وظائف متنوعة بعدد من المحافظات تعلنها وزارة العمل.. قدم الآن
مايكروسوفت تحذر: الإنترنت في خطر بعد انقطاع كابلات البحر الأحمر
طائرة مسيرة حوثية تضرب مطار رامون الإسرائيلي.. وتل أبيب تغلق المجال الجوي
مصر خط المواجهة.. حركة فتح: الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة جماعية
هروب نسناس من رجل أعمال في المعادي وفتاة تتصل بالنجدة
طارق ابو العينين رئيسا لبعثة منتخب مصر في بوركينا فاسو
أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة.. مظاهرة حاشدة أمام السفارة الإسرائيلية بمدريد
اعترافات إسرائيلية بفشل الحسم العسكري في غزة وتصاعد الانتقادات الداخلية
زلزال يضرب غرب تركيا يثير الذعر بين السكان دون وقوع إصابات
صدمة في واشنطن.. ترامب كان مخبرا سريا لـ FBI في قضية إبستين
أجواء خريفية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

إسراء صبري

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القليلة.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن هناك انخفاض طفيف في قيم درجات الحرارة عن الأيام الماضية، لتعود درجة الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت.

وأضافت أن العظمي على القاهرة الكبري تصل إلى 33 درجة، كما أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، متابعة: هناك تحسن واضح في الطقس عن الأيام الماضية.

ولفتت إلى أن نسب الرطوبة مازالت مرتفعة خلال الفترة الحالية ويؤدي إلى زيادة الشعور بارتفاع درجات الحرارة، متابعة: مع غياب أشعة الشمس تكون نسب الرطوبة أعلى.

واسترسلت: هناك نشاط متوقع للرياح في المحافظات، خلال فترة الليل مما سيساهم في تلطيف الأجواء، مشددة على وجود فرص ضعيفة لتساقط الأمطار على بعض المدن الساحلية.

واوضحت أن هناك اضطراب في حركة الملاحة البحرية على منطقتي خليج السويس والبحر الأحمر، مشددة على ضرورة الالتزام بالتعليمات.

ونوهت بأن الفترة المقبلة ستشهد تحسن في درجات الحرارة لتكون الأجواء أقرب إلى الأجواء الخريفية.

