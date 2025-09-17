قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«آي صاغة»: الذهب يتراجع… والأسواق تترقب قرار الفيدرالي الأمريكي اليوم
فتح باب الاشتراكات المخفضة لطلاب المدارس والجامعات بقطارات سكك حديد مصر
السعودية تدين بأشد العبارات الهجوم البري الإسرائيلي على غزة
أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025
تأجيل دعوى تعويض عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامى لـ22 أكتوبر
النبي المعلم.. الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة القادمة
تدعم مجازر الاحتلال ضد غزة.. القصة الكاملة لإلغاء حفل فرقة سكوربيونز في مصر
الأعلى للإعلام يستدعي مسئولي صفحات خالد الغندور وأبو المعاطي ذكي وبدرية طلبة عبر موقع يوتيوب
تمديد فترة إقامة معرض "رمسيس وذهب الفراعنة"المقام بطوكيو
51 شهيدًا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 38 في مدينة غزة
الوزراء يوافق علي السماح لحاملي التاشيرات الخماسية بالإقامة في البلاد ١٨٠ يوما
قرار هام بشأن إلغاء الرسوم المالية لتغيير النشاط من السكني والتجاري والإداري إلى الفندقي
محافظات

محافظ الأقصر يستقبل نائب عمدة مقاطعة جيانغشى الصينية لبحث سبل التعاون المشترك

محافظ الأقصر يستقبل نائب عمدة مقاطعة جيانغشى الصينية لبحث سبل التعاون المشترك
محافظ الأقصر يستقبل نائب عمدة مقاطعة جيانغشى الصينية لبحث سبل التعاون المشترك
شمس يونس

استقبل المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، صباح اليوم الأربعاء، الدكتور "شى كيه" نائب عمدة مقاطعة جيانغشى بجمهورية الصين الشعبية، والوفد المرافق له، وذلك بحضور الدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس جامعة الأقصر، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام للمحافظة، حيث ناقش الجانبان أوجه التعاون الممكنة بين محافظة الأقصر والمقاطعة الصينية.

وحضر اللقاء كل من الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والدكتور محمد شعبان مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظة، والدكتور محمد شحات عميد كلية الطب بجامعة الأقصر وممثل القطاع الطبي.

وخلال اللقاء، رحب محافظ الأقصر بالوفد الصيني مؤكداً عمق وقدم العلاقات المصرية الصينية، مشيراً إلى أن هذا اللقاء يمثل انعكاساً للتقارب بين البلدين ودعماً لمسيرة التعاون المشترك ،  كما أعرب محافظ الأقصر  عن سعادته بزيارة الوفد للأقصر، مؤكداً استعداد المحافظة للتعاون في مختلف المجالات، لاسيما في القطاع الطبي والصحي، ثم قدم عرضاً شاملاً عن تاريخ المحافظة ومقوماتها السياحية والاقتصادية والزراعية والصناعية، موضحاً أن الأقصر كانت من أوائل المحافظات التي طبقت منظومة التأمين الصحي الشامل بنسبة تغطية قاربت 90% من سكانها.

ومن جانبه، استعرض نائب عمدة مقاطعة جيانغشى أبرز ملامح المقاطعة الواقعة جنوب شرق الصين والتي يبلغ عدد سكانها نحو 45 مليون نسمة، مشيراً إلى أنها ترتبط بعلاقات توأمة مع أكثر من 110 حكومة محلية حول العالم، وتشتهر بثقافة وصناعة الخزف منذ ما يزيد على ألف عام، ما جعلها عاصمة الخزف العالمية. كما تضم المقاطعة نحو 1200 مستشفى و30 ألف طبيب، وتتميز بتنوعها البيئي الفريد، حيث تحتوي على غابات شاسعة وبحيرات طبيعية، من بينها أكبر بحيرة في الصين، بالإضافة إلى كونها محطة رئيسية للطيور المهاجرة، فضلاً عن ثروتها المعدنية الغنية.

وخلال اللقاء، قدمت رئيس جامعة الأقصر عرضاً تعريفياً عن الجامعة وكلياتها، وخاصة الكليات المعنية بالقطاع الطبي والصحي، كما استعرض مسؤولو القطاع الصحي في الأقصر، ممثلين في فرع هيئة الرعاية الصحية ووكالة وزارة الصحة، الجهود المبذولة والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل.

ومن المقرر أن يقوم الوفد الصيني بزيارة ميدانية لعدد من المنشآت الطبية بمحافظة الأقصر، بهدف التعرف عن قرب على مستوى الخدمات الصحية والبنية التحتية الطبية.

وفي ختام اللقاء، تبادل الجانبان الهدايا التذكارية، في تأكيد متبادل على الرغبة في تعزيز أواصر التعاون والصداقة بين مصر والصين.

