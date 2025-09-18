قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حريق محدود في مخلفات أسفل كوبري أكتوبر.. صور وفيديو
الضرائب تنفي ما تم تداوله بشأن ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام
بهدف السعيد.. الزمالك يتقدم على الإسماعيلي بالشوط الأول بالدوري
ترامب: حرب أوكرانيا عار علينا.. ولدي التزام لإنهائها
ستارمر: الوضع في غزة لا يطاق.. ولا سلام بلا دولة فلسطينية.. وترامب: الاعتراف مرفوض
ترامب: الوضع بين إسرائيل وغزة معقد لكننا سننهي الحرب
أرقام صادمة في تنسيق الأزهر 2025.. طب فوق 95% وهندسة على الحافة
ملك إسبانيا يبحث مع رجال أعمال مصريين تعزيز دور القطاع الخاص بحضور وزير الاستثمار
ستارمر: لا يمكن التسامح مع ما يحدث في غزة
الأردن: إيقاف حركة المسافرين إلى الضفة الغربية بعد إغلاق قوات الاحتلال لمعبر الكرامة
ملك إسبانيا: علاقاتنا مع مصر لا تقتصر على الاقتصاد.. الصحة والثقافة والتراث فرص واعدة للتعاون
ترامب يثير الجدل: اغتيال تشارلي كيرك مرتبط بحرية التعبير في الولايات المتحدة
أخبار البلد

ملك إسبانيا يبحث مع رجال أعمال مصريين تعزيز دور القطاع الخاص بحضور وزير الاستثمار

تقرير صدى البلد

 أكد الملك فيليبي السادس ملك إسبانيا، أن لقائه مع رجال الأعمال المصريين يشكل منصة عملية للحوار المباشر بين مجتمع الأعمال في البلدين، ويعكس التزام القيادة السياسية بدعم القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للشراكة الاقتصادية بين مصر وإسبانيا.

جاء ذلك خلال لقاء خاص عقد على هامش فعاليات منتدى الأعمال المصري الإسباني، ترأسه الملك فيليبي السادس ملك إسبانيا، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيدة ماريا أمبارو لوبيز سينوفيلا، كاتبة الدولة الإسبانية للتجارة، وخوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية وشؤون الاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني.

وشهد اللقاء مشاركة حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والسفير إيهاب بدوي، سفير مصر في إسبانيا، والسفير وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، والسيد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد غرف التجارة المصرية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصري، إلى جانب نخبة من أبرز رجال الأعمال من مصر وإسبانيا، منهم: حسن علام، وعماد السويدي، وأحمد السويدي، وعفت السادات، وطارق توفيق، ومحمد عزوز، وكريم سامي سعد، وكريم النجار.

وقد أدار الحوار مع رجال الأعمال كل من المهندس حسن الخطيب وماريا أمبارو لوبيز سينوفيلا، حيث تناول النقاش فرص التعاون الجديدة في مختلف القطاعات، إلى جانب التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال وسبل إيجاد حلول عملية لتسهيل تدفق الاستثمارات ودعم تنفيذ المشروعات المشتركة. وتركزت المناقشات على مجالات ذات أولوية مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، النقل والسكك الحديدية، الزراعة والصناعات الغذائية، الخدمات اللوجستية والسياحة، والاقتصاد الرقمي.

وشدد المشاركون على أن هذا اللقاء الخاص مثل فرصة مميزة جمعت أبرز رجال الأعمال من مصر وإسبانيا، وأتاحت تبادل الرؤى والأفكار حول سبل تعزيز التعاون المباشر بين الشركات، وفتحت المجال أمام شراكات عملية جديدة بين مجتمعي الأعمال في البلدين، بما يعزز الحضور الاستثماري المتبادل ويدفع التعاون الاقتصادي إلى مستويات أوسع.

إسبانيا ملك إسبانيا رئيس الهيئة العامة للاستثمار رجال الأعمال المصريين مصر وإسبانيا

درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر

اتخانق مع مراته.. كواليس العثور على جثة جزار بمول شهير بأكتوبر

مرتبات هر سبتمبر

بعد قرار المالية والحد الأدنى للأجور .. مواعيد صرف المرتبات 2025 للأشهر المتبقية

لحظة بيع أسورة الملك

بعد سرقتها من المتحف المصري.. لحظة بيع أسورة الملك بسوسنس في محل مجوهرات| فيديو وصور

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

جنيهات ذهب

بعد قرار خفض الفائدة.. كم وصل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر؟

بعد اعلان زواجها في سن 70 .. تفاصيل زواج إيناس الدغيدي وعدد زيجاتها

دولار امريكي

رسمياً الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

مياه الشرب بالجيزة تكرم حفظة القرآن الكريم والمتفوقين دراسياً من أبناء العاملين

مياه الشرب بالجيزة تكرم حفظة القرآن الكريم والمتفوقين دراسياً من أبناء العاملين

ندوة مجمع اعلام قنا

ندوة لمجمع إعلام قنا حول تحديات المشاركة السياسية للمرأة بقرية دندرة

اللحوم الفاسدة التي تم ضبطها بسوهاج

حملة مكبرة بسوهاج تضبط 270 كيلو لحوم فاسدة و25 كيلو أسماك متعفنة غير صالحة للاستهلاك الآدمي

بالصور

لن تتوقع.. ماذا يحدث لمرضى السكري عند شرب الكاكاو

لدعم صحة الأمعاء وتحسين الهضم.. أفضل توقيت لتناول بذور الشيا والكتان والشمر

نشرة المرأة والمنوعات | زيادة الأجسام العائمة بالعين تشير لأمراض خطيرة.. علامات خفية لتلف الكبد

ضبط 25 توكتوك غير مرخص ومخالف لخطوط السير بشوارع مدينة الزقازيق

فيديو

إيفا ماضي

أغنية ‏الهيبة لإيفا ماضي تتخطى حاجز 2 مليون مشاهدة على منصات السوشيال ميديا

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توكتوك بالقاهرة

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توك توك بالقاهرة

تطورات قضية فتاة الأردن

البراءة ليست النهاية.. أسرة آية عادل تتمسك بالتصعيد في قضية “ضحية الأردن”

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

