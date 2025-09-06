أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الجمعة، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة.



ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 5514 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 4825 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4136 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 38600 جنيه.

واستعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة.

وجاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة كالتالي..

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 48.65 جنيه للبيع و48.51 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 56.56 جنيه للبيع، و 56.49 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 65.22 جنيه للبيع، 65.03 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.96 جنيه للبيع، 12.93 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 159.04 جنيه للبيع، و 158.55 جنيه للشراء.



وكشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، اخبار الطقس اليوم الجمعة، وتفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة وتفاصيل انكسار موجة الطقس الحارة، التي تؤثر على البلاد خلال الفترة الأخيرة.

وقالت غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على قناة الأولى، إن الأجواء اليوم صيفية مستقرة، وأن درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لمثل هذا التوقيت من العام بدرجة أو درجتين.

ولفتت إلى أن البلاد تتأثر بمرتفع جوي، وهناك ارتفاع في نسب الرطوبة، وأن البلاد اليوم تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة وارتفاعا في نسبة الرطوبة، وأن المواطنين يشعرون بأن درجات الحرارة التي نشعر بها "المحسوسة" أعلى من المعلن عنها.

وأوضحت أننا نقترب من نهاية فصل الصيف وبداية الخريف، حيث يفصلنا أقل من ثلاثة أسابيع عن البداية الرسمية في 22 سبتمبر الجاري، وأن موجات الحر الشديدة انتهت مع نهاية شهر أغسطس، وما قد نشهده في الفترة المقبلة من ارتفاعات في الحرارة سيكون طفيفًا ومؤقتًا، مؤكدة أن معدلات درجات الحرارة خلال سبتمبر أقل بكثير مما حدث في شهري يوليو وأغسطس.

وأوضحت أن متوسط الحرارة خلال الأسبوع المقبل سيتراوح بين 33 و34 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، مع بقاء نسب الرطوبة مرتفعة لكنها أقل حدة من الفترات الماضية، ما يجعل الطقس أقرب للأجواء الخريفية، خاصة مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، بالإضافة إلى وجود منخفض جوي يعمل على انخفاض درجات الحرارة.

وأشارت إلى أن النصف الأول من الخريف يُعد فترة انتقالية قد تتخللها بعض الأيام الحارة، بينما النصف الثاني يشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة وزيادة فرص سقوط الأمطار.