الشرع يفجر مفاجأة: إسرائيل نادمة على سقوط نظام الأسد
أحمد موسى: العالم قال كلمته في الأمم المتحدة.. والتصويت يمثل رسالة قوية ضد سياسات إسرائيل
أحدث ظهور للفنان فاروق فلوكس مع يحيي الفخراني في مسرحية الملك لير... صور
أحمد موسى: شرم الشيخ تتميز بحركة سياحية نشطة وفنادق مكتظة بالسائحين
كنت أعلم انه سيفعلها.. رسالة مؤثرة من يعقوب السعدي لـ الخطيب
أحمد موسى: كلمة النائب أبو العينين أكدت أهمية الاستثمار في أفريقيا والتغيرات المناخية
لدوره الهام.. أحمد موسى: المستشار حنفي جبالي أشاد بالنائب محمد أبو العينين
أحمد موسى: شرم الشيخ مدينة الأمن والأمان وجاذبة للسياحة العالمية
تقارير إعلامية: تناقض تصريحات ترامب بشأن الهجوم الإسرائيلي على قطر يضع مصداقيته على المحك
السعودية: اعتماد إعلان نيويورك خطوة مفصلية نحو تسوية القضية الفلسطينية
تنسيق الأزهر 2025.. الطب 95% والهندسة 89%| مؤشرات
مصر ترحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يؤيد إعلان نيويورك بشأن تنفيذ حل الدولتين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أحمد موسى: كلمة النائب أبو العينين أكدت أهمية الاستثمار في أفريقيا والتغيرات المناخية

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
محمد البدوي

قال الإعلامي أحمد موسى إن الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط تناولت عدة قضايا إقليمية مهمة، منها تداعيات حرب غزة على المنطقة، وعلاقات مصر بدول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى موضوع الهجرة غير الشرعية.

تعزيز التعاون الاقتصادي

وأشار الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» والمذاع عبر قناة «صدى البلد» إلى أن كلمة النائب محمد أبو العينين حملت العديد من الرسائل الهامة، وناقش فيها أهمية الاستثمار في أفريقيا والتغيرات المناخية، مع التأكيد على تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي بدلًا من الاعتماد على المعونات.

كما أعرب أحمد موسى عن سعادته بنسب السياحة المرتفعة في شرم الشيخ، مشيرًا إلى وصول نسبة الإشغال إلى 80%، مع حجز معظم الفنادق حتى نهاية ديسمبر، مؤكّدًا أن موسم السياحة الحالي يعد الأفضل منذ عشر سنوات.

واختتم موسى حديثه بالإشارة إلى تعدد الجنسيات السياحية في شرم الشيخ، بما في ذلك الزائرين من روسيا وأوكرانيا والسعودية ولبنان والجزائر، إلى جانب جنسيات متعددة أخرى، ما يعكس مكانة المدينة السياحية المتميزة.

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

