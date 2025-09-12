أبو العينين: مصر قدمت للقضية الفلسطينية ما لم يقدمه أحد

قال النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وكيل مجلس النواب، أن مصر قدمت للقضية الفلسطينية ما لم تقدمه أي بلد آخر، فبلغ حجم المساعدات ٧٠٪ من إجمالي ما تم تقديمه كم استقبلت حوالي 13.5 ألف من أهلنا في غزة لمعالجتهم ومعهم زويهم.

جاء ذلك خلال اجتماع هيئة مكتب الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، المنعقد بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 11 إلى 14 سبتمبر الجاري، بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب والمستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب.



وأشار "أبو العينين"، إلى أن هناك محاولات لتشويه هذا الدور المصري، معقبا: "بدأنا نسمع معلومات مغلوطة الفترة الأخيرة ، مثل غلق المعابر في حين أن مصر لم تغلق أي معبر لها على الإطلاق، وهناك معابر أخرى ممكن أن يتم من خلالها ادخال المساعدات".



وأشار النائب محمد أبو العينين إلى أن حقيقية القضية الفلسطينية ليس حماس وإنما "الاحتلال" وعدم احترام حقوق الشعب الفلسطيني.