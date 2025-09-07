قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعرّف على آليات تشكيل المحاكم العمالية طبقًا لقانون العمل
حماس: نخشى أن تتحول خطة ترامب إلى غطاء جديد لنتنياهو
آخر وصية.. 11 كلمة قالتها السيدة آمنة بنت وهب للنبي لحظة احتضارها
طارق السيد: الزمالك منافس قوي للتتويج ببطولة الدوري هذا الموسم
سمير كمونة: عدم الدفع بمصطفى محمد أمام إثيوبيا «قرصة ودن» من حسام حسن وليس قرارًا فنيًا
هل أذكار الصباح فرض أم سنة؟.. 10 أسرار تجعلك تندم لتركها
طب قصر العيني تحصل على تجديد شهادتي الأيزو للجودة وإدارة المؤسسات التعليمية
الخطيب يُطالب النحاس بتحضير قائمة الراحلين عن الأهلي |تفاصيل
المتحدث باسم الرئاسة الروسية: واشنطن تشن «حربًا جمركية» ضد البرازيل
بعد تلويحه باستخدام القوات في شيكاغو.. حاكم إلينوي يصف ترامب بـ«الديكتاتور»
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد
عشبة غير متوقعة تكافح سرطان المبيض والبروستاتا والجلد.. تعرّف عليها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الطقس في 5 أيام .. فرص لـ سقوط أمطار الإثنين

الطقس
الطقس
قسم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس من اليوم الأثنين حتى الجمعة 12 سبتمبر ، ليشهد استمرار انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية 30إلى 31 درجة ، والقاهرة الكبري والوجه البحرى 32 إلى 33 و جنوب البلاد 34 إلى 39 درجة .

الطقس 


أوضحت هيئة الأرصاد ، أن يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ،مائل للحرارة رطب ليلا.

ونوهت عن وجود شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

ومن المتوقع وجود فرص سقوط أمطار خفيفة يوم الأثنين 8 سبتمبر على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

أشارت الهيئة ،إلى ارتفاع نسب الرطوبة يزيدي من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجة ،و نشاط رياح على أغلب الأنحاء يعمل على تلطيف الأجواء في الظل وفي فترات الليل.
 

حالة الطقس
الأرصاد الطقس طقس درجات الحرارة الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن

فيفا يفاجئ منتخب مصر بقرار جديد بعد الفوز على إثيوبيا .. ماذا حدث؟

قطع الكهرباء

بعد قطعها 3 أيام.. موعد انتظام التيار الكهربائي في 20 قرية وعزبة بأسيوط

صلاة الخسوف

إقامة صلاة الخسوف غداً.. اعرف وقتها وكيفيتها و5 سنن فعلها النبي عند حدوث الظاهرة

صورة أرشيفية

جريمة تهز الصعيد .. طالبة تُلقي رضيعها بقطار «سوهاج ـ قنا» | تفاصيل

خسوف القمر

موعد خسوف القمر .. الأزهر يكشف صفة صلاته ووقتها

التعدي على طفل المنصورة

الأمن يفحص فيديو الاعتداء على طفل المنصورة.. صور

إنقطاع كابلات مايكروسوفت

انقطاع كابلات مايكروسوفت في مياه البحر الأحمر | تفاصيل

نعي الوزارة

ماتت وهي راجعة من الشغل .. وزير الصحة ينعي ممارسة علاج طبيعي توفيت في حادث سير

ترشيحاتنا

أمين "التجارة الحرة الإفريقية": المحليات قاطرة لتسريع التكامل الاقتصادي للقارة

أمين "التجارة الحرة الإفريقية": المحليات قاطرة لتسريع التكامل الاقتصادي للقارة

أفريكسم بنك

رئيس (أفريكسم بنك): متوسط دخل الفرد في إفريقيا ارتفع إلى 2,500 دولار سنويا في 2024

سعر الذهب

تراجع جديد في سعر جرام الذهب مساء اليوم 6-9-2025.. تفاصيل

بالصور

عشبة غير متوقعة تكافح سرطان المبيض والبروستاتا والجلد.. تعرّف عليها

سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا

نوع خضار غني بالعناصر الغذائية المفيدة.. تعرّف عليه

خضراوات
خضراوات
خضراوات

فستان البحر.. ليلى علوي تخطف الأنظار بظهورها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

كلاكيت تاني مرة .. إصابة 4 أشخاص في انهيار جزئي لمنزل بشارع مولد النبي بالزقازيق|صور

الشرقية
الشرقية
الشرقية

فيديو

الدكتور محمود سامي قنيبر

الرئيس السيسي كلمه يباركله .. من هو الدكتور البطل محمود سامي قنيبر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

المزيد