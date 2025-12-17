خلال لقائه بأهالي كوم بوها بديروط.. محافظ أسيوط يطلق خطة متكاملة لإنشاء تكتل اقتصادي للثروة الداجنة

واصل اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، لقاءاته الجماهيرية مع المواطنين بمختلف قرى ومراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

تنمية الثروة الداجنة

وفي هذا الإطار، عقد محافظ أسيوط لقاءًا جماهيريًا موسعًا مع أهالي قرية كوم بوها بحري بمركز ديروط، استكمالًا للقاء سابق بديوان عام المحافظة، لبحث سبل تنمية الثروة الداجنة وتطوير الأنشطة الزراعية التكاملية، ضمن خطة المحافظة لإنشاء تكتلات اقتصادية تسهم في تحسين مستوى المعيشة ودعم الاقتصاد المحلي.

شهد اللقاء حضور وكلاء وزارات التربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والإسكان، والزراعة، والعمل، والطرق والنقل، إلى جانب ممثلي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وسوزان محمد راضي رئيس مركز ومدينة ديروط ونوابها، والعمدة إيفا هابيل عضو مجلس الشيوخ الأسبق، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، ورموز العائلات، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وممثلي الصحافة والإعلام، وجموع من أهالي القرية والقرى المجاورة.

وبدأ اللقاء، الذي أُقيم بالسرادق المقام بالقرية، بالسلام الجمهوري، أعقبه كلمة ترحيب من العمدة إيفا هابيل، أعربت خلالها عن تقديرها لحرص محافظ أسيوط على التواجد بين المواطنين والاستماع إلى مطالبهم عن قرب، مؤكدة أن هذا النهج يعكس اهتمام القيادة السياسية بدعم القرى والشباب ودفع جهود التنمية على أرض الواقع.

وأكد المحافظ أن قرية كوم بوها بحري تعد من النماذج المتميزة على مستوى الجمهورية في مجال تربية الدواجن، لما تمتلكه من خبرات متراكمة وانتشار واسع لهذا النشاط بين أبنائها، مشيرًا إلى أن هذا التميز يستدعي دعم المربين وتعزيز التكتل الاقتصادي القائم لزيادة الإنتاج وتحقيق قيمة مضافة حقيقية.

إتاحة أراضي الظهير الصحراوي

وأوضح اللواء دكتور هشام أبو النصر أن المحافظة تعمل على إتاحة أراضي الظهير الصحراوي وأملاك الدولة لإقامة مزارع نموذجية بعيدًا عن الكتل السكنية، حفاظًا على الصحة العامة والبيئة، مع إنشاء سوق وبورصة للدواجن بالتكامل مع المجزر النصف آلي، وباكيات عرض، وثلاجات حفظ، تحت إشراف بيطري كامل.

كما أشار إلى توفير أوجه الدعم والتمويل من خلال المحافظة وجهاز تنمية المشروعات والبنوك، بقروض ميسرة وفوائد منخفضة، خاصة مع قرب شهر رمضان المبارك، بما يسهم في زيادة المعروض وضبط الأسعار.

وكلف المحافظ بتقسيم المربين وشباب القرية إلى مجموعات وتكتلات، وعقد لقاءات متخصصة لبحث آليات تنفيذ المشروعات التنموية المقترحة بالشراكة مع المحافظة.

وخلال الحوار مع المواطنين، وجه المحافظ بإقامة مركز شباب وقصر ثقافة وفصول مجتمعية لخدمة أهالي القرية، مع استكمال مشروعات "حياة كريمة" الجارية، خاصة مياه الشرب والصرف الصحي، تمهيدًا لرصف الشوارع، إلى جانب دراسة إنشاء مخزن للأسمدة وتوفير حصة الردة للمستحقين.

وفي ختام اللقاء، أعرب أهالي قرية كوم بوها بحري عن تقديرهم لزيارة محافظ أسيوط وقراراته الداعمة لتنمية الثروة الداجنة وتحسين مستوى الخدمات، مؤكدين ثقتهم في استمرار جهود المحافظة لتحقيق التنمية الشاملة.