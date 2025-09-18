برئاسة أبو العينين.. تفاصيل البيان الختامي لمؤتمر برلمان الاتحاد من أجل المتوسط

استعرض الإعلامي مصطفى بكري، مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، قيام النائب النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وكيل مجلس النواب، بتقرير لجنة السياسات بالجمعية البرلمانية، مشيدا بما تضمنه من تعبير صادق عز الوضع الحالي في غزة وما يعانيه الشعب الفلسطيني من مرارة العدوان الإسرائيلي.

وقال "أبو العينين": «استمعت لتقرير لجنة السياسة والتي وضعت النقاط على الحروف وكانت صادقة بتعيرها عن النواحي الإنسانية الخاصة بالمجاعة والقتل الذي يعانيه الأطفال والعزل والمدنيين في فلسطين

وأعرب رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط عن استيائه الشديد من عدم وجود طرق لحل القضية الفلسطينية واستمرار العدوان على قطاع غزة، معقبا: «الاحتلال يتمدد والحرب تتسع والعالم يتفرج في صمت والأمم المتحدة تنهار لأن عنصر القوة هو المتحكم».

وقال أبو العينين: "هذا أوجد حالة تشاؤم وهو أمر يشكل خطورة.. تخيلوا لو هناك سلام كيف ستكون التنمية والازدهار في المنطقة».

وأشار في هذا الصدد إلى ما تكبدته مصر من خسائر بسبب قناة السويس بعد تحويل حركة التجارة الدولية بعيدا عن البحر الأحمر ما كبد مصر خسائر قدرت ب ٧ مليارات دولار سنويا.