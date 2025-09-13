على هامش اجتماعات البرلمان المتوسطي برئاسة أبو العينين.. وفد برلماني دولي يزور دير سانت كاترين| صور

أجرى وفد برلماني دولي، يضم نوابًا من البرلمان الأوروبي المتوسطي والبرلمان الأوروبي، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النواب المصري، زيارة إلى دير سانت كاترين على هامش اجتماعات البرلمان الأوروبي المتوسطي في شرم الشيخ برئاسة النائب محمد أبو العينين رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.



وكان في استقبال الوفد البرلماني الأوروبي، الذي ضم النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب المصري، كلا من مبروك الغمريني، رئيس مدينة سانت كاترين، ومسئولي الدير، الذين رحبوا بالزوار وقدموا لهم شرحًا وافيًا عن تاريخ الدير وكنوزه الأثرية والدينية الفريدة. وتأتي هذه الزيارة ضمن جولة الوفد للتعرف على الأماكن التاريخية والدينية في مصر، وتأكيدًا على مكانة الدير كأحد أقدم الأديرة المسيحية في العالم، وموقع مقدس يجمع بين الحضارات.



وتجول الوفد في مزارات الدير، وأجرى حوارًا وديًا مع رهبانه. وقد بعث النائب محمد أبو العينين برسالة سلام إلى العالم أجمع من دير سانت كاترين، أرض التجلي المباركة.