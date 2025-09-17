الأقصر ترتدي ثوبها المبهر استعدادا لاستقبال ملك إسبانيا

تعيش محافظة الأقصر هذه الأيام أجواءً احتفالية واستعدادات مكثفة مع اقتراب زيارة جلالة الملك فيليبي السادس ملك إسبانيا وجلالة الملكة ليتيزيا والذين يزورون أرض مصر لأول مرة في زيارة رسمية تاريخية يتصدر برنامجها جولة مميزة بمدينة الأقصر عاصمة الحضارة الفرعونية.

ومنذ الإعلان عن الزيارة دخلت أجهزة المحافظة في سباق مع الزمن لتجميل المدينة وإظهارها في أبهى صورة حيث انتشرت فرق النظافة والتجميل في الشوارع والميادين الرئيسية وتمت زراعة مسطحات خضراء جديدة وتزيين الحدائق العامة وزيادة المساحات المزهرة بما يعكس الطابع الجمالي الفريد لمدينة الأقصر.

وشهدت الميادين الكبرى عمليات تطوير شاملة أبرزها ميدان سيدي أبو الحجاج وشارع كورنيش النيل الذي يطل على أروع المناظر الطبيعية بجانب تزيين الطرق المؤدية إلى المعالم الأثرية في البرين الشرقي والغربي استعدادًا لزيارة الوفد الملكي.

وتشمل جولة ملك إسبانيا وقرينته زيارة عدد من المواقع الأثرية الفريدة مثل معبد الكرنك ووادي الملوك والدير البحري ومعبد الأقصر حيث سيستمتعان بسحر الحضارة المصرية القديمة التي جعلت من الأقصر متحفًا مفتوحًا يروي تاريخ آلاف السنين.

وتكتسب الزيارة أهمية بالغة كونها الأولى من نوعها والتي تعكس متانة العلاقات المصرية الإسبانية فضلًا عن دورها في تعزيز مكانة الأقصر على خريطة السياحة العالمية وفتح آفاق جديدة لاستقطاب المزيد من السائحين الأوروبيين الباحثين عن الأصالة والجمال.