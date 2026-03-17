برلمان

أحزاب سياسية: مصر تقف صفًا واحدًا مع دول الخليج.. وأمنها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي

عبد الرحمن سرحان

أكد عدد من رؤساء وقيادات الأحزاب السياسية أن مصر تقف بثبات إلى جانب دول الخليج العربي في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة، مشددين على أن أمن واستقرار الخليج يمثلان جزءًا لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي، وأن التضامن والتكاتف بين الدول العربية يظل السبيل الأهم للحفاظ على استقرار المنطقة.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري وعضو مجلس الشيوخ، أن مصر تقف موقفًا ثابتًا إلى جانب أشقائها في دول الخليج العربي، مشددًا على أن أمن الخليج واستقراره يمثل امتدادًا مباشرًا للأمن القومي العربي.

وأوضح أبو العلا أن العلاقات بين مصر ودول الخليج تقوم على أسس راسخة من التاريخ المشترك والمصالح المتبادلة، فضلًا عن وحدة المصير في مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة، مؤكدًا أن القاهرة كانت دائمًا داعمًا رئيسيًا لكل ما يعزز استقرار الدول العربية ويحفظ أمنها وسيادتها.

وأشار إلى أن التطورات الإقليمية المتسارعة تتطلب قدرًا أكبر من التنسيق والتكاتف بين الدول العربية، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من أزمات وصراعات، وهو ما يفرض على الجميع العمل بروح المسؤولية المشتركة لحماية الأمن القومي العربي وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

من جانبه، أكد محمد سيف، نائب رئيس حزب الاتحاد، أن مصر تواصل دورها الثابت في دعم الدول العربية الشقيقة، وعلى رأسها دول الخليج، في ظل التوترات الإقليمية الأخيرة التي تشهدها المنطقة.

وقال إن مصر بقيادة عبد الفتاح السيسي تعتمد موقفًا واضحًا يقوم على تعزيز التضامن العربي ودعم استقرار الدول الشقيقة، مشددًا على أن أمن واستقرار دول الخليج يشكل جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي والمصري.

وأضاف سيف أن العلاقات المصرية الخليجية استراتيجية وتاريخية، وقد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة على المستويات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، ما يعكس حجم التنسيق المشترك بين الجانبين في مواجهة التحديات الإقليمية.

كما شدد على أن الحفاظ على استقرار منطقة الخليج يمثل عنصرًا أساسيًا في استقرار المنطقة بأكملها، مؤكدًا أن توحيد المواقف العربية وتعزيز العمل المشترك ضرورة لمواجهة أي أزمات قد تهدد مصالح الدول العربية.

بدوره، أكد المستشار محمد مجدي صالح، القيادي بـ حزب حماة الوطن، أن مصر تضع أمن واستقرار دول الخليج العربي في مقدمة أولوياتها باعتباره جزءًا أصيلًا من منظومة الأمن القومي العربي.

وأوضح أن العلاقات بين مصر ودول الخليج تقوم على روابط تاريخية عميقة من الأخوة والتعاون المشترك، وهو ما جعل هذه العلاقات نموذجًا للتضامن العربي الحقيقي في مواجهة التحديات المختلفة التي تمر بها المنطقة.

وأضاف أن المرحلة الراهنة تتطلب المزيد من التكاتف والتنسيق بين الدول العربية لمواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تفرضها الأوضاع الإقليمية، مؤكدًا أن وحدة الصف العربي تمثل صمام الأمان للحفاظ على استقرار المنطقة.

واختتم القيادي بحزب حماة الوطن تصريحاته بالتأكيد على أن مصر ستظل ركيزة أساسية في دعم التضامن العربي، وأن موقفها الداعم لدول الخليج يعكس إيمانها العميق بوحدة المصير والمصلحة المشتركة بين جميع الدول العربية.

