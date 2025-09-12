قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يكون الإمبراطور الأخير .. احتفالات بأول أمير ياباني يبلغ سن الرشد منذ 40 عامًا
نقيب القراء: سنحاسب القارئ عاطف عبد العال حال ارتكابه مخالفة بحق كتاب الله
96.8 %للهندسة 78.1 % للزراعة 91.2% للتربية .. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025
إكرامي الشحات يرشح 3 أسماء لخلافة الخطيب لرئاسة الأهلي
المقاولون 2011 يفتتح الدوري بالفوز على زد إف سي بثنائية نظيفة
تعاون عسكري ضخم بين بريطانيا وبولندا بسبب روسيا | تفاصيل مهمة
وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق: معبر رفح من الجانب المصري مفتوح بشكل دائم
العمل توجه بالتحقيق في أحداث وفاة رضيعة داخل مصنع نسيج بالإسكندرية
بالإنفوجراف | أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع
أستاذ بجامعة حلوان | اعتماد تقنية "مدكور" عالميًا في مناظير الجهاز الهضمي
الصحة تكشف تطورات أزمة وفاة سيدة وإصابة آخرين بسبب وجبة طعام
برلمان

أبو العينين: مصر قدمت للقضية الفلسطينية ما لم يقدمه أحد

قال النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وكيل مجلس النواب، أن مصر قدمت للقضية الفلسطينية ما لم تقدمه أي بلد آخر، فبلغ حجم المساعدات ٧٠٪ من إجمالي ما تم تقديمه كم استقبلت حوالي 13.5 ألف من أهلنا في غزة لمعالجتهم ومعهم زويهم.

جاء ذلك خلال اجتماع هيئة مكتب الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، المنعقد بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 11 إلى 14 سبتمبر الجاري، بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب والمستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب.


وأشار "أبو العينين"، إلى أن هناك محاولات لتشويه هذا الدور المصري، معقبا: "بدأنا نسمع معلومات مغلوطة الفترة الأخيرة ، مثل غلق المعابر في حين أن مصر لم تغلق أي معبر لها على الإطلاق، وهناك معابر أخرى ممكن أن يتم من خلالها ادخال المساعدات".


وأشار النائب محمد أبو العينين إلى أن حقيقية القضية الفلسطينية ليس حماس وإنما "الاحتلال" وعدم احترام حقوق الشعب الفلسطيني.

