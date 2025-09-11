السكر بـ 28 جنيها.. مفاجأة في أسعار السلع بمعارض أهلا مدارس

علق هشام الدجوي رئيس شعبة المواد الغذائية بالجيزة، على افتتاح معارض اهلا مدارس بالمحافظة.

وقال الدجوي في مداخلة هاتفية على قناة “ دي إم سي”: " معارض أهلا مدارس تضم المستلزمات المدرسية والمواد الغذائية ومختلف السلع وأدوات كهربائية".

وتابع: " معرض أهلا مدارس متكاملة وهناك توجيهات من القيادة السياسية أن يكون معرض أهلا مدارس به مختلف المستلزمات والسلع التي تهم البيت المصري ".

وأكمل: " يتم عرض كميات كبيرة من السلع الأساسية في معارض أهلا مدارس، والسكر بـ 28 جنيها للكيلو والزيت بـ 52 جنيها والأرز من 22 لـ 27 جنيها للكيلو".

ولفت الدجوي: " القطاع الخاص مشارك في معارض أهلا مدارس بعدد كبير من السلع الأساسية وهناك تخفيضات كبيرة “.

