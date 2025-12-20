قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد الغندور ناعيا سمية الألفي: البقاء لله في وفاة الفنانة القديرة
النبراوي أول نقيب مهندسين مصري يتقلد رئاسة اتحاد المهندسين العرب
معهد العلوم والأمن الدولي يحذر: نشاط مشبوه في منشأة نطنز النووية بعد الهجمات الأخيرة
محمد صلاح يتألق من مران منتخب مصر استعدادا لـ أمم إفريقيا
أسرة الفنانة الراحلة سمية الألفي تصطحب صورتها أمام مسجد مصطفى محمود
خارطة طريق مصرية لتنمية القارة.. 5 محاور استراتيجية لمواجهة تحديات أفريقيا
نيويورك تايمز تحذر: لندن قد تتعرض لهجوم محتمل وبريطانيا غير مستعدة
لإقامة صلاة الجنازة.. وصول جثمان سمية الألفي إلى مسجد مصطفى محمود
أبطال من قلب المدرجات.. حكايات التتويج بأمم افريقيا على أرض الوطن
خادمة وراء سرقة منزل دبلوماسى بالشيخ زايد
9 شركات عالمية توقع اتفاقيات مع ترامب لخفض أسعار الأدوية في أمريكا
الرئيس السيسي لرؤساء الوفود الأفريقية: مطلبنا الوحيد هو عدم المساس بحقوقنا في مياه النيل
تسليم 100 وحدة سكنية للمواطنين بالمرحلة الثانية من إسكان الطود بالأقصر

ٱية الجارحى

استكمالًا لجولتهما بمحافظة الأقصر، توجهت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، يرافقهما المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر ، إلى مركز ومدينة الطود، لتسليم 100 وحدة سكنية ضمن المرحلة الثانية من مشروع إسكان الطود الاجتماعي.

ويضم المشروع إجمالي 600 وحدة سكنية بمساحة 65 مترًا مربعًا للوحدة (إسكان متوسط).

وشارك في الزيارة كل من الدكتور هشام أبوزيد، نائب محافظ الأقصر، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام للمحافظة، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر واللواء الدكتور هشام الشيمي السكرتير العام المساعد وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية . 

من جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص الحكومة على توفير الوحدات السكنية للمواطنين لتحسين مستويات المعيشة ومستوى الخدمات المقدمة.

ولفتت إلى أن الوزارة قامت بزيادة استثمارات ديوان عام محافظة الأقصر بالعام المالي السابق 2024/2025 بمبلغ 137 مليون جنيه لإنشاء العمارات السكنية بمدينة الطود.

وأوضحت “المشاط” أن توجيه الاستثمارات لتنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي يعكس أولوية هذا القطاع ضمن خطط التنمية المحلية، لافتة إلى جهود الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير السكن الكريم والملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل، وهو ما يعد هدفًا أساسيًا لرؤية مصر 2030.

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط أن دعم مشروعات الإسكان الاجتماعي يمثل أحد المحاور الأساسية لتحقيق تنمية متوازنة بالمحافظات، من خلال تلبية الاحتياجات السكنية للمواطنين، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز العدالة الاجتماعية داخل المجتمعات المحلية.

من جانبها أشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلى حرص الدولة علي توفير السكن الكريم واللائق لجميع المواطنين بمختلف الطبقات الاجتماعية بما يضمن جودة الحياة لهم . 

وأكدت د.منال عوض أن مشروعات الإسكان تمثل أولوية استراتيجية في جهود الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة ومراعاة الاحتياجات الفعلية للمواطنين من مختلف محافظات الجمهورية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتوفير الوحدات السكنية المدعمة للمواطنين الأكثر احتياجًا وتحسين مستويات معيشتهم بصورة مباشرة.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات المعنية دعم جهود التنمية المحلية ومشروعات الإسكان في كافة المحافظات.

من جانبه، أوضح محافظ الأقصر أن المرحلة الأولى من المشروع تم تسليمها في سبتمبر الماضي، وشملت 100 وحدة سكنية، وسط أجواء من الفرحة والسعادة بين المواطنين، بعد معاناة استمرت أكثر من 16 عامًا للحاجزين المتضررين، حيث يتكون المشروع من 30 عمارة تضم 600 وحدة سكنية.

مشروع إسكان الطو إسكان الطود الاجتماعي وزير البيئة محافظ الأقصر التخطيط

