قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يلتقي مع رئيسة مجلس النواب القبرصية
سيارتها وقعت في حفرة.. إجراء عاجل بشأن حادث وقع بمشروع صرف صحي بالإسكندرية
وزير الخارجية يلتقي مع رئيس جمهورية قبرص
مصر تستهجن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
الخارجية المصرية: تهجير الفلسطينيين يظل خطا أحمر غير قابل للتغير
مصر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
وزير الخارجية يؤكد للرئيس القبرصي ضرورة خلق آفق سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية
مصــر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الـوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسـطينيين من معبر رفــح
خطيب المسجد النبوي: التهاون ببعض الذنوب قد يكون سببًا في الهلاك
بدون محصل.. طرق سداد فاتورة كهرباء شهر سبتمبر 2025
وزير الري يتفقد المنظومة المائية بالشرقية ويلتقي المزارعين
من بايرن ميونخ.. ليفربول يعثر على خليفة محمد صلاح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد غالي

يشهد سوق الذهب في مصر اليوم حالة من النشاط والاهتمام الكبير من جانب المواطنين والمستثمرين، حيث يواصل المعدن الأصفر الحفاظ على مكانته كأحد أهم أدوات الادخار الآمنة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.

ويحرص الكثير من المواطنين على متابعة أسعار الذهب اليوم بشكل يومي، سواء المقبلين على الزواج لشراء الشبكة، أو الراغبين في الاستثمار وحماية أموالهم من التضخم وتقلبات السوق.

ذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر

جاءت متوسطات أسعار الذهب بمحلات الصاغة بدون مصنعية كالتالي:
عيار 24: 5503 جنيه للبيع – 5480 جنيها للشراء
عيار 22: 5044 جنيها للبيع – 5023 جنيها للشراء
عيار 21: 4815 جنيها للبيع – 4795 جنيها للشراء
عيار 18: 4127 جنيها للبيع – 4110 جنيهات للشراء
عيار 14: 3210 جنيهات للبيع – 3197 جنيها للشراء
عيار 12: 2751 جنيها للبيع – 2740 جنيها للشراء
الجنيه الذهب: 38520 جنيها للبيع – 38360 جنيها للشراء
الأونصة: 171158 جنيها للبيع – 170447 جنيها للشراء
الأونصة بالدولار: 3545.93 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

يعد عيار 21 الأكثر تداولا في السوق المصري، حيث سجل نحو 4815 جنيها للبيع و4795 جنيها للشراء، ليظل الخيار الأول والأكثر شيوعا بين المقبلين على الزواج، نظرا لمناسبته من حيث السعر والجودة مقارنة ببقية العيارات.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

ترتبط حركة أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل رئيسية، أبرزها:
سعر الأوقية عالميا.
سعر صرف الدولار أمام الجنيه.
حالة العرض والطلب في الأسواق المحلية.

هذه العوامل مجتمعة تجعل متابعة الأسعار اليومية أمرا ضروريا للتجار والمستثمرين لتحديد التوقيت الأمثل لعمليات البيع والشراء.

المصنعية والدمغة

يضاف إلى سعر الذهب قيمة المصنعية التي تختلف وفقا للعيار والتصميم، وتتراوح عادة بين 20 و80 جنيها للجرام، بينما تظل رسوم الدمغة ثابتة على جميع العيارات. 

ومن المهم أن يعلم المشتري أن قيمة المصنعية لا تحتسب عند إعادة البيع، حيث يخصمها التاجر من السعر النهائي.

أفضل عيارات الذهب في مصر
عيار 21: الأكثر طلبا لاعتدال سعره وجودته العالية.
عيار 18: يحظى بشعبية كبيرة بين الشباب بفضل تنوع تصميماته وسعره المناسب.
عيار 24: الخيار المفضل للمستثمرين والادخار طويل الأجل، إذ يدخل في صناعة السبائك والجنيهات الذهبية.

وبذلك يبقى الذهب الملاذ الآمن والأكثر ثباتا، سواء بغرض الادخار أو الاستثمار أو اقتناء المشغولات الذهبية، خاصة مع استمرار تقلبات الأسواق العالمية.

الذهب ذهب عيار ٢١ سعر الذهب سعر الذهب اليوم في مصر الذهب في مصر اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار الفراخ والبيض

بعد الانخفاض الكبير| استقرار اسعار الفراخ والبيض اليوم.. بكام؟

المتهمة

أمي ماتت ومحتاجة أصحاب.. التحقيق مع فتاة زعمت تعرضها للمعاكسة

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 اليوم 5-9-2025

سارة خليفة

اعترافات قضية سارة خليفة.. سر سفر عامل من الإمارات لـ مصر 3 مرات إسبوعيا

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

ميسي

بكاء وهدف.. منتخب الأرجنتين يودع ميسي بفوز تاريخي على فنزويلا

المترو.. أرشيفية

تسهيلا على الجمهور.. مترو الخط الثالث يمدّ ساعات عمله لمباراة مصر وإثيوبيا

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة

خطيب المسجد الحرام: الحسد آفة خطيرة وسبب أول معصية في السماء

صلاة الجمعة من مسجد الفتح

خطيب الأوقاف: عيشوا سيرة الرسول في ذكرى المولد النبوي وتدبروا حياته.. فيديو

مسجد الفتح

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الفتح بمحافظة الشرقية

بالصور

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف جمال ليلى زاهر

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

لوك مختلف.. ياسمين صبري تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

شذى تكشف تفاصيل أحدث أغنياتها في ضيافة صدى البلد

شذى
شذى
شذى

أدهم نابلسي يؤم المصلين في الأردن بعد اعتزاله الفن |شاهد

أدهم نابلسي
أدهم نابلسي
أدهم نابلسي

فيديو

خالد جلال

ثلاثية "التمثيل والإخراج والإدارة".. خالد جلال يكشف كواليس رحلته

جزء من الفيديو المنشور عبر فيسبوك

ضبط شاب وفتاتين اعتدوا على المواطنين بشوارع طهطا في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد