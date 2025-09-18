ملك إسبانيا يبحث مع رجال أعمال مصريين تعزيز دور القطاع الخاص بحضور وزير الاستثمار

أكد الملك فيليبي السادس ملك إسبانيا، أن لقائه مع رجال الأعمال المصريين يشكل منصة عملية للحوار المباشر بين مجتمع الأعمال في البلدين، ويعكس التزام القيادة السياسية بدعم القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للشراكة الاقتصادية بين مصر وإسبانيا.

جاء ذلك خلال لقاء خاص عقد على هامش فعاليات منتدى الأعمال المصري الإسباني، ترأسه الملك فيليبي السادس ملك إسبانيا، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيدة ماريا أمبارو لوبيز سينوفيلا، كاتبة الدولة الإسبانية للتجارة، وخوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية وشؤون الاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني.

وشهد اللقاء مشاركة حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والسفير إيهاب بدوي، سفير مصر في إسبانيا، والسفير وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، والسيد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد غرف التجارة المصرية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصري، إلى جانب نخبة من أبرز رجال الأعمال من مصر وإسبانيا، منهم: حسن علام، وعماد السويدي، وأحمد السويدي، وعفت السادات، وطارق توفيق، ومحمد عزوز، وكريم سامي سعد، وكريم النجار.

وقد أدار الحوار مع رجال الأعمال كل من المهندس حسن الخطيب وماريا أمبارو لوبيز سينوفيلا، حيث تناول النقاش فرص التعاون الجديدة في مختلف القطاعات، إلى جانب التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال وسبل إيجاد حلول عملية لتسهيل تدفق الاستثمارات ودعم تنفيذ المشروعات المشتركة. وتركزت المناقشات على مجالات ذات أولوية مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، النقل والسكك الحديدية، الزراعة والصناعات الغذائية، الخدمات اللوجستية والسياحة، والاقتصاد الرقمي.

وشدد المشاركون على أن هذا اللقاء الخاص مثل فرصة مميزة جمعت أبرز رجال الأعمال من مصر وإسبانيا، وأتاحت تبادل الرؤى والأفكار حول سبل تعزيز التعاون المباشر بين الشركات، وفتحت المجال أمام شراكات عملية جديدة بين مجتمعي الأعمال في البلدين، بما يعزز الحضور الاستثماري المتبادل ويدفع التعاون الاقتصادي إلى مستويات أوسع.