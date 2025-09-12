لدوره الهام.. أحمد موسى: المستشار حنفي جبالي أشاد بالنائب محمد أبو العينين

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن تفاصيل اجتماعات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بمدينة شرم الشيخ، برئاسة النائب محمد أبو العينين، بمشاركة عدد من أعضاء البرلمان من الدول المطلة على البحر المتوسط.

وقال أحمد موسى في حلقة خاصة من برنامج «على مسئوليتي»، من مدينة شرم الشيخ عبر قناة صدى البلد، إن الجمعية البرلمانية للمتوسط بمدينة شرم الشيخ تواصل أعمالها بنجاح، مشيرًا إلى عقد اجتماع مهم للغاية في نوفمبر المقبل بحضور كافة الدول الأعضاء.

وأضاف موسى أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، افتتح الاجتماع الأول للمكتب والمكتب المُوسع للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، مؤكدًا دعم البرلمان المصري الكامل لهذه الاجتماعات.

وأردف: «المستشار حنفي جبالي أشاد بالنائب محمد أبو العينين، موضحًا أن الدعم له كان كبيرًا قبل توليه منصب رئاسة برلمان البحر المتوسط، وما زال مستمرًا حتى بعد توليه المنصب».