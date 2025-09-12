قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبو العينين: يجب كشف الأكاذيب التي تُوجه لمصر.. وإسرائيل تتحكم في 6 معابر

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
محمد البدوي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن كلمة النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وكيل مجلس النواب، حملت العديد من الرسائل المهمة خلال افتتاح فعاليات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بمدينة شرم الشيخ.

 موسوعة قانونية وفكرية 

واستعرض أحمد موسى، خلال تقديمه حلقة خاصة من برنامج «على مسئوليتي» من مدينة شرم الشيخ، عبر قناة «صدى البلد»، أبرز محاور كلمة النائب محمد أبو العينين، مشيرًا إلى أنه بدأ كلمته بالترحيب بالمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مؤكداً أنه يمثل قامة دستورية كبيرة وشاهدة للجميع، ويعد موسوعة قانونية وفكرية يقدم خبراته للعالم.

وأوضح أحمد موسى أن النائب محمد أبو العينين اقتبس بعض الجمل من كلمة سابقة للرئيس عبد الفتاح السيسي حول السلام في المنطقة، لتسليط الضوء على أهمية الحوار والتعاون بين الدول في المنطقة.

وعرض أحمد موسى جزءًا من كلمة أبو العينين الافتتاحية أثناء عرض لوحة توضيحية تضم 6 معابر خاصة بقطاع غزة تربطه بمصر والأردن، مشيرًا إلى أن إسرائيل أغلقت كافة هذه المعابر، مع تواجد قواتها من محور فلادليفيا.

وتابع أبو العينين خلال كلمته: "يجب كشف الأكاذيب التي تُوجه لمصر، وكان هناك رد اليوم بشأن وجود 6 معابر تتحكم فيها إسرائيل، وآن الأوان أن تعرف الشعوب الحقيقة حول هذا الملف".

أحمد موسى النائب محمد أبو العينين مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي السيسي

برج الجدي حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025.. خفف من التوتر

برج الجدي حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 13 سبتمبر 2025 على الأصعدة المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 13 سبتمبر 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

برج الحمل حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025.. خفف من سرعتك

برج الحمل حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025

برج الثور وحظك اليوم السبت 13 سبتمبر..استمتع باللحظة

برج الثور وحظك اليوم السبت 13 سبتمبر

تمساح ف الشاطئ

تمساح بالإسكندرية.. ذعر في شاطئ أبوتلات

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

