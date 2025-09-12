قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطيب المسجد النبوي: التقوى سبيل الفوز في الدنيا والفلاح في الآخرة
الصحة تعلن موعد الانتهاء من المسح السكاني.. وارتفاع زواج الأطفال في الصعيد
خطيب مسجد السيدة نفيسة: "لا إله إلا الله" أطفأت حريق في أحد بيوت الصالحين
في قطاعي الصحة والكهرباء.. تكليفات حاسمة من الرئيس السيسي للحكومة
إمام المسجد الحرام: الصادق مصان جليل والكاذب مهان ذليل
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في جزيرة "بالي" الإندونيسية إلى 16 شخصا
ما هو تطبيق بلايستيشن الجديد وفيما يستخدم؟
بيان رسمي حول التعدي على سور نادي العزيمة بالإسماعيلية
رياح ورطوبة وشبورة.. الأرصاد توجه رسالة للمواطنين
وزير الري يتفقد تجربة كاميرات قياس التصرفات على ترعة الإسماعيلية
​تخفيضات تصل إلى 40% بمعرض "أهلاً مدارس" لدعم الأسر في جنوب سيناء
عملية طعن بالقدس.. مصابان إسرائيليان أحدهما بحالة خطيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رياح ورطوبة وشبورة.. الأرصاد توجه رسالة للمواطنين

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
البهى عمرو

يبحث الكثير من المواطنين عن حالة الجو بشكل يومي وذلك مع قرب البلاد للدخول في فصل الشتاء، وكشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن أن البلاد تشهد ارتفاعات في درجات الحرارة بسبب تأثر البلاد بمرتفع جوي، ينتج عنه ارتفاع في نسب الرطوبة.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن درجة الحرارة المتوقعة اليوم تسجل 35 درجة، وأن ذلك بعد أن سجلت البلاد أمس 33 درجة، وأنه خلال فترة الليل سيكون هناك انخفاضات في درجات الحرارة، والأجواء معتدلة لآن البلاد في المساء تسجل 22 درجة، أن اليوم هناك نشاط للرياح بالأماكن المفتوحة بالقاهرة، وأن البلاد في الصباح تشهد شبورة مائية، ولذلك على الجميع توخي الحذر في أثناء السير بالسيارة في الساعات الصباحية.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد وطقس مائل للحرارة رطب في أول الليل معتدل في آخره على أغلب الأنحاء.

اهم الظواهر الجوية المتوقعة اليوم


وعن الظواهر الجوية، توقعت هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية صباحا على شمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء ونشاط رياح على القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

 

القاهرة 35 - 23
العاصمة الإدارية 36- 22
6 أكتوبر35 - 23
بنها 35 - 23
دمنهور 34 - 22
وادي النطرون 36 - 22
كفر الشيخ 33 - 22
المنصورة 34 - 23
الزقازيق 34 - 23
شبين الكوم 35 -22
طنطا 34 - 22
دمياط 30 - 24
بورسعيد 30 - 24
الإسماعيلية 35 - 22
السويس 34 - 23
العريش 31 - 21
رفح 31 - 20

الأرصاد الجوية الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية طقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضافة المواليد

عودة إضافة المواليد رسميًا.. ما هو العدد المسموح زيادته على بطاقة التموين؟

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

صورة أرشيفية

زيادة مفاجئة في مصروفات المدارس التجريبية.. والأهالي يستغيثون بوزير التعليم: ظروفنا ماتسمحش

تمساح

تمت تربيته بشكل غير قانوني.. معلومات توضح سبب ظهور تمساح نيلي في الإسكندرية

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 12-9-2025

الاهلي

بعد اعتذار الخطيب.. من يقود الأهلي في الانتخابات المقبلة؟

حسام غالي

علاء عزت: تصريحات حسام غالي خيانة لمواثيق وقيم الأهلي

الأهلي

عودة صمام الأمان أمام إنبي.. غياب جديد يضرب الأهلي في مباراة القمة بالدوري

ترشيحاتنا

محافظ الشرقية

شئون البيئة بالشرقية تستوفي اشتراطات الموافقة على إنشاء شبكات المحمول

خلال اللقاء

بنصف مليار جنيه.. اقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروع خامات صناعة الملابس

نائب محافظ الأقصر يشارك فى أفتتاح مؤتمر الأطباء "درع أمان يحميها من الختان" بالتعاون مع الطفولة والأمومة واليونيسيف

نائب محافظ الأقصر يشهد افتتاح مؤتمر الأطباء "درع أمان يحميها من الختان"

بالصور

ثورة عالمية.. مبيعات السيارات الكهربائية تطيح بالبنزين بأكثر من النصف

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

فستان أنيق.. هاجر أحمد تستعرض جمالها | شاهد

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

آلاف السيارات من جيب تهدد سائقها بالقتـ ل بسبب عيب خطير

سيارة جيب
سيارة جيب
سيارة جيب

فستان كاجوال.. هيدي كرم تخطف الأنظار بظهورها

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد