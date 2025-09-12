رياح ورطوبة وشبورة.. الأرصاد توجه رسالة للمواطنين

يبحث الكثير من المواطنين عن حالة الجو بشكل يومي وذلك مع قرب البلاد للدخول في فصل الشتاء، وكشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن أن البلاد تشهد ارتفاعات في درجات الحرارة بسبب تأثر البلاد بمرتفع جوي، ينتج عنه ارتفاع في نسب الرطوبة.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن درجة الحرارة المتوقعة اليوم تسجل 35 درجة، وأن ذلك بعد أن سجلت البلاد أمس 33 درجة، وأنه خلال فترة الليل سيكون هناك انخفاضات في درجات الحرارة، والأجواء معتدلة لآن البلاد في المساء تسجل 22 درجة، أن اليوم هناك نشاط للرياح بالأماكن المفتوحة بالقاهرة، وأن البلاد في الصباح تشهد شبورة مائية، ولذلك على الجميع توخي الحذر في أثناء السير بالسيارة في الساعات الصباحية.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد وطقس مائل للحرارة رطب في أول الليل معتدل في آخره على أغلب الأنحاء.

اهم الظواهر الجوية المتوقعة اليوم



وعن الظواهر الجوية، توقعت هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية صباحا على شمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء ونشاط رياح على القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 35 - 23

العاصمة الإدارية 36- 22

6 أكتوبر35 - 23

بنها 35 - 23

دمنهور 34 - 22

وادي النطرون 36 - 22

كفر الشيخ 33 - 22

المنصورة 34 - 23

الزقازيق 34 - 23

شبين الكوم 35 -22

طنطا 34 - 22

دمياط 30 - 24

بورسعيد 30 - 24

الإسماعيلية 35 - 22

السويس 34 - 23

العريش 31 - 21

رفح 31 - 20