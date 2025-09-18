قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبدالله السعيد يتوج بجائزة أفضل لاعب في مباراة الزمالك والإسماعيلي
مخالفات المرور 2025.. خدمة مجانية تكشف طرق الاستعلام والسداد والتظلم
تعادل 3 ونصف مليون جنيه.. خبير أثري يكشف ماجأة عن أزمة سرقة أسورة الملك بسوسنس الأول
نهاية الأسبوع.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الخميس 18 سبتمبر 2025
فصل تاريخي جديد.. الكشف عن شواهد أثرية تؤكد وجود ميناء قديم مغمور بالمياه في الإسكندرية
وزيرا خارجية مصر والسعودية: العدوان الإسرائيلي على غزة انتهاك جسيم للقانون الدولي
حماس: لن نكون حريصين على حياة المحتجزين مادام نتنياهو قرر قتلهم
أردوغان يجدد دعمه لعباس: تركيا لن تتخلى عن فلسطين
وزيرا خارجية مصر والسعودية يبحثان ملفات غزة والسودان وتعزيز الشراكة
ترامب: إسقاط بوتين يبدأ من براميل النفط
قفل حديدي ومرتبة حمراء تكشف سر تنقيب الآثار أسفل مكتب صحة دشنا بقنا
14 مصنعًا و9 ملايين جهاز| صناعة الهواتف المصرية تفتح أبواب التصدير.. خبير يوضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جمال بيومي: زيارة ملك إسبانيا للقاهرة تجسد عمق العلاقات التاريخية مع مصر

الرئيس السيسي وملك أسبانيا
الرئيس السيسي وملك أسبانيا
علي مكي

أكد السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الزيارة الرسمية لملك إسبانيا وقرينته إلى مصر تعكس عمق الروابط التاريخية والثقافية التي تجمع البلدين، موضحًا أن إسبانيا تحظى بمكانة مميزة في السياسة الخارجية المصرية.


وأشار بيومي، خلال لقائه ببرنامج اليوم على قناة DMC، إلى أن العلاقات المصرية الإسبانية تمتد لقرون طويلة، لافتًا إلى أن اللغة الإسبانية ما زالت تحتفظ بالكثير من المفردات ذات الأصول العربية، وهو ما يعكس أثر الحضارة العربية في الثقافة الإسبانية.
كما أوضح أن إسبانيا لم تعترف بالكيان الصهيوني حتى عام 1972، ولم تقدم على هذه الخطوة إلا بعد انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يجسد مواقفها التاريخية الداعمة للقضايا العربية.
وأضاف أن إسبانيا دولة متوسطية وأوروبية في آن واحد، وهو ما يمنحها دورًا محوريًا في السياسة الأوروبية المتوسطية التي تُعتبر مصر طرفًا رئيسيًا فيها، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين تجاوز مليارًا ونصف المليار يورو، مع تحقيق فائض لصالح مصر.


وبيّن بيومي أن مصر أصبحت وجهة استثمارية جاذبة بفضل سوقها المحلي الضخم الذي يتجاوز 115 مليون نسمة، إضافة إلى موقعها الاستراتيجي كبوابة لأسواق الاتحاد الأوروبي والعالم العربي وأفريقيا، بما يزيد على 1.2 مليار مستهلك.
كما شدد على وجود آفاق رحبة للتعاون بين القاهرة ومدريد في مجالات حيوية مثل صناعة السيارات والقاطرات والطاقة، فضلًا عن التعليم، حيث تُعد اللغة الإسبانية من اللغات الأساسية في السلك الدبلوماسي المصري.

الرئيس السيسي ملك أسبانيا العلاقات التاريخية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر

ارشيفية

اتخانق مع مراته.. كواليس العثور على جثة جزار بمول شهير بأكتوبر

مرتبات هر سبتمبر

بعد قرار المالية والحد الأدنى للأجور .. مواعيد صرف المرتبات 2025 للأشهر المتبقية

لحظة بيع أسورة الملك

بعد سرقتها من المتحف المصري.. لحظة بيع أسورة الملك بسوسنس في محل مجوهرات| فيديو وصور

500 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

إيناس الدغيدي

بعد اعلان زواجها في سن 70 .. تفاصيل زواج إيناس الدغيدي وعدد زيجاتها

وفاة يمني شري

معاناة مع السرطان .. وفاة إعلامية شهيرة تثير موجة حزن واسعة

مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق الأزهر 2025

نتيجة تنسيق الأزهر 2025.. اعرف كليات القمة للقسم العلمي بنين وبنات

ترشيحاتنا

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

محافظ الجيزة: نحلم بمناطق صناعية نظامية.. ونعمل على استكمال مرافقها

جانب من الحدث

محافظ الوادي الجديد يتفقد المبني الخدمي بمركز حسن حلمي

جامعة جنوب الوادى

اعرف الشروط..جنوب الوادى تعلن عن قواعد التسكين بالمدن الجامعية للعام الجديد

بالصور

يهدد صحتك دون أن تدري.. نقص المغنسيوم مرتبط بأمراض خطيرة

أعراض نقص المغنيسيوم
أعراض نقص المغنيسيوم
أعراض نقص المغنيسيوم

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

لن تتوقع.. ماذا يحدث لمرضى السكري عند شرب الكاكاو

هل الكاكاو مناسب لمرضى السكري؟
هل الكاكاو مناسب لمرضى السكري؟
هل الكاكاو مناسب لمرضى السكري؟

لدعم صحة الأمعاء وتحسين الهضم.. أفضل توقيت لتناول بذور الشيا والكتان والشمر

الوقت المثالي لتناول البذور وأبرز فوائدهم
الوقت المثالي لتناول البذور وأبرز فوائدهم
الوقت المثالي لتناول البذور وأبرز فوائدهم

فيديو

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

إيفا ماضي

أغنية ‏الهيبة لإيفا ماضي تتخطى حاجز 2 مليون مشاهدة على منصات السوشيال ميديا

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توكتوك بالقاهرة

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توك توك بالقاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد