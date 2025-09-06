قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يتفقد مشروع إحياء حديقة الأزبكية.. وأحمد موسى: إيه الجمال والروعة دي
تبدأ من 86 ألف ريال.. مواصفات ساوايست S07 في السوق السعودي
فيفا يفاجئ منتخب مصر بقرار جديد بعد الفوز على إثيوبيا .. ماذا حدث؟
علي ناصر يحصد فضية بطولة العالم للكونغ فو بالبرازيل
سجله أفشة.. منتخب مصر يتقدم على تونس بالشوط الأول
مفيش سفارة على راسها ريشة.. أحمد موسى: سيتم فتح شوارع القاهرة بمحيط السفارات الأجنبية
مبادرة مصرية سعودية للأمن والتعاون في المنطقة.. وأحمد موسى: محدش هيفرض رؤيته علينا
بلدنا مرفوعة الراية .. أحمد موسى يعلق على تصدر هاشتاج عاش الجيش المصري عاش إكس
30 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة منتخي مصر وتونس وديا
أفشة يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى تونس
تقرير: مسؤول إسرائيلي سابق متورط في قضية اختطاف أطفال تضرب ألمانيا
أحمد موسى: نتنياهو اعترف بإغلاق الجانب الفلسطيني لمعبر رفح.. ومصر لن تسمح بالتهجير
أخبار البلد

حالة الطقس غدا .. توقعات الأرصاد: جو رطب وفرص لسقوط أمطار بهذه المناطق

عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأحد طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، في حين يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

النشرة الجوية غدا

عن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من السواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء، وفرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة والوجه البحري قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وتنشط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

طقس حار

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة خليج السويس

بالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

درجة الحرارة في القاهرة والمحافظات

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 33 23

العاصمة الإدارية 33 22

6 أكتوبر 34 22

بنها 32 22

دمنهور 32 23

وادي النطرون 33 23

كفر الشيخ 32 23

المنصورة 32 22

الزقازيق 33 23

شبين الكوم 32 22

طنطا 32 22

دمياط 31 24

بورسعيد 31 25

الإسماعيلية 35 23

السويس 34 24

العريش 32 23

رفح 31 22

رأس سدر 35 25

نخل 33 17

كاترين 30 15

الطور 34 23

طابا 33 23

شرم الشيخ 37 27

الإسكندرية 30 23

العلمين 29 22

مطروح 30 23

السلوم 32 23

سيوة 34 20

رأس غارب 37 27

الغردقة 37 28

سفاجا 37 27

مرسى علم 38 28

شلاتين 37 28

حلايب 35 28

أبو رماد 36 27

رأس حدربة 35 28

الفيوم 34 23

بني سويف 34 22

المنيا 34 22

أسيوط 35 23

سوهاج 37 24

قنا 40 25

الأقصر 40 25

أسوان 40 26

الوادي الجديد 38 22

أبو سمبل 39 25

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة العظمى الصغرى

مكة المكرمة 42 30

المدينة المنورة 45 32

الرياض 41 28

المنامة 40 34

أبوظبي 41 31

الدوحة 45 33

الكويت 46 30

دمشق 35 16

بيروت 30 26

عمان 30 18

القدس 28 19

غزة 29 24

بغداد 44 26

مسقط 35 30

صنعاء 28 14

الخرطوم 40 28

طرابلس 33 25

تونس 33 24

الجزائر 34 25

الرباط 26 18

نواكشوط 33 25

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 26 14

إسطنبول 27 20

إسلام آباد 31 24

نيودلهي 32 26

جاكرتا 33 23

بكين 31 17

كوالالمبور 31 24

طوكيو 33 25

أثينا 31 21

روما 31 17

باريس 29 16

مدريد 27 16

برلين 23 11

لندن 26 14

مونتريال 20 11

موسكو 23 11

نيويورك 22 14

واشنطن 25 12

أديس أبابا 22 13

