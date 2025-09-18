قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الضرائب تنفي ما تم تداوله بشأن ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام
بهدف السعيد.. الزمالك يتقدم على الإسماعيلي بالشوط الأول بالدوري
ترامب: حرب أوكرانيا عار علينا.. ولدي التزام لإنهائها
ستارمر: الوضع في غزة لا يطاق.. ولا سلام بلا دولة فلسطينية.. وترامب: الاعتراف مرفوض
ترامب: الوضع بين إسرائيل وغزة معقد لكننا سننهي الحرب
أرقام صادمة في تنسيق الأزهر 2025.. طب فوق 95% وهندسة على الحافة
ملك إسبانيا يبحث مع رجال أعمال مصريين تعزيز دور القطاع الخاص بحضور وزير الاستثمار
ستارمر: لا يمكن التسامح مع ما يحدث في غزة
الأردن: إيقاف حركة المسافرين إلى الضفة الغربية بعد إغلاق قوات الاحتلال لمعبر الكرامة
ملك إسبانيا: علاقاتنا مع مصر لا تقتصر على الاقتصاد.. الصحة والثقافة والتراث فرص واعدة للتعاون
ترامب يثير الجدل: اغتيال تشارلي كيرك مرتبط بحرية التعبير في الولايات المتحدة
تراجع جديد لـ الذهب.. آخر تحديث مساء اليوم 18-9-2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

علي غنيم: زيارة ملك إسبانيا وزوجته رسالة للعالم بأمن واستقرار مصر

على غنيم
على غنيم
محمد الاسكندرانى

أشاد علي غنيم، رئيس غرفة محال السلع والعاديات السياحية، وعضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، بزيارة ملك إسبانيا فيليبي السادس (Felipe VI) وزوجته الملكة ليتيزيا (Letizia) لمصر، وحرصهما على تفقد معالمها الأثرية، مؤكدا أن هذه الزيارة تعكس المكانة العالمية التي تحظى بها السياحة المصرية.

ملك إسباني  

 
وقال غنيم، في بيان له، إن زيارة العائلة الملكية الإسبانية تمثل دفعة قوية لحركة السياحة الثقافية والأثرية، لافتاً إلى أنها تساهم في تعزيز صورة مصر كوجهة آمنة وجاذبة لعشاق التاريخ والحضارة، علاوة على أنها رسالة طمأنة للعالم أجمع بأمن وأمان المقصد السياحي المصري وسط أقاويل وكتابات تتناول الوضع في الشرق الأوسط بشكل غير حقيقي، ما يؤثر سلبا على الحركة السياحية الوافدة.


وأشار غنيم -الذي يعد من مؤسسي جسور التعاون مع شركات السياحة الإسبانية، إلى أن السوق الإسباني يُعد من الأسواق الهامة والواعدة للسياحة المصرية، وتلقى الحضارة المصرية اهتماما كبيرا لدى المواطنين الإسبان، وهو ما تلمسه شركات السياحة المصرية العاملة في هذا السوق

أوضح أن هذه الزيارة سوف تفتح آفاقاً جديدة لجذب المزيد من السياحة الوافدة من إسبانيا خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب موسم فصل الشتاء، شريطة استغلال هذا الحدث الكبير في الحملات الترويجية الموجهة للسوق الإسباني والدول الناطقة باللغة الإسبانية، والتأكيد على أن المدن السياحية الأثرية في مصر بعيدة عن مراكز الأحداث الدائرة بالمنطقة، وتتمتع بحالة فريدة من الاستقرار والأمن، مع تكثيف الحديث عن قرب افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يلقى اهتماما ومتابعة في الأسواق المهتمة بالسياحة الثقافية والأثرية ومن بينها إسبانيا.


وتوقع غنيم، زيادة في رحلات الطيران السياحي المباشر بين مصر وإسبانيا، في أعقاب هذه الزيارة التاريخية، مطالبا بضرورة ضبط السوق ومنع الممارسات التي تهدد تأثير زيادة الأعداد على الناتج القومي، وذلك ببيع البرامج السياحية بأسعار تقل عن التكلفة بغرض السيطرة على الأسواق الهامة ومنها السوق الإسباني، ما يقلل من عوائد السياحة لدى خزينة الدولة، ويعرقل جهود الحكومة والقطاع الخاص للنهوض بصناعة السياحة في مصر وتعظيم العائد منها.

