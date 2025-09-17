قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رفع درجة الاستعداد القصوى لموسم الشتاء بالبحيرة ومراجعة جاهزية محطات الصرف والمعدات
تنقيب عن الآثار| واقعة ثقافة الأقصر تتكرر في مكتب صحة بقنا.. صور
عقب قرار الفيدرالي.. تراجع محدود في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
جمال شعبان: القسطرة التداخلية أهم إنجاز بشري في عمليات القلب
خبير عسكري عن العدوان الإسرائيلي على قطر: الرصد وحده ليس كافيا
وزراء خارجية ألمانيا وبريطانيا وفرنسا: ملتزمون بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي
خالد أبو بكر للمسؤولين: برلمان مصر يجب أن ينتخب فيه 70 معارضا حقيقيا
الأقصر ترتدي ثوبها المبهر استعدادا لاستقبال ملك إسبانيا
زيزو يوافق على طلب اتحاد الكرة بالاستماع لأقواله في شكوى الزمالك
بلاش تكتم العطسة لهذا السبب.. تحذير عاجل من جمال شعبان
خطوة دبلوماسية كبيرة.. التايمز: بريطانيا تعترف بالدولة الفلسطينية نهاية هذا الأسبوع
تأجيل محاكمة جزار وأولاده بتهمة قتل شخص في الخانكة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الأقصر ترتدي ثوبها المبهر استعدادا لاستقبال ملك إسبانيا

الأقصر تزين لاستقبال ملك وملكة اسبانيا
الأقصر تزين لاستقبال ملك وملكة اسبانيا
شمس يونس

تعيش محافظة الأقصر هذه الأيام أجواءً احتفالية واستعدادات مكثفة مع اقتراب زيارة جلالة الملك فيليبي السادس ملك إسبانيا وجلالة الملكة ليتيزيا والذين يزورون  أرض مصر لأول مرة في زيارة رسمية تاريخية يتصدر برنامجها جولة مميزة بمدينة الأقصر عاصمة الحضارة الفرعونية.

ومنذ الإعلان عن الزيارة دخلت أجهزة المحافظة في سباق مع الزمن لتجميل المدينة وإظهارها في أبهى صورة حيث انتشرت فرق النظافة والتجميل في الشوارع والميادين الرئيسية وتمت زراعة مسطحات خضراء جديدة وتزيين الحدائق العامة وزيادة المساحات المزهرة بما يعكس الطابع الجمالي الفريد لمدينة الأقصر.

وشهدت الميادين الكبرى عمليات تطوير شاملة أبرزها ميدان سيدي أبو الحجاج وشارع كورنيش النيل الذي يطل على أروع المناظر الطبيعية بجانب تزيين الطرق المؤدية إلى المعالم الأثرية في البرين الشرقي والغربي استعدادًا لزيارة الوفد الملكي.

وتشمل جولة ملك إسبانيا وقرينته زيارة عدد من المواقع الأثرية الفريدة مثل معبد الكرنك ووادي الملوك والدير البحري ومعبد الأقصر حيث سيستمتعان بسحر الحضارة المصرية القديمة التي جعلت من الأقصر متحفًا مفتوحًا يروي تاريخ آلاف السنين.

وتكتسب الزيارة أهمية بالغة كونها الأولى من نوعها والتي تعكس متانة العلاقات المصرية الإسبانية فضلًا عن دورها في تعزيز مكانة الأقصر على خريطة السياحة العالمية وفتح آفاق جديدة لاستقطاب المزيد من السائحين الأوروبيين الباحثين عن الأصالة والجمال.

الأقصر اخبار الاقصر محافظ الأقصر

الرنجة
جانب من المضبوطات
فوائد البروكلى
احمد الرافعي
