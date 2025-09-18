جمال بيومي: زيارة ملك إسبانيا للقاهرة تجسد عمق العلاقات التاريخية مع مصر

أكد السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الزيارة الرسمية لملك إسبانيا وقرينته إلى مصر تعكس عمق الروابط التاريخية والثقافية التي تجمع البلدين، موضحًا أن إسبانيا تحظى بمكانة مميزة في السياسة الخارجية المصرية.



وأشار بيومي، خلال لقائه ببرنامج اليوم على قناة DMC، إلى أن العلاقات المصرية الإسبانية تمتد لقرون طويلة، لافتًا إلى أن اللغة الإسبانية ما زالت تحتفظ بالكثير من المفردات ذات الأصول العربية، وهو ما يعكس أثر الحضارة العربية في الثقافة الإسبانية.

كما أوضح أن إسبانيا لم تعترف بالكيان الصهيوني حتى عام 1972، ولم تقدم على هذه الخطوة إلا بعد انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يجسد مواقفها التاريخية الداعمة للقضايا العربية.

وأضاف أن إسبانيا دولة متوسطية وأوروبية في آن واحد، وهو ما يمنحها دورًا محوريًا في السياسة الأوروبية المتوسطية التي تُعتبر مصر طرفًا رئيسيًا فيها، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين تجاوز مليارًا ونصف المليار يورو، مع تحقيق فائض لصالح مصر.



وبيّن بيومي أن مصر أصبحت وجهة استثمارية جاذبة بفضل سوقها المحلي الضخم الذي يتجاوز 115 مليون نسمة، إضافة إلى موقعها الاستراتيجي كبوابة لأسواق الاتحاد الأوروبي والعالم العربي وأفريقيا، بما يزيد على 1.2 مليار مستهلك.

كما شدد على وجود آفاق رحبة للتعاون بين القاهرة ومدريد في مجالات حيوية مثل صناعة السيارات والقاطرات والطاقة، فضلًا عن التعليم، حيث تُعد اللغة الإسبانية من اللغات الأساسية في السلك الدبلوماسي المصري.