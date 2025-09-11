محافظ القليوبية: يجري التجهيز لافتتاح 5 معارض أهلاً مدارس

أكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، انه جارى التنسيق لافتتاح 5 معرض "أهلاً مدارس" بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقليوبية، في إطار خطة المحافظة لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة وجودة مناسبة للتخفيف عن كاهل المواطنين مع قرب بداية العام الدراسي الجديد.



وقال المحافظ ان المحافظة حريصة على افتتاح المعارض التى سوف يتم تنظيمها تباعا على مستوى مراكز المحافظة لتغطية أكبر عدد من المناطق مما يتيح تنوعًا في المنتجات المعروضة لتلبية احتياجات الطلاب وأولياء الأمور.



وأكد محافظ القليوبية أن تلك المعارض تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرص الدولة على دعم وتخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور ودعم الأسرة المصرية، مؤكداً أن التعاون مع الغرفة التجارية أسهم في توفير منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية، موجهاً العارضين بالالتزام بالأسعار المخفضة لتحقيق الهدف من هذه المبادرة.



كما شدد المحافظ على أنه سيتم متابعة المعارض بشكل يومي من خلال فرق عمل ميدانية للتأكد من التزام العارضين بالأسعار المخفضة وجودة المنتجات المعروضة مع اتخاذ الإجراءات الفورية ضد أي محاولات للاستغلال أو رفع الأسعار، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو دعم المواطنين وتخفيف الأعباء عن الأسر مع استقبال العام الدراسي الجديد.