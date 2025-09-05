سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

يشهد سوق الذهب في مصر اليوم حالة من النشاط والاهتمام الكبير من جانب المواطنين والمستثمرين، حيث يواصل المعدن الأصفر الحفاظ على مكانته كأحد أهم أدوات الادخار الآمنة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.

ويحرص الكثير من المواطنين على متابعة أسعار الذهب اليوم بشكل يومي، سواء المقبلين على الزواج لشراء الشبكة، أو الراغبين في الاستثمار وحماية أموالهم من التضخم وتقلبات السوق.

ذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر

جاءت متوسطات أسعار الذهب بمحلات الصاغة بدون مصنعية كالتالي:

عيار 24: 5503 جنيه للبيع – 5480 جنيها للشراء

عيار 22: 5044 جنيها للبيع – 5023 جنيها للشراء

عيار 21: 4815 جنيها للبيع – 4795 جنيها للشراء

عيار 18: 4127 جنيها للبيع – 4110 جنيهات للشراء

عيار 14: 3210 جنيهات للبيع – 3197 جنيها للشراء

عيار 12: 2751 جنيها للبيع – 2740 جنيها للشراء

الجنيه الذهب: 38520 جنيها للبيع – 38360 جنيها للشراء

الأونصة: 171158 جنيها للبيع – 170447 جنيها للشراء

الأونصة بالدولار: 3545.93 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

يعد عيار 21 الأكثر تداولا في السوق المصري، حيث سجل نحو 4815 جنيها للبيع و4795 جنيها للشراء، ليظل الخيار الأول والأكثر شيوعا بين المقبلين على الزواج، نظرا لمناسبته من حيث السعر والجودة مقارنة ببقية العيارات.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

ترتبط حركة أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل رئيسية، أبرزها:

سعر الأوقية عالميا.

سعر صرف الدولار أمام الجنيه.

حالة العرض والطلب في الأسواق المحلية.

هذه العوامل مجتمعة تجعل متابعة الأسعار اليومية أمرا ضروريا للتجار والمستثمرين لتحديد التوقيت الأمثل لعمليات البيع والشراء.

المصنعية والدمغة

يضاف إلى سعر الذهب قيمة المصنعية التي تختلف وفقا للعيار والتصميم، وتتراوح عادة بين 20 و80 جنيها للجرام، بينما تظل رسوم الدمغة ثابتة على جميع العيارات.

ومن المهم أن يعلم المشتري أن قيمة المصنعية لا تحتسب عند إعادة البيع، حيث يخصمها التاجر من السعر النهائي.

أفضل عيارات الذهب في مصر

عيار 21: الأكثر طلبا لاعتدال سعره وجودته العالية.

عيار 18: يحظى بشعبية كبيرة بين الشباب بفضل تنوع تصميماته وسعره المناسب.

عيار 24: الخيار المفضل للمستثمرين والادخار طويل الأجل، إذ يدخل في صناعة السبائك والجنيهات الذهبية.

وبذلك يبقى الذهب الملاذ الآمن والأكثر ثباتا، سواء بغرض الادخار أو الاستثمار أو اقتناء المشغولات الذهبية، خاصة مع استمرار تقلبات الأسواق العالمية.