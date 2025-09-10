قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هالة صدقي: بوسي شلبي مكانتش سكرتيرة محمود عبد العزيز
مدرسة "العربية للتصنيع" للتكنولوجيا التطبيقية تعليم فني على أعلى مستوى مجانا.. تفاصيل
الحكومة تحسم ملف زيادة أسعار الكهرباء.. تخفيف الأعباء وحماية الشرائح الأكثر احتياجًا أولوية
هالة صدقي عن الإعلاميين: يحتاجون إجراء امتحان لغوي قبل دخولهم المجال
رئيس وكالة الطاقة الذرية يعرب عن امتنانه لمصر.. ويعلن عن انفراجة في مراقبة نووي إيران
لسنا مثل جيل عبد الله غيث.. هالة صدقي: لا نملك دراما تُظهر اتقان الفصحى
مصرع شخصين وإصابة 4 في حادث تصادم مروع أعلى دائري الوراق
مقتل ناشط يميني مؤيد لإسرائيل بإطلاق نار خلال محاضرة في جامعة أمريكية
محامية بوسي شلبي: الزواج لمدة 20 عامًا دون انقطاع حتى رحيل محمود عبد العزيز
شكوى ضد محامي ورثة محمود عبد العزيز بسبب تحريف قرارات النيابة.. تفاصيل
اتصلوا بهذا الرقم.. نيفين منصور تنقل رد الصحة على المستشفيات المخالفة للعلاج بالمجان
محامية بوسي شلبي: التحقيقات أثبتت استمرار الزواج حتى وفاة محمود عبد العزيز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزراء التموين والتنمية المحلية ومحافظ الجيزة يفتتحون 26 معرض "أهلاً مدارس" بنطاق المحافظة

افتتاح معرض اهلا مدارس بالجيزة
افتتاح معرض اهلا مدارس بالجيزة
أحمد زهران

افتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزيرة البيئة والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بالإنابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء المعرض الرئيسي لـ "أهلاً مدارس" بحي العمرانية لتوفير الأدوات المدرسية والسلع للمواطنين بأسعار مخفضة وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تلبية متطلبات الأسر المصرية بأسعار مناسبة.
كما افتتح السادة الوزراء ومحافظ الجيزة عبر تقنية الفيديو كونفرانس 25 معرضًا آخر تغطي مختلف أنحاء المحافظة لتمكين أكبر عدد من المواطنين من الاستفادة من التخفيضات المقدمة بالمعارض.
وتفقد وزراء التموين والتنمية المحلية ومحافظ الجيزة باكيات العارضين لمتابعة تنوع المنتجات المطروحة وجودتها والتأكد من توافر المستلزمات الدراسية والسلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.
وخلال الافتتاح أشار المهندس عادل النجار محافظ الجيزة إلى أن هذه المعارض تمثل فرصة مميزة لتلبية احتياجات سكان المحافظة من المستلزمات المدرسية بمختلف أنواعها إلى جانب السلع الغذائية والمنزلية وذلك بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تصل إلى 20%.
وأكد محافظ الجيزة أنه رُوعي خلال تسكين العارضين أن يتم توفير مختلف المنتجات والسلع التي تلبي تطلعات واحتياجات جميع شرائح المواطنين.
وأضاف النجار أن المعارض التي جرى افتتاحها اليوم شملت مناطق الهرم والدقي والعمرانية وأبوالنمرس ومنشأة القناطر والصف والحوامدية والبدرشين والواحات البحرية والطالبية وجنوب الجيزة وكرداسة والمنيرة الغربية والعياط وأطفيح والعجوزة والوراق وإمبابة وأوسيم وبولاق الدكرور بالإضافة إلى مدن حدائق أكتوبر والشيخ زايد ومدينة 6 أكتوبر بإجمالي 26 معرضًا.
كما شدد المحافظ على أن الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة تتابع بشكل مستمر أسعار السلع المعروضة وجودتها داخل المعارض لضمان الالتزام بالأسعار المعلنة وعدم السماح بوجود أي مخالفات بما يضمن حصول المواطنين على منتجات آمنة وذات جودة عالية.
واختتم المهندس عادل النجار تصريحاته مؤكدًا أن المحافظة حريصة على التوسع في إقامة هذه المعارض لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر وتوفير احتياجات المواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة تنفيذًا لتوجيهات الدولة في هذا الشأن.

اهلا مدارس محافظ الجيزة محافظة الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور شريف فاروق وزير التموين

وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين

المتهمان

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

أرشيفية

هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟

سعر الدولار

سعر الدولار يتراجع 4 جنيهات من أعلى قيمة

ارشيفية

تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات

جنازة الراحل عمرو ستين

وصول جثمان الفنان الراحل عمرو ستين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

حالة الطقس

موجة حارة جديدة .. الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين غدا

ترشيحاتنا

فادي خفاجة

محاكمة فادي خفاجة بتهمة سب وقذف الفنان مجدي كامل.. أولى الجلسات 20 أكتوبر

سوزي الأردنية

ترحيل البلوجر سوزي الأردنية من القسم إلى مركز الإصلاح والتأهيل

سارق المسجد بدمنهور

اللص لم يخشى بيت الله.. هوية سارق المسجد بدمنهور| القصة الكاملة

بالصور

طرق طبيعية لعلاج لدغات البعوض.. اعرفها

لدغات الباعوض
لدغات الباعوض
لدغات الباعوض

طريقة عمل سلطة الكينوا بالسبانخ والافوكادو

طريقة عمل سلطة الكينوا بالسبانخ والافوكادو
طريقة عمل سلطة الكينوا بالسبانخ والافوكادو
طريقة عمل سلطة الكينوا بالسبانخ والافوكادو

لقطات من افتتاح معرض ميونخ الدولي للسيارات 2025

معرض ميونخ الدولي للسيارات
معرض ميونخ الدولي للسيارات
معرض ميونخ الدولي للسيارات

تفاصيل الحلقة الأخيرة من حكاية الوكيل في "ما تراه، ليس كما يبدو"

تامر فرج
تامر فرج
تامر فرج

فيديو

السر وراء وفاة أحمد الدجوي

اتقـ..تل ما انتـ..حرش.. أسرار صادمة في قضية أحمد الدجوي يكشفها تقرير جنائي جديد

باب صخري عملاق

ماذا يخفي وراءه؟.. باب صخري عملاق غامض في كازاخستان

البلوجر صولا

محتوى خادش وحكم بالمؤبد.. بلوجر جديدة في قبضة الأمن

محمد منير

محمد منير يطرح أحدث اغانيه "بين البينين"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد