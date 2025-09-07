الطقس في 5 أيام .. فرص لـ سقوط أمطار الإثنين

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس من اليوم الأثنين حتى الجمعة 12 سبتمبر ، ليشهد استمرار انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية 30إلى 31 درجة ، والقاهرة الكبري والوجه البحرى 32 إلى 33 و جنوب البلاد 34 إلى 39 درجة .

الطقس



أوضحت هيئة الأرصاد ، أن يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ،مائل للحرارة رطب ليلا.

ونوهت عن وجود شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

ومن المتوقع وجود فرص سقوط أمطار خفيفة يوم الأثنين 8 سبتمبر على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

أشارت الهيئة ،إلى ارتفاع نسب الرطوبة يزيدي من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجة ،و نشاط رياح على أغلب الأنحاء يعمل على تلطيف الأجواء في الظل وفي فترات الليل.

