اتفاقيات تونسية مصرية لتعزيز التعاون في الصحة والتنمية والشباب

قالت نسرين رمضاني، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من تونس، إن العاصمة المصرية القاهرة احتضنت على مدى اليومين الماضيين الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية، والتي شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون المشترك والبرامج التنفيذية بين البلدين في مجالات حيوية.

وأوضحت رمضاني، خلال مداخلة عبر برنامج «صباح جديد»، أن الاتفاقيات التي تم توقيعها شملت عدة قطاعات مهمة، على رأسها: «الصحة والعلوم الطبية، والشؤون الاجتماعية، والرياضة والشباب، ودعم المؤسسات المتوسطة والصغرى ومتناهية الصغر، والتنمية الاقتصادية، وتنمية الصادرات»، لافته إلى أن هذه الاتفاقيات تعكس رغبة حقيقية لدى الجانبين في توسيع نطاق التعاون الثنائي وتحقيق شراكات تنموية مستدامة، بما يعود بالنفع على البلدين.

وأشارت نسرين رمضاني إلى أنه عقب إنتهاء مراسم التوقيع، تم عقد مؤتمر صحفي مشترك بحضور كل من رئيسة الحكومة التونسية سارة الزعفراني، ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، حيث جدد الجانبان تأكيدهما على أهمية تعزيز التعاون بين تونس ومصر.

وقالت رمضاني: «المؤتمر الصحفي أبرز مدى الحرص المشترك بين قيادتي البلدين على دفع علاقات التعاون الثنائي، وتوسيع مجالاته، خاصة في القطاعات التي تمس مباشرة حياة المواطنين، كالخدمات الصحية والتنمية الاقتصادية والشباب».