أحمد موسى: شرم الشيخ مدينة الأمن والأمان وجاذبة للسياحة العالمية

قال الإعلامي أحمد موسى إنه لأول مرة تعود السياحة في شرم الشيخ إلى ما قبل 2015، لافتا إلى أن نسبة الإشغال في الفنادق عالية، ومتوسط نسبة الإشغال ليست أقل من 75%.

وأضاف أحمد موسى أن صناعة السياحة تفتح الأبواب الكثيرة للمواطنين وتخلق العديد من فرص العمل، كما أن هناك سعادة غامرة من زيادة حجم السياحة في شرم الشيخ.

وأكد أن شرم الشيخ هي مدينة الأمن والأمان وجاذبة للسياحة العالمية، وما تم من تطوير يؤثر إيجابيا على الدولة المصرية.

أرض السلام

ويقدم الإعلامي أحمد موسى حلقة خاصة اليوم من برنامج “على مسئوليتي”، من أرض السلام شرم الشيخ، خلال فاعلية الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.

وقال أحمد موسى إن المستشار حنفي الجبالي شهد افتتاح اجتماعات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط أكد على أن الاجتماع يأتي في وقت حساس ودقيق للغاية.