إسماعيل

كسروا باب شقته .. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

إمام عاشور

مش مستني لقطة أو ادعاء.. إمام عاشور يكشف سبب بكائه بلقاء مصر ونيجيريا

إمام عاشور

دموع إمام عاشور تشعل التعاطف.. ومحمد طارق يكشف الكواليس |فيديو

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

الداخلية

مصدر أمني ينفي صحة فيديو متداول عن هتافات مزعومة في إحدى المناطق

زلزال

زلزال بقوة 4 ريختر يضرب المنطقة الشرقية في السعودية

أحمد العوضي

انتقادات بالجملة لـ أحمد العوضي بسبب تصريح صادم له .. اعرف القصة كاملة

ترشيحاتنا

محافظ أسيوط يشهد انطلاق مبادرة "مصر في عيونا" لمكافحة العمى وضعف الإبصار بقرية كوم بوها بمنفلوط

محافظ أسيوط يشهد انطلاق مبادرة "مصر في عيونا" لمكافحة العمى وضعف الإبصار بقرية كوم بوها بمنفلوط

محافظ الغربية

محافظ الغربية يتابع سير إعادة انتخابات النواب من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ

محافظ أسيوط يعقد لقاءا جماهيريا بقرية كوم بوها بمركز ديروط

خلال لقائه بأهالي كوم بوها بديروط.. محافظ أسيوط يطلق خطة متكاملة لإنشاء تكتل اقتصادي للثروة الداجنة

بالصور

3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها

3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها
3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها
3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها

السيدات يتصدرن المشهد الانتخابي بمركز الحسينية بالشرقية في جولة إعادة النواب

انتخابات
انتخابات
انتخابات

الشرقية تعلن فتح جميع اللجان الإنتخابية في موعدها وانطلاق عملية التصويت دون أي معوقات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية.. وصفة سريعة ومغذية للشتاء

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية
طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية
طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد