جوجل تحذر.. كيف تحمي حساباتك من الاختراق؟

يتعرض الكثير من مستخدمي الأجهزة الإلكترونية الحديثة مثل الهاتف او الكمبيوتر بالإضافة إلى البرامج المثبتة، لعمليات اختراق، ولكنها تفشل في معظم الأحيان ذلك ما جعل شركة جوجل تصدر تحذيرا عاجلا يخص نحو 2.5 مليار مستخدم لخدماتها حول العالم، داعية الجميع إلى مراجعة إعدادات حساباتهم فورا للتأكد من عدم وجود محاولات تجسس أو وصول غير مصرح به إلى بياناتهم الشخصية.

كيف تحمي حساباتك من الاختراق؟

الحسابات المرتبطة بخدمات مثل Gmail وGoogle Drive ويوتيوب وهواتف أندرويد تحتوي على كم هائل من المعلومات الحساسة، بدءا من الاسم والعنوان والموقع الجغرافي وصولا إلى الصور والبيانات المالية، وهو ما يجعلها هدفا مغريا للمتسللين الذين قد يستغلونها في شن هجمات إلكترونية أو طلب فدية.

وإجراء فحص أمني منتظم هو الوسيلة الأكثر فاعلية لحماية الحسابات، مشيرة إلى أن العملية أصبحت مبسطة وسهلة للمستخدمين.

وتشمل الخطوة الأولى التحقق من الأجهزة المسجل دخولها إلى الحساب، حيث ينصح بحذف أي جهاز غير معروف وتغيير كلمة المرور على الفور.

كما يمكن مراجعة النشاط الأمني الأخير خلال الـ28 يوما الماضية للتأكد من عدم وجود تسجيلات دخول مشبوهة أو محاولات وصول غريبة.

أهمية فحص التطبيقات والخدمات المرتبطة بالحساب، إذ تمنح بعض التطبيقات الخارجية صلاحيات للوصول إلى بيانات المستخدم، لذلك يفضل إزالة أي تطبيق لم يعد قيد الاستخدام.

تفعيل ميزة التصفح الآمن المعزز، التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لاكتشاف المواقع الضارة والتصدي لمحاولات سرقة البيانات المالية أو تثبيت البرمجيات الخبيثة.

ضرورة تفعيل التحقق بخطوتين، الذي يضيف طبقة إضافية من الحماية من خلال إرسال رمز تحقق إلى الهاتف عند تسجيل الدخول، ما يجعل من الصعب على القراصنة اختراق الحساب حتى إذا حصلوا على كلمة المرور.

التأكيد على أن الأمان الإلكتروني مسؤولية مستمرة، وأن مراجعة الحسابات بشكل دوري تمثل أفضل وسيلة لتجنب الاختراقات وحماية البيانات الشخصية من أي تهديدات مستقبلية.

تحذير شركة جوجل



وأصدرت شركة جوجل تحذيرا جديدا يكشف عن ارتفاع مقلق في حجم الهجمات السيبرانية التي تستهدف مستخدميها، مشيرة إلى أن تهديدات سرقة كلمات المرور عبر البريد الإلكتروني ارتفعت بنسبة 84% خلال العام الماضي، وهو اتجاه تتوقع الشركة أن يزداد حدة بحلول عام 2025.

هذه الهجمات تركز بشكل خاص على حسابات البريد الإلكتروني، باعتبارها المدخل الرئيسي للوصول إلى مختلف خدماتها وبيانات المستخدمين.

مجموعة من النصائح والإرشادات لمساعدة المستخدمين على اكتشاف ما إذا كان بريدهم الإلكتروني قد تعرض للاختراق، وكيفية استرداده بأمان في حال فقدان الوصول إليه.

خطوات استرداد الحساب المخترق

في حالة تعرض حساب Gmail للاختراق أو الحظر لأي سبب، تنصح جوجل باللجوء إلى الرابط الرسمي المخصص لذلك: (https://g.co/recover).

وتتمثل الخطوات الأساسية فيما يلي:

إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك.

استخدام جهاز كمبيوتر أو هاتف سبق تسجيل الدخول منه إلى الحساب، مع تفضيل متصفح الإنترنت المعتاد من نفس الموقع الجغرافي.

الإجابة على الأسئلة التي يطرحها النظام بأفضل شكل ممكن، حتى لو لم تكن تتذكر كلمة المرور الحالية، إذ يمكنك إدخال كلمة مرور قديمة أو تقديم أقرب تخمين ممكن.

بعد ذلك، قد ترسل جوجل رمز أمان إلى البريد الاحتياطي، أو رقم الهاتف المرتبط بالحساب، أو عبر تطبيق المصادقة، أو من خلال إشعار مباشر يظهر على أحد الأجهزة المسجل بها الحساب.

تحذير مهم من محاولات الاحتيال

الشركة لا تطلب أبدا كلمة المرور أو رموز التحقق عبر البريد الإلكتروني أو المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية، وأي محاولة للحصول على هذه المعلومات تعتبر عملية اختراق أو تصيد احتيالي.

ودعت المستخدمين إلى الحذر الشديد وعدم مشاركة بياناتهم مع أي مصدر غير رسمي.

ويأتي هذا التحذير في وقت تتزايد فيه الهجمات الإلكترونية عالميا، حيث تسعى الشركات الكبرى مثل جوجل إلى رفع وعي المستخدمين وتعزيز إجراءات الحماية الرقمية، باعتبار أن البريد الإلكتروني يمثل خط الدفاع الأول عن حساباتهم وبياناتهم الحساسة.