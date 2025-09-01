قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

جوجل تدعو الجميع لتبني مفاتيح المرور بعد اختراق قاعدة بيانات للمعلنين

جوجل
جوجل
احمد الشريف

أعلنت شركة جوجل عن تعرضها لخرق بيانات، مما أثار مخاوف بشأن سلامة معلومات المستخدمين.

 ورغم أن الاختراق لم يؤثر على حسابات Gmail أو Google Cloud العامة، إلا أن الشركة استغلت الحادث لتوجيه توصية أمنية قوية لجميع مستخدميها.

كشفت تقارير إخبارية أن قراصنة تمكنوا من اختراق قاعدة بيانات Salesforce الخاصة بالعملاق التقني، وهي منصة تُستخدم لتخزين وإدارة بيانات العملاء للشركات.

ما هي البيانات التي تم اختراقها؟

سارعت جوجل لطمأنة المستخدمين، مؤكدة أن الاختراق لم يمس بيانات حسابات Gmail أو Google Cloud الخاصة بالمستهلكين. وقالت الشركة في بيان إن الخرق اقتصر على "مجموعة محدودة من معلومات الاتصال التجارية الأساسية المستخدمة للتواصل مع المعلنين المحتملين".

وهذا يعني أنه بينما تم تسريب بعض المعلومات مثل أسماء العملاء والشركات، فإن كلمات المرور الشخصية للمستخدمين لم تتأثر على الإطلاق.

توصية قوية من جوجل: تخلوا عن كلمات السر 

استغلت جوجل هذا الحادث لتجديد دعوتها للمستخدمين بتبني تقنية "مفاتيح المرور" (Passkeys) للحفاظ على أقصى درجات أمان الحساب. وتعتبر الشركة الآن هذه التقنية أفضل حتى من "المصادقة الثنائية" التي كانت المعيار الذهبي السابق في أمن الأجهزة.

وتعتمد "مفاتيح المرور" على البيانات البيومترية مثل بصمات الأصابع ومسح الوجه لتسجيل الدخول، بدلاً من كلمات السر التقليدية.

وقالت جوجل: "توفر مفاتيح المرور أقوى حماية ضد تهديدات مثل التصيد الاحتيالي. بمجرد إنشاء مفتاح مرور، يمكنك استخدامه لتسجيل الدخول بسهولة إلى حسابك في جوجل وبعض تطبيقات الطرف الثالث".

وأضافت الشركة أن الميزة الأكبر لهذه التقنية هي أنها "على عكس كلمات المرور، لا يمكن أن توجد مفاتيح المرور إلا على أجهزتك. لا يمكن تدوينها أو إعطاؤها عن طريق الخطأ لشخص سيئ".

جوجل Gmail Google Cloud

