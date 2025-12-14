محافظ بورسعيد يوجه بسرعة انتشار سيارات ومعدات الأحياء لسحب مياه الأمطار

تزامنًا مع حالة الطقس غير المستقرة، وجه اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد، الأجهزة التنفيذية و رؤساء الأحياء وبورفؤاد بضرورة الانتشار الميداني الفوري لسيارات ومعدات شفط المياه والأطقم الفنية العاملة عليها، لضمان سرعة التعامل مع آثار مياه الأمطار وتيسير الحركة المرورية للمواطنين والمركبات.

محافظ بورسعيد يوجه بسرعة انتشار سيارات ومعدات الأحياء وبورفؤاد لشفط وسحب مياه الأمطار

وأكد محافظ بورسعيد على رفع درجة الاستعداد القصوى بغرف العمليات بالأحياء وبورفؤاد والتنسيق الدائم مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لمتابعة الموقف أولًا بأول، والتعامل الفوري مع أي بلاغات قد ترد من المواطنين.

وشدد " اللواء محب حبشي" على أهمية تواجد رؤساء الأحياء والمسؤولين التنفيذيين ميدانيًا في الشوارع والميادين، لمتابعة أعمال شفط و سحب المياه والتأكد من عودة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت، حفاظًا على سلامة المواطنين وانتظام الحركة داخل المحافظة.

وتواصل محافظة بورسعيد جهودها المكثفة لمواجهة موسم الأمطار، من خلال تنفيذ خطة شاملة تشمل تطهير بالوعات الصرف ومراجعة شبكات تصريف مياه الأمطار بجميع الأحياء وبورفؤاد، فضلًا عن رفع كفاءة المعدات والسيارات والتأكد من جاهزيتها للعمل في مختلف الظروف المناخية، استعدادٱ لموجات الطقس غير المستقر