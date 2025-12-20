قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العثور على طائرة مسيرة ثانية محطمة في تركيا خلال 24 ساعة
موعد ومكان عزاء الفنانة الراحلة سمية الألفي
خالد الغندور ناعيا سمية الألفي: البقاء لله في وفاة الفنانة القديرة
النبراوي أول نقيب مهندسين مصري يتقلد رئاسة اتحاد المهندسين العرب
معهد العلوم والأمن الدولي يحذر: نشاط مشبوه في منشأة نطنز النووية بعد الهجمات الأخيرة
محمد صلاح يتألق من مران منتخب مصر استعدادا لـ أمم إفريقيا
أسرة الفنانة الراحلة سمية الألفي تصطحب صورتها أمام مسجد مصطفى محمود
خارطة طريق مصرية لتنمية القارة.. 5 محاور استراتيجية لمواجهة تحديات أفريقيا
نيويورك تايمز تحذر: لندن قد تتعرض لهجوم محتمل وبريطانيا غير مستعدة
لإقامة صلاة الجنازة.. وصول جثمان سمية الألفي إلى مسجد مصطفى محمود
أبطال من قلب المدرجات.. حكايات التتويج بأمم افريقيا على أرض الوطن
خادمة وراء سرقة منزل دبلوماسى بالشيخ زايد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال: تنفيذ خطة تطوير شاملة بـ"مصر للسياحة" لتحسين مستوى المنتجات

وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال
علياء فوزى

عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع مجلس إدارة شركة مصر للسياحة التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، وذلك بتشكيله الجديد برئاسة المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي.

كما حضر الاجتماع المحاسب عمرو عطية العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، وأحمد العسقلاني العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للسياحة.

واستعرض الاجتماع، رؤية مجلس الإدارة الجديدة وخطة العمل، التي تهدف إلى استعادة المكانة الريادية لشركة مصر للسياحة باعتبارها اسمًا وعلامة تجارية عريقة يعود تاريخ تأسيسها إلى عام 1934، مع العمل على تطوير الأداء بما يتماشى مع المتغيرات المتسارعة في صناعة السياحة عالميًا.

وأكد المهندس محمد شيمي أن شركة مصر للسياحة تمثل أحد الكيانات الوطنية المهمة في قطاع السياحة، مشيرًا إلى تنفيذ خطة تطوير شاملة ترتكز على تحسين مستوى وجودة المنتجات والخدمات المقدمة، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للشركة محليًا ودوليًا، ويعكس الصورة الحضارية لمصر كوجهة سياحية عالمية.

وأوضح الوزير، أهمية التوسع في تطبيقات التحول الرقمي، وفي مقدمتها منظومة الحجز الإلكتروني وتحديث البرامج السياحية، إلى جانب تحديث أسطول النقل السياحي والتوسع في خدمات الليموزين، مع زيادة الاعتماد على المنتجات المحلية، خاصة المركبات المنتجة بشركة النصر للسيارات، بما يدعم الصناعة الوطنية ويحقق التكامل بين شركات قطاع الأعمال العام.

وأشار إلى ضرورة تطوير منتجات وخدمات سياحية عالية الجودة، والارتقاء بمستوى خدمة العملاء وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

كما تناول الاجتماع خطط تطوير الفنادق التابعة لشركة مصر للسياحة والتوسعات الجديدة، ومن بينها مشروع تطوير فندق رومانس بالإسكندرية، بما يسهم في زيادة الطاقة الفندقية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، والمطاعم العائمة "نايل كريستال"، وذلك بالتوزاي مع تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للشركة والفروع المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، وفي مقدمتها برج مصر للسياحة بالعباسية، من خلال إعادة توظيفه في استخدامات متعددة الأغراض تحقق أعلى عائد اقتصادي.

