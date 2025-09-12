أبو العينين: يجب كشف الأكاذيب التي تُوجه لمصر.. وإسرائيل تتحكم في 6 معابر

قال الإعلامي أحمد موسى، إن كلمة النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وكيل مجلس النواب، حملت العديد من الرسائل المهمة خلال افتتاح فعاليات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بمدينة شرم الشيخ.

واستعرض أحمد موسى، خلال تقديمه حلقة خاصة من برنامج «على مسئوليتي» من مدينة شرم الشيخ، عبر قناة «صدى البلد»، أبرز محاور كلمة النائب محمد أبو العينين، مشيرًا إلى أنه بدأ كلمته بالترحيب بالمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مؤكداً أنه يمثل قامة دستورية كبيرة وشاهدة للجميع، ويعد موسوعة قانونية وفكرية يقدم خبراته للعالم.

وأوضح أحمد موسى أن النائب محمد أبو العينين اقتبس بعض الجمل من كلمة سابقة للرئيس عبد الفتاح السيسي حول السلام في المنطقة، لتسليط الضوء على أهمية الحوار والتعاون بين الدول في المنطقة.

وعرض أحمد موسى جزءًا من كلمة أبو العينين الافتتاحية أثناء عرض لوحة توضيحية تضم 6 معابر خاصة بقطاع غزة تربطه بمصر والأردن، مشيرًا إلى أن إسرائيل أغلقت كافة هذه المعابر، مع تواجد قواتها من محور فلادليفيا.

وتابع أبو العينين خلال كلمته: "يجب كشف الأكاذيب التي تُوجه لمصر، وكان هناك رد اليوم بشأن وجود 6 معابر تتحكم فيها إسرائيل، وآن الأوان أن تعرف الشعوب الحقيقة حول هذا الملف".