96.8 %للهندسة 78.1 % للزراعة 91.2% للتربية .. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025
إكرامي الشحات يرشح 3 أسماء لخلافة الخطيب لرئاسة الأهلي
المقاولون 2011 يفتتح الدوري بالفوز على زد إف سي بثنائية نظيفة
تعاون عسكري ضخم بين بريطانيا وبولندا بسبب روسيا | تفاصيل مهمة
وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق: معبر رفح من الجانب المصري مفتوح بشكل دائم
العمل توجه بالتحقيق في أحداث وفاة رضيعة داخل مصنع نسيج بالإسكندرية
بالإنفوجراف | أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع
أستاذ بجامعة حلوان | اعتماد تقنية "مدكور" عالميًا في مناظير الجهاز الهضمي
الصحة تكشف تطورات أزمة وفاة سيدة وإصابة آخرين بسبب وجبة طعام
ياسمين عز للزوجات: اعملي لجوزك ليالي بيروت ولو متعرفيش روحي بيت أهلك
أبو العينين: الحل في حل الدولتين مافيش غيره
مفترق طرق تاريخي.. الأمم المتحدة تصوت بأغلبية ساحقة لصالح حل الدولتين
برلمان

جبالي: رؤية البرلمان المصري ترتكز على المشاركة الفاعلة في أنشطة الاتحاد من أجل المتوسط

المستشار الدكتور حنفي جبالي
المستشار الدكتور حنفي جبالي
فريدة محمد - ماجدة بدوى

في مُستهل أنشطة الرئاسة المصرية للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أعمال الاجتماع الأول للمكتب والمكتب المُوسع للجمعية والمنعقدة في مدينة شرم الشيخ.

وأكد المستشار الدكتور رئيس المجلس على أن البرلمان المصري يتولى رئاسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في ظل ظرف دقيق تمر به المنطقة والتي تموج بتحديات تُهدد أمننا واستقرارنا جميعًا، وهو ما يفرض على برلمانات دول الاتحاد من أجل المتوسط تكثيف الجهود لتفعيل عمل الجمعية البرلمانية للاتحاد بوصفها منصة مهمة لتعزيز قنوات التواصل والحوار وتبادل الرؤى بين برلماناتنا اتساقًا مع التاريخ الطويل والممتد للعلاقات الراسخة بين شعوبنا الصديقة.

وخلال كلمته ، أكد المستشار الدكتور/ حنفي جبالي على أن رؤية البرلمان المصري ترتكز على المشاركة الفاعلة في أنشطة الجمعية منذ تأسيسها في إطار رؤية مصرية أوسع ترتكز على ترسيخ مفهومي الملكية المُشتركة والمسئولية التضامنية بين دول الاتحاد من أجل المتوسط بهدف تحقيق مزيد من الأمن والنمو والرخاء لشعوب المنطقة.

واستعرض المستشار الدكتور حنفي جبالي خبرات البرلمان المصري في الدبلوماسية البرلمانية في شقها متعدد الأطراف،  خاصة في إطار الفضاء الأورومتوسطي، وفي هذا الإطار، فقد قرر البرلمان المصري إسناد رئاسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط إلى النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب المصري في ضوء ما يحظى به من خبرات متراكمة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية فضلًا عن خبراته المتراكمة لعشرات السنوات في العمل البرلماني الدولي والإقليمي.

وفي ختام كلمته، تطلع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلى أن تكون الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بمثابة طوق نجاة لشعوبنا ومنطقتنا من مصير مظلم ينتظرنا جميعًا إذا تقاعسنا عن إرساء قيم السلام العادل والحوار والتعاون الصادق.

المستشار الدكتور حنفي جبالي حنفي جبالي مجلس النواب شرم الشيخ البرلمان المصري

تمساح ف الشاطئ

تمساح بالإسكندرية.. ذعر في شاطئ أبوتلات

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

