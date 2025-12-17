محافظ أسيوط يشهد انطلاق مبادرة "مصر في عيونا" لمكافحة العمى وضعف الإبصار بقرية كوم بوها بمنفلوط

شهد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، انطلاق فعاليات قوافل مبادرة "مصر في عيونا" للكشف المبكر عن مسببات العمى وضعف الإبصار، وذلك بمركز الشباب بقرية كوم بوها التابعة لمركز منفلوط، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالارتقاء بالمنظومة الصحية، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

الوقاية من أمراض العيون وضعف الإبصار

وتُنفذ المبادرة بدعم من البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank)، وبالتعاون مع مؤسسة مرفت سلطان للأعمال الخيرية، بهدف إجراء المسح الطبي على المواطنين وطلاب المدارس، لا سيما في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتقديم خدمات طبية متكاملة للوقاية من أمراض العيون وضعف الإبصار.

حضر فعاليات إطلاق المبادرة الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وأحمد سويفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ووليد جمال، رئيس مركز ومدينة منفلوط، والمهندس عصام عبد الظاهر، وكيل وزارة الإسكان، والمهندس أحمد صلاح، مدير مديرية الطرق والنقل، ونفيسة عبدالسلام مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة وأمل جميل مدير عام العلاقات العامة والمتابعة والمتحدث بإسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ونهى سليمان مدير إدارة تنمية الموارد بمؤسسة مرفت سلطان للأعمال الخيرية، ومحمد ياسين مدير المشروعات بالمؤسسة، وعمر النحاس مدير قوافل المؤسسة، و غادة انيس رئيس المسئولية المجتمعية بالبنك المصري لتنميه الصادرات Ebank ، ونفيسة عبد السلام مدير المشاركة المجتمعية.

توزيع النظارات الطبية مجانًا

وتفقد محافظ أسيوط ومرافقوه مختلف أقسام القافلة الطبية، حيث تابع مراحل الكشف الطبي بداية من تسجيل الحالات، مرورًا بغرف الكشف وفحص قاع العين، وحتى صرف الأدوية وتوزيع النظارات الطبية مجانًا على الحالات المستحقة، كما استمع إلى شرح مفصل من القائمين على المبادرة حول آليات العمل والفئات المستهدفة، والتي تشمل إجراء مسح طبي لأكثر من ألف مواطن، خاصة من القرى الأكثر احتياجًا.

وأوضح اللواء دكتور هشام أبو النصر، أن المبادرة تستهدف تقديم خدمات الكشف الطبي المجاني للمواطنين، وصرف العلاج والنظارات الطبية للحالات التي تعاني من ضعف أو فقدان الإبصار داخل القافلة، إلى جانب إجراء التدخلات الجراحية اللازمة للحالات المرضية بالمستشفيات الحكومية بأسيوط دون تحمل المواطنين أي أعباء مادية، مؤكدًا استمرار جهود المسح الطبي والكشف المبكر لأهالي القرى الأولى بالرعاية بمختلف أنحاء المحافظة.

وأكد المحافظ أن الدولة تولي القطاع الصحي أولوية قصوى، مشددًا على أهمية تكامل وتضافر جهود الأجهزة التنفيذية مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع المصرفي، لتقديم خدمات صحية شاملة ومستدامة للمواطنين، مشيدًا بمبادرة "مصر في عيونا" لما تحققه من أثر إيجابي مباشر في تحسين جودة الرعاية الصحية، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا.

وفي السياق ذاته، أوضحت إدارة مؤسسة مرفت سلطان للأعمال الخيرية، أنها نفذت العديد من القوافل الطبية بمحافظة أسيوط خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في تنفيذ القوافل واستهداف المزيد من القرى الأكثر احتياجًا، دعمًا لأبناء المحافظة وتعزيزًا لحقهم في الحصول على رعاية صحية لائقة.