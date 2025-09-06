قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
آية قرآنية تزيد جمال المرأة.. بنور في الوجه ونضارة .. هل تعرفيها؟
بقوة 818 حصانًا.. إصدار محدود لايقونة مرسيدس الخارقة| صور
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم
متى أصلي الضحى ركعتين فقط؟.. بعد 5 دقائق فلا تضيع فضلها
أقل سعر للدولار في البنوك اليوم 6-9-2025
وزير الخارجية: مقترح مصر وقطر لوقف إطلاق النار في غزة ينقذ المنطقة من إراقة الدماء
شاب قتـ.ل أمه و طعن أبوه ..تفاصيل مذبحـ.ة حي الأمل في رأس غارب
لمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 20 قرية وعزبة لمدة 7 ساعات بأسيوط
أرملة نجل صلاح الشرنوبي: ممنوعون من دخول شقتنا والحصول على مستحقاتنا
صلاة الضحى.. اعرف متى يكون أفضل وقت لأدائها
منافذ كلنا واحد توفر مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة تصل إلى 40%
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم

الذهب والدولار
الذهب والدولار
البهى عمرو

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الجمعة، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة.


ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 5514 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 4825 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4136 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 38600 جنيه.

واستعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة.

وجاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة كالتالي..

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 48.65 جنيه للبيع و48.51 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 56.56 جنيه للبيع، و 56.49 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 65.22  جنيه للبيع،  65.03 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.96 جنيه للبيع، 12.93 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 159.04 جنيه للبيع، و 158.55 جنيه للشراء.


وكشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، اخبار الطقس اليوم الجمعة، وتفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة وتفاصيل انكسار موجة الطقس الحارة، التي تؤثر على البلاد خلال الفترة الأخيرة.

وقالت  غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على قناة الأولى، إن الأجواء اليوم صيفية مستقرة، وأن درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لمثل هذا التوقيت من العام بدرجة أو درجتين.

ولفتت إلى أن البلاد تتأثر بمرتفع جوي، وهناك ارتفاع في نسب الرطوبة، وأن البلاد اليوم تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة وارتفاعا في نسبة الرطوبة، وأن المواطنين يشعرون بأن درجات الحرارة التي نشعر بها "المحسوسة" أعلى من المعلن عنها.

وأوضحت أننا نقترب من نهاية فصل الصيف وبداية الخريف، حيث يفصلنا أقل من ثلاثة أسابيع عن البداية الرسمية في 22 سبتمبر الجاري، وأن موجات الحر الشديدة انتهت مع نهاية شهر أغسطس، وما قد نشهده في الفترة المقبلة من ارتفاعات في الحرارة سيكون طفيفًا ومؤقتًا، مؤكدة أن معدلات درجات الحرارة خلال سبتمبر أقل بكثير مما حدث في شهري يوليو وأغسطس.

وأوضحت أن متوسط الحرارة خلال الأسبوع المقبل سيتراوح بين 33 و34 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، مع بقاء نسب الرطوبة مرتفعة لكنها أقل حدة من الفترات الماضية، ما يجعل الطقس أقرب للأجواء الخريفية، خاصة مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، بالإضافة إلى وجود منخفض جوي يعمل على انخفاض درجات الحرارة.

وأشارت إلى أن النصف الأول من الخريف يُعد فترة انتقالية قد تتخللها بعض الأيام الحارة، بينما النصف الثاني يشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة وزيادة فرص سقوط الأمطار.

الأخبار الذهب أسعار الذهب الدولار سعر الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تنسيق الدبلومات الفنية

96.9 % للهندسة و89.6% للتجارة وبشري سارة للفني الصحي.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

زعيم كوريا الشمالية

صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل محاولة التجسس الفاشلة على زعيم كوريا الشمالية

قطع الكهرباء

لمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 20 قرية وعزبة لمدة 7 ساعات بأسيوط

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 6-9-2025

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر مع بوركينا فاسو القادمة بتصفيات كأس العالم

تنسيق الجامعات 2025

59.9 %تكنولوجيا الصناعةوالطاقةو50%تربية و56.3%خدمة اجتماعية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

98 % لهندسة البترول 90.2% للتربية .. بشرى سارة لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2025

ترشيحاتنا

نتنياهو

تصريحات نتنياهو "خرقاء"| أستاذ قانون دولي: مصر لن تكون شريكًا في جريمة ترحيل الفلسطينيين

جانب من الحادث

العربية وقعت بيهم في الرشاح .. كواليس مصرع 4 شباب غرقًا بالشرقية

السياح الروس فى منطقة سوهو سكوير بشرم الشيخ

إقبال كبير من السياح الروس على منطقة سوهو سكوير بشرم الشيخ.. ما القصة؟

بالصور

عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن

عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن
عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن
عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن

سر الجدات للباحثات عن الجمال.. وصفة طبيعية لتطويل الشعر في 7 أيام

وصفة سحرية لتطويل الشعر في 7 أيام فقط
وصفة سحرية لتطويل الشعر في 7 أيام فقط
وصفة سحرية لتطويل الشعر في 7 أيام فقط

الحلزونة... الببوش لذة طعام الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل

الحلزونة... الببوش لذّة الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل
الحلزونة... الببوش لذّة الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل
الحلزونة... الببوش لذّة الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل

طريقة عمل البيكاتا باللحم بالصوص الأبيض أو المشروم

طريقة عمل البيكاتا باللحم
طريقة عمل البيكاتا باللحم
طريقة عمل البيكاتا باللحم

فيديو

التيك توكر محمد عبد العاطى

سيارة فارهة وحساب بالملايين.. نهاية غير متوقعة للتيك توكر محمد عبد العاطي

فنانات لجأن لتجميد البويضات

منهن أسيل عمران وناهد السباعي .. فنانات لجأن لتجميد البويضات لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد