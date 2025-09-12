أحمد موسى: كلمة النائب أبو العينين أكدت أهمية الاستثمار في أفريقيا والتغيرات المناخية

قال الإعلامي أحمد موسى إن الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط تناولت عدة قضايا إقليمية مهمة، منها تداعيات حرب غزة على المنطقة، وعلاقات مصر بدول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى موضوع الهجرة غير الشرعية.

تعزيز التعاون الاقتصادي

وأشار الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» والمذاع عبر قناة «صدى البلد» إلى أن كلمة النائب محمد أبو العينين حملت العديد من الرسائل الهامة، وناقش فيها أهمية الاستثمار في أفريقيا والتغيرات المناخية، مع التأكيد على تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي بدلًا من الاعتماد على المعونات.

كما أعرب أحمد موسى عن سعادته بنسب السياحة المرتفعة في شرم الشيخ، مشيرًا إلى وصول نسبة الإشغال إلى 80%، مع حجز معظم الفنادق حتى نهاية ديسمبر، مؤكّدًا أن موسم السياحة الحالي يعد الأفضل منذ عشر سنوات.

واختتم موسى حديثه بالإشارة إلى تعدد الجنسيات السياحية في شرم الشيخ، بما في ذلك الزائرين من روسيا وأوكرانيا والسعودية ولبنان والجزائر، إلى جانب جنسيات متعددة أخرى، ما يعكس مكانة المدينة السياحية المتميزة.