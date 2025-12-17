قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأوقاف تنفي شائعات سحب أرض نادي الزمالك.. وتكشف تفاصيل العقود
ترامب يفرض حصارا على ناقلات النفط ويصنف نظام فنزويلا "منظمة إرهابية أجنبية"
عايشة لوحدها.. جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية
وفاة نيفين مندور.. تزوجت علي الطريقة الأسطورية وعادت للظهور بعد غياب
بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور
أكرم القصاص: الرئيس السيسي يضع الشباب على رأس أولوياته
موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد فلامنجو في كأس القارات
بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية
الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 27 من "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة
إعلام عبري: حزب الله يتعافى ويتعزز بوتيرة أسرع والمواجهة معه باتت حتمية
مجهولان يرشان «مية نار» على 3 طلاب أثناء استقلالهم توك توك في كفر شكر
هزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر في أمريكا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

خلال لقائه بأهالي كوم بوها بديروط.. محافظ أسيوط يطلق خطة متكاملة لإنشاء تكتل اقتصادي للثروة الداجنة

محافظ أسيوط يعقد لقاءا جماهيريا بقرية كوم بوها بمركز ديروط
محافظ أسيوط يعقد لقاءا جماهيريا بقرية كوم بوها بمركز ديروط
إيهاب عمر

واصل اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، لقاءاته الجماهيرية مع المواطنين بمختلف قرى ومراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

تنمية الثروة الداجنة

وفي هذا الإطار، عقد محافظ أسيوط لقاءًا جماهيريًا موسعًا مع أهالي قرية كوم بوها بحري بمركز ديروط، استكمالًا للقاء سابق بديوان عام المحافظة، لبحث سبل تنمية الثروة الداجنة وتطوير الأنشطة الزراعية التكاملية، ضمن خطة المحافظة لإنشاء تكتلات اقتصادية تسهم في تحسين مستوى المعيشة ودعم الاقتصاد المحلي.

شهد اللقاء حضور وكلاء وزارات التربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والإسكان، والزراعة، والعمل، والطرق والنقل، إلى جانب ممثلي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وسوزان محمد راضي رئيس مركز ومدينة ديروط ونوابها، والعمدة إيفا هابيل عضو مجلس الشيوخ الأسبق، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، ورموز العائلات، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وممثلي الصحافة والإعلام، وجموع من أهالي القرية والقرى المجاورة.

وبدأ اللقاء، الذي أُقيم بالسرادق المقام بالقرية، بالسلام الجمهوري، أعقبه كلمة ترحيب من العمدة إيفا هابيل، أعربت خلالها عن تقديرها لحرص محافظ أسيوط على التواجد بين المواطنين والاستماع إلى مطالبهم عن قرب، مؤكدة أن هذا النهج يعكس اهتمام القيادة السياسية بدعم القرى والشباب ودفع جهود التنمية على أرض الواقع.

وأكد المحافظ أن قرية كوم بوها بحري تعد من النماذج المتميزة على مستوى الجمهورية في مجال تربية الدواجن، لما تمتلكه من خبرات متراكمة وانتشار واسع لهذا النشاط بين أبنائها، مشيرًا إلى أن هذا التميز يستدعي دعم المربين وتعزيز التكتل الاقتصادي القائم لزيادة الإنتاج وتحقيق قيمة مضافة حقيقية.

إتاحة أراضي الظهير الصحراوي

وأوضح اللواء دكتور هشام أبو النصر أن المحافظة تعمل على إتاحة أراضي الظهير الصحراوي وأملاك الدولة لإقامة مزارع نموذجية بعيدًا عن الكتل السكنية، حفاظًا على الصحة العامة والبيئة، مع إنشاء سوق وبورصة للدواجن بالتكامل مع المجزر النصف آلي، وباكيات عرض، وثلاجات حفظ، تحت إشراف بيطري كامل.