وأكد الوزير أهمية التوسع في خدمات تنظيم الفعاليات وسياحة المؤتمرات، وتفعيل أدوات التسويق الرقمي الحديثة، وزيادة المشاركة في المعارض السياحية الدولية والمحلية، بما يعزز من انتشار العلامة التجارية لشركة مصر للسياحة ويدعم قدرتها على النفاذ إلى أسواق جديدة.

وفي ختام الاجتماع، شدد المهندس محمد شيمي على أن تطوير شركة مصر للسياحة يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتعظيم عوائد الأصول وتعزيز دور الشركات التابعة في دعم الاقتصاد الوطني، والمساهمة الفاعلة في ترسيخ مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية، من خلال كيانات قوية وقادرة على المنافسة وتحقيق التنمية المستدامة.

وزير قطاع الأعمال مصر للسياحة للسياحة الصورة الحضاري خريطة السياحة العالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد الفيشاوي

أحمد الفيشاوي يغيب عن جنازة والدته بسبب سفره للخارج

حنان ترك

غابت عن حفل الزفاف.. أول تعليق من حنان ترك على زواج نجلها

سمية الألفى

وفاة سمية الألفى عن عمر يناهز 72 عاما

قاتلة نجلها بالمعصرة

قـ.اتلة نجلها بالمعصرة للنيابة: عملت في ابني زى ما أهلي كانوا بيعاملوني| خاص

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 20-12-2025.. آخر تحديث

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 20-12-2025

حسام عاشور

حالة كهربا وإغماء.. حسام عاشور يكشف كواليس أزمته الصحية

الزمالك

إحنا بنلعب بلي ولا إيه؟ .. عمرو الدردير يسخر من إيقاف قيد الزمالك

ترشيحاتنا

مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف

الرسائل الإعلاميَّة للوافدين (هنا الأزهر...ملتقى ثقافات الشعوب) تسلِّط الضوء على ساحل العاج

رئيس جامعة الأزهر يحاضر حول" اللغة العربية وأثرها في فهم الوحي الشريف" في دورة تدريبية بوزارة الأوقاف لباحثي ماليزيا

رئيس جامعة الأزهر يحاضر حول"اللغة العربية وأثرها في فهم الوحي الشريف" لباحثي ماليزيا

توزيع جوائز مسابقة حفظ القرآن الكريم "العامة وذوي الهمم"

توزيع جوائز مسابقة حفظ القرآن الكريم "العامة وذوي الهمم" ..صور

بالصور

طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي .. وجبة صحية وسهلة

طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي
طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي
طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي

15 علامة مبكرة تنذرك بالخرف.. إشارات لا يجب تجاهلها تكشف تدهور الذاكرة مبكرًا

علامات مبكرة تنذرك بالخرف
علامات مبكرة تنذرك بالخرف
علامات مبكرة تنذرك بالخرف

منع الهدايا وعصى السيلفي.. فنانة هندية تكشف قواعد البيت الأبيض في عيد الميلاد

الممثلة الهندية ماليكا شيراوات
الممثلة الهندية ماليكا شيراوات
الممثلة الهندية ماليكا شيراوات

مخاطر إستخدام المناديل الورقية في تجفيف الطعام المقلية من الزيت ؟

أضرار استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأطعمة المقلية
أضرار استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأطعمة المقلية
أضرار استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأطعمة المقلية

فيديو

الفنان أحمد العوضي

أنا الأعلى أجرا ومشاهدة.. الفنان أحمد العوضي يثير الجدل على السوشيال ميديا

نجلاء بدر

الأمومة مش مكتوبالي.. نجلاء بدر تكشف عن مشاكل في حياتها الشخصية وتوتر علاقتها بزوجها

طلعت زكريا

حدث قبل وفاته.. نجل طلعت زكريا يكشف سرا عن والده

القبض على والدة شيماء جمال

سـ.ـلاح غير مرخص وأحكام قضائية.. تفاصيل القبــ.ـض على والدة شيماء جمال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد