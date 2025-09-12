إشادة دولية بتنظيم مصر لاجتماع برلمان المتوسط برئاسة أبو العينين.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار | أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة.

بلغت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 48.24 جنيه للبيع و 48.14 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 56.37 جنيه للبيع، و 56.25 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 65.24 جنيه للبيع، 65.07 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.86 جنيه للبيع، 12.83 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 157.94 جنيه للبيع، و 157.56 جنيه للشراء.



عيار 21 يقارب الـ 5 آلاف.. أسعار الذهب اليوم

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة

سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 5611 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 4910 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4208 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 39280 جنيه.

ترامب يشتبه في تعمد نتنياهو تخريب مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة.. تفاصيل

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبر عاجل يفيد بأن صحيفة بوليتيكو عن مصادر مقربة من الرئيس الأمريكي، قالت إن ترامب يشتبه في أن نتنياهو يتعمد تخريب مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة.

وجاء أيضا أن ترامب يشعر بالإحباط من نتنياهو بعد هجوم الدوحة، وسط شعور متزايد في البيت الأبيض بأن الهجوم على قطر سيضر بفرص التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين بغزة.

وذكر أنه في كل مرة يحرز فيها تقدم بالمفاوضات نتنياهو يسعى لعرقلتها بتنفيذ عمليات اغتـ ـيال.

رياح ورطوبة وشبورة.. الأرصاد توجه رسالة للمواطنين

يبحث الكثير من المواطنين عن حالة الجو بشكل يومي وذلك مع قرب البلاد للدخول في فصل الشتاء، وكشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن أن البلاد تشهد ارتفاعات في درجات الحرارة بسبب تأثر البلاد بمرتفع جوي، ينتج عنه ارتفاع في نسب الرطوبة.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن درجة الحرارة المتوقعة اليوم تسجل 35 درجة، وأن ذلك بعد أن سجلت البلاد أمس 33 درجة، وأنه خلال فترة الليل سيكون هناك انخفاضات في درجات الحرارة، والأجواء معتدلة لآن البلاد في المساء تسجل 22 درجة، أن اليوم هناك نشاط للرياح بالأماكن المفتوحة بالقاهرة، وأن البلاد في الصباح تشهد شبورة مائية، ولذلك على الجميع توخي الحذر في أثناء السير بالسيارة في الساعات الصباحية.

برئاسة النائب محمد أبو العينين..إشادة دولية بتنظيم مصر لاجتماع برلمان المتوسط

أكد هاني النحاس، مراسل صدى البلد، أن انعقاد اجتماع برلمان الاتحاد من أجل المتوسط في مدينة شرم الشيخ يعكس صورة حضارية عن مصر.

وأشار إلى حالة الرضا التي أبدتها الوفود بشأن مستوى التنظيم والبنية التحتية والسياحية للمدينة.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن شرم الشيخ صنفت مؤخرًا ضمن أفضل 20 وجهة سياحية على مستوى العالم، حيث بلغت نسبة الإشغال الفندقي فيها 100% خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي عزز مكانتها كإحدى أبرز المدن الجاذبة للسياحة الدولية.

الأمير عبد العزيز بن طلال: توعية الشباب بشخصيات عربية جعلت الإنسان محور التنمية

قال الأمير عبد العزيز بن طلال آل سعود، رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية، إن الهدف من تنظيم معرض الأمير طلال بن عبد العزيز في مكتبة الإسكندرية، لا يقتصر على تسليط الضوء على شخصيته فقط، بل يمتد ليكون رسالة موجهة إلى الشباب والشابات من طلاب المدارس والجامعات، لتعريفهم بشخصية عربية خرجت عن المسار التقليدي للمناصب الرسمية وجعلت من تنمية الإنسان جوهر رسالتها.



الأمير طلال كان يؤمن بأن تنمية الإنسان تبدأ من فرد واحد

وأكد الأمير عبد العزيز، خلال لقاء خاص عبر برنامج صباح جديد المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن الأمير طلال كان يؤمن بأن تنمية الإنسان تبدأ من فرد واحد، مستشهدًا بالآية الكريمة: «ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا»، معتبرًا أن المعرض يسعى لإحياء فكر الأمير التنموي والإنساني، سواء كان في مجالات التعليم أو الصحة أو الحماية الاجتماعية، قائلا: «هي إحياء للفكر، وإحياء للإنسان، وتكريم لقيم العدل والمساواة التي جسدها الأمير طلال في تعاملاته».