كما أشار إلى توفير أوجه الدعم والتمويل من خلال المحافظة وجهاز تنمية المشروعات والبنوك، بقروض ميسرة وفوائد منخفضة، خاصة مع قرب شهر رمضان المبارك، بما يسهم في زيادة المعروض وضبط الأسعار.

وكلف المحافظ بتقسيم المربين وشباب القرية إلى مجموعات وتكتلات، وعقد لقاءات متخصصة لبحث آليات تنفيذ المشروعات التنموية المقترحة بالشراكة مع المحافظة.

وخلال الحوار مع المواطنين، وجه المحافظ بإقامة مركز شباب وقصر ثقافة وفصول مجتمعية لخدمة أهالي القرية، مع استكمال مشروعات "حياة كريمة" الجارية، خاصة مياه الشرب والصرف الصحي، تمهيدًا لرصف الشوارع، إلى جانب دراسة إنشاء مخزن للأسمدة وتوفير حصة الردة للمستحقين.

وفي ختام اللقاء، أعرب أهالي قرية كوم بوها بحري عن تقديرهم لزيارة محافظ أسيوط وقراراته الداعمة لتنمية الثروة الداجنة وتحسين مستوى الخدمات، مؤكدين ثقتهم في استمرار جهود المحافظة لتحقيق التنمية الشاملة.

أسيوط لقاءاته الجماهيرية المواطنين قرية كوم بوها مركز ديروط الثروة الداجنة تربية الدواجن التكتل الاقتصادي زيادة الإنتاج الظهير الصحراوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محيي إسماعيل

كسروا باب شقته .. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

إمام عاشور

مش مستني لقطة أو ادعاء.. إمام عاشور يكشف سبب بكائه بلقاء مصر ونيجيريا

دونالد ترامب

بينها فلسطين وسوريا .. ترامب يوسّع عدد حظر دخول الدول الولايات المتحدة

متهم

ربطوه في العامود.. كواليس محاولة شاب تقبيل فتاة عنوة وسط الشارع بأكتوبر

إمام عاشور

دموع إمام عاشور تشعل التعاطف.. ومحمد طارق يكشف الكواليس |فيديو

الداخلية

مصدر أمني ينفي صحة فيديو متداول عن هتافات مزعومة في إحدى المناطق

زلزال

زلزال بقوة 4 ريختر يضرب المنطقة الشرقية في السعودية

الارصاد

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة تصل لحد السيول على سيناء وشبورة كثيفة

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية يلتقي مفتي كازاخستان على هامش الندوة الدولية الثانية للإفتاء

جانب من التكريم

مفتي الهند أبو بكر أحمد المسليار يكرم علماء وأئمة الهند خريجي أكاديمية الأزهر العالمية

السورة التي تحرق القرين

ما هي السورة التي تحرق القرين؟.. 23 آية تنجيك من شرور عفريتك

بالصور

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية.. وصفة سريعة ومغذية للشتاء

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية
طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية
طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية

أخطاء شائعة يقع فيها الأغلبية مع أي متحور جديد

أخطاء شائعة يقع فيها الأغلبية مع أي متحور جديد
أخطاء شائعة يقع فيها الأغلبية مع أي متحور جديد
أخطاء شائعة يقع فيها الأغلبية مع أي متحور جديد

طريقة عمل التيراميسيو في المنزل .. حلوى إيطالي بالقهوة

طريقة عمل حلوى التيراميسيو
طريقة عمل حلوى التيراميسيو
طريقة عمل حلوى التيراميسيو

تنظيم المذاكرة في آخر شهر قبل الامتحانات.. خطة ذكية لمُراجعة المنهج بدون توتر

خطوات عملية لتنظيم وقت المذاكرة في آخر شهر قبل الامتحانات
خطوات عملية لتنظيم وقت المذاكرة في آخر شهر قبل الامتحانات
خطوات عملية لتنظيم وقت المذاكرة في آخر شهر قبل الامتحانات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد