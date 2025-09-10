قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

وزير التموين: معارض "أهلاً مدارس" تُعد من أهم المبادرات الحكومية لدعم المواطنين

وزير التموين: معارض "أهلاً مدارس" تُعد من أهم المبادرات الحكومية لدعم المواطنين
وزير التموين: معارض "أهلاً مدارس" تُعد من أهم المبادرات الحكومية لدعم المواطنين
أ ش أ

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق أن معارض (أهلاً مدارس) تُعد من أهم المبادرات الحكومية لدعم المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة، مشيدًا بالتعاون المثمر مع الغرف التجارية والشركات العارضة، مضيفا أن المعرض يجسد حرص الدولة على الاستمرار في تنفيذ المبادرات المجتمعية والتنموية التي تستهدف المواطن المصري بشكل مباشر.
جاء ذلك خلال افتتاح وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة المعرض الرئيسي (أهلاً مدارس) بمحافظة الجيزة بمنطقة العمرانية، والذي يقام بالتنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية بالجيزة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم المواطن المصري وتخفيف الأعباء المعيشية مع اقتراب العام الدراسي الجديد.
من جانبها، أكدت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض أن معارض (أهلاً مدارس) أصبحت تقليدًا سنويًا مهمًا؛ يسهم في التخفيف عن كاهل الأسر المصرية مع بداية العام الدراسي، مشيرةً إلى أن المحافظين بجميع المحافظات يتعاونون بشكل كامل مع الغرف التجارية لإقامة هذه المعارض وتوفير التسهيلات اللازمة لإنجاحها. 
وأوضحت أن هذا التعاون يضمن تعميم التجربة في كل المحافظات وإتاحة السلع المخفضة بجودة عالية لجميع المواطنين في المدن والمراكز والقرى.
جاء المعرض هذا العام على مساحة 3200 متر بمشاركة 60 شركة من كبرى الشركات المنتجة والمستوردة، موزعة على 110 أجنحة لتوفير المستلزمات المدرسية والسلع الأساسية بأسعار مخفضة. ويشمل المعرض الأدوات المكتبية، الملابس المدرسية والجاهزة، الشنط والأحذية، السلع الغذائية، الأجهزة الكهربائية، والأدوات المنزلية، إلى جانب أجنحة للملابس المتنوعة وتجار اللحوم.
ويستمر المعرض في استقبال الجمهور لمدة شهر كامل خلال الفترة من 10 سبتمبر حتى 6 أكتوبر، حيث تُطرح السلع بتخفيضات تتراوح بين 20 % و30 % مقارنة بأسعار السوق.
كما شهد الافتتاح قيام وزيرا التموين والتنمية المحلية ومحافظ الجيزة بافتتاح 25 معرضًا آخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمختلف مراكز ومدن محافظة الجيزة، لتغطية أكبر نطاق جغرافي وضمان وصول السلع المخفضة إلى أكبر عدد من المواطنين.
شارك في الافتتاح: محافظ الجيزة عادل النجار، ورئيس جهاز حماية المستهلك إبراهيم السجيني، ورئيس الغرفة التجارية بالجيزة أسامة الشاهد، واعلاء ناجي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وحسام الجراحي مساعد الوزير للرقابة.
م ك - ك ف

وزير التموين المواطنين

