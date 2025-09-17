يروج لنشاطه المشبوه على فيسبوك.. سقوط مزور الشهادات الدراسية بالأقصر

نجحت الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على المتهم بالنصب على المواطنين من خلال تزوير محررات رسمية وشهادات دراسية بمحافظة الأقصر.

فى إطار مكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بالأقصر) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على تزوير المحررات الرسمية والشهادات الدراسية المنسوبة للعديد من الجهات ، والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.