برلمانية أوكرانية: نحتاج 200 مليار دولار لإعادة إعمار البنية التحتية بسبب الحرب

أكدت نائبة رئيس لجنة البنية التحتية في البرلمان الأوكراني، يوليا سيركو، أن بلادها تحتاج إلى 200 مليار دولار من إجل إعادة إعمار البنية التحتية بما في ذلك الطرق والمطارات والمواصلات، خلال الأشهر المقبلة، موضحة أنه تم تدمير ما يزيد عن 3 آلاف مدرسة و1600 مستشفى و100 جسر و400 منشأة.


وقالت سيركو - في مداخلة هاتفية مع قناة (القاهرة الإخبارية)، اليوم الجمعة - "رغم التدمير اليومي التي تحدثه المسيرات الروسية في البنية التحتية، فكل القطارات والحافلات تعمل بشكل يومي ويتم نقل الناس والعسكريين، وبعد 3.5 سنوات فكل شيء يعمل في مكانه وكل وسائل المواصلات.


وتوقعت البرلمانية الأوكرانية أن يتوفر 300 مليار دولار أو يورو ستأتي من الأسهم الروسية المجمدة في مختلف البلدان الأوروبية وستتم مصادرتها وإرسالها إلى أوكرانيا من أجل إصلاح البنية التحتية التي تعرضت للتدمير خلال الحرب مع روسيا، مضيفة "يجب أن تدفع روسيا مقابل ما دمرته في أوكرانيا من أموالها".

