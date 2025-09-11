محافظ كفر الشيخ: معارض أهلا مدارس مستمرة حتى نهاية الشهر الجاري.. صور

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، توافر المستلزمات المدرسية والسلع الغذائية بمعارض «أهلًا مدارس» بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مشيرًا إلى أنها مستمرة حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري، للطلاب وأسرهم بأسعار مخفضة تصل إلى 50%.

يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية مع بداية العام الدراسي الجديد.

أوضح محافظ كفرالشيخ أن المعارض تضم جميع المستلزمات المدرسية تشمل الزي والحقائب والأحذية والأدوات المكتبية، بالإضافة إلى السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز والمكرونة والزيت والسكر والدواجن والبقوليات والمنظفات وغيرها، بتخفيضات من 15 إلى 50%، بما يضمن تلبية احتياجات الأسر بأسعار مناسبة.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن الهدف من هذه المبادرة هو دعم أولياء الأمور، خاصة الأسر البسيطة، وتوفير حياة كريمة لهم، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على التوسع في إقامة هذه المعارض بكافة المدن والقرى، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويحسن مستوى المعيشة.

وجّه محافظ كفرالشيخ بتكثيف الرقابة على نسب التخفيضات المعتمدة والتصدي لأي ممارسات احتكارية، إلى جانب تنظيم حملات يومية لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار، مؤكدًا أن المحافظة ستواصل تنظيم مثل هذه المبادرات لدعم المواطنين.