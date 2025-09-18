قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الفيتو الأمريكي يجهض مشروع قرار بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة
طفل يقود سيارة ويعرض أرواح المواطنين للخطر وآخران يجلسان أعلاها بالقليوبية.. فيديو
غياب زعيم الثغر.. هزيمة الاتحاد السكندري أمام كهرباء الإسماعيلية بالدوري
مفاجأة في سماء غزة.. المقاومة تقتنص طائرتين إسرائيليتين مسيرتين
توقف الحلقة .. نقل مقدم برنامج 90 دقيقة إلى المستشفى في وعكة صحية مفاجئة
البرهان : منفتحون على أي جهود لإيقاف الحرب شريطة الحفاظ على سيادة ووحدة السودان
بعد سرقة الأسورة الملكية.. خبيرة ترميم تسرد كواليس التعامل مع المجوهرات والآثار
مطارا القاهرة والغردقة الدولي يحصدان جائزتين المجلس الدولي في أفريقيا ACI Africa
السفير محمد العرابي: الشعب الإسرائيلي لا بد أن يدفع ثمن غطرسة حكومته.. وبيان الدوحة وحده لا يكفي
ضربة موجعة لتل أبيب: ميناء إيطالي يغلق أبوابه أمام الأسلحة المتجهة إلى إسرائيل
تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل.. إزالة الحواجز من أمام السفارة الإيطالية بجاردن سيتي
ترامب : الولايات المتحدة تعمل على استعادة قاعدة باغرام الجوية في أفغانستان
توك شو

برئاسة أبو العينين.. تفاصيل البيان الختامي لمؤتمر برلمان الاتحاد من أجل المتوسط

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
محمود محسن

استعرض الإعلامي مصطفى بكري، مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، قيام النائب النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وكيل مجلس النواب، بتقرير لجنة السياسات بالجمعية البرلمانية، مشيدا بما تضمنه من تعبير صادق عز الوضع الحالي في غزة وما يعانيه الشعب الفلسطيني من مرارة العدوان الإسرائيلي.

وقال "أبو العينين": «استمعت لتقرير لجنة السياسة والتي وضعت النقاط على الحروف وكانت صادقة بتعيرها عن النواحي الإنسانية الخاصة بالمجاعة والقتل الذي يعانيه الأطفال والعزل والمدنيين في فلسطين

وأعرب رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط عن استيائه الشديد من عدم وجود طرق لحل القضية الفلسطينية واستمرار العدوان على قطاع غزة، معقبا: «الاحتلال يتمدد والحرب تتسع والعالم يتفرج في صمت والأمم المتحدة تنهار لأن عنصر القوة هو المتحكم».

وقال أبو العينين: "هذا أوجد حالة تشاؤم وهو أمر يشكل خطورة.. تخيلوا لو هناك سلام كيف ستكون التنمية والازدهار في المنطقة».

وأشار في هذا الصدد  إلى ما تكبدته مصر من خسائر بسبب قناة السويس بعد تحويل حركة التجارة الدولية بعيدا عن البحر الأحمر ما كبد مصر خسائر قدرت ب ٧ مليارات دولار سنويا.

مصطفى بكري النائب محمد أبو العينين مجلس النواب غزة العدوان الإسرائيلي