استقرار الأسعار بالأسواق المصرية وخطة حكومية لتوسيع المعارض والشوادر.. تفاصيل

كشف الكاتب الصحفي نشأت حمدي أن الأسواق المصرية شهدت خلال الفترة الأخيرة حالة من الاستقرار وتوافر السلع بكميات وأسعار مناسبة، ما أدى إلى تراجع نسب الممارسات الاحتكارية بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة.

ولفت خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، إلى السياسات الرقابية الصارمة التي اتبعتها الحكومة، إلى جانب تطبيق القانون بصرامة على المخالفين، الأمر الذي عزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على ضبط الأسواق.

وأشار إلى خطة الحكومة لإطلاق سلسلة موحدة من المعارض والشوادر خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن هذه الخطوة ستسهم في تقليل حلقات التداول وتوفير السلع بشكل مباشر للمستهلكين، بما يضمن خفض الأسعار وزيادة المعروض.

أبرز المرشحين المحتملين لرئاسة الأهلي بعد اعتذار الخطيب.. فيديو

أكد الناقد الرياضي إسلام محمد، أن قرار الكابتن محمود الخطيب بعدم الترشح يفتح الباب أمام عدد من الأسماء البارزة لخوض انتخابات النادي الأهلي المقبلة، وعلى رأسهم رجل الأعمال ياسين منصور.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن الخطيب يرى أنه منح الأهلي كل ما لديه على مدار السنوات الماضية، وأن الوقت قد حان لإفساح المجال أمام قيادات أخرى لقيادة النادي، رغم أن حضوره يظل مصدر طمأنينة ودعم للاعبين والجماهير على حد سواء.

وأكد أن جماهير وأعضاء الأهلي ما زالوا متمسكين بالخطيب، مشيرًا إلى أن قراره النهائي قد يشهد تطورات خلال الجمعية العمومية المقبلة.



خليل تفكجي: إدانات مجلس الأمن لن توقف التصعيد الإسرائيلي

قال خليل تفكجي، مدير دائرة الخرائط والمساحة في بيت الشرق سابقا، إن قرار مجلس الأمن الدولي بشأن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة اقتصر على إدانات واستنكارات، دون اتخاذ إجراءات فعلية، موضحا أن الولايات المتحدة وأوروبا على الرغم من تصريحاتهم، ولكنهم لا يمارسوا ضغطًا حقيقيًا على الجانب الإسرائيلي، مؤكدًا أن هناك ازدواجية في المعايير تعطي لإسرائيل هامشًا واسعًا للاستمرار في سياساتها.

وأضاف تفكجي، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن اغتيال قيادات حركة حماس لن يوقف الفكرة التي تمثل المقاومة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هذه الفكرة الوطنية ستستمر وتتجدد بقيادات جديدة، ربما تكون أكثر تشددًا، لافتا إلى أن المقاومة ليست مجرد تنظيمات، بل فكر وطني يعبر عن رفض الاحتلال الإسرائيلي، ما يجعل أي محاولة لإخماده أمرًا غير ممكن.

وأوضح «تفكجي» أن الدعم العسكري واللوجستي لإسرائيل لا يزال مستمرًا، رغم بعض التحركات السياسية التي بدأت تظهر في دول مثل فرنسا وإسبانيا، مؤكدا أن إسرائيل تتجاهل القوانين الدولية وتواصل توسيع المستوطنات، مستفيده من الدعم السياسي الذي تتلقاه من التيارات الصهيونية المسيحية داخل الولايات المتحدة.

اتفاقيات تونسية مصرية لتعزيز التعاون في الصحة والتنمية والشباب

قالت نسرين رمضاني، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من تونس، إن العاصمة المصرية القاهرة احتضنت على مدى اليومين الماضيين الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية، والتي شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون المشترك والبرامج التنفيذية بين البلدين في مجالات حيوية.

وأوضحت رمضاني، خلال مداخلة عبر برنامج «صباح جديد»، أن الاتفاقيات التي تم توقيعها شملت عدة قطاعات مهمة، على رأسها: «الصحة والعلوم الطبية، والشؤون الاجتماعية، والرياضة والشباب، ودعم المؤسسات المتوسطة والصغرى ومتناهية الصغر، والتنمية الاقتصادية، وتنمية الصادرات»، لافته إلى أن هذه الاتفاقيات تعكس رغبة حقيقية لدى الجانبين في توسيع نطاق التعاون الثنائي وتحقيق شراكات تنموية مستدامة، بما يعود بالنفع على البلدين.