استقرار الأسعار بالأسواق المصرية وخطة حكومية لتوسيع المعارض والشوادر.. تفاصيل

كشف الكاتب الصحفي نشأت حمدي أن الأسواق المصرية شهدت خلال الفترة الأخيرة حالة من الاستقرار وتوافر السلع بكميات وأسعار مناسبة، ما أدى إلى تراجع نسب الممارسات الاحتكارية بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة.

ولفت خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، إلى السياسات الرقابية الصارمة التي اتبعتها الحكومة، إلى جانب تطبيق القانون بصرامة على المخالفين، الأمر الذي عزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على ضبط الأسواق.

وأشار إلى خطة الحكومة لإطلاق سلسلة موحدة من المعارض والشوادر خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن هذه الخطوة ستسهم في تقليل حلقات التداول وتوفير السلع بشكل مباشر للمستهلكين، بما يضمن خفض الأسعار وزيادة المعروض.