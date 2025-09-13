6 معابر وليس معبر رفح وحده .. أبو العينين يواجه وفود برلمان الاتحاد من أجل المتوسط بصورة مهمة

علق الإعلامي أحمد موسى، على اجتماعات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في شرم الشيخ برئاسة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب.



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" النائب محمد أبو العينين عرض صورة لمعبر رفح في اجتماعات برلمان الاتحاد من أجل المتوسط".

وتابع أحمد موسى :" أوضح النائب محمد أبو العينين عدد المعابر التي تتواجد بين قطاع غزة والاحتلال وأكد انه هناك 6 معابر تربط بين غزة والجانب الإسرائيلي".

وأكمل أحمد موسى :" أبو العينين شرح للمشاركين في اجتماعات برلمان الاتحاد من أجل المتوسط بأن معبر رفح ليس المعبر الوحيد الذي يتواجد مع قطاع غزة".

ولفت أحمد موسى:" أبو العينين اكد للوفود أن المشكلة ليست في معبر رفح وأكد أن معبر رفح مخصص لعبور الافراد فقط وليس المساعدات".