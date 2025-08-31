قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحذير عاجل لمليارات المستخدمين.. جوجل تدعو مستخدمي Gmail لتغيير كلمات المرور فورًا

احمد الشريف

دعت شركة جوجل مليارات المستخدمين لخدمتي البريد الإلكتروني Gmail والتخزين السحابي Google Cloud إلى تغيير كلمات المرور الخاصة بهم وتعزيز أمان حساباتهم بشكل فوري، وذلك في أعقاب موجة من الهجمات الإلكترونية الشرسة التي استغلت خرقًا للبيانات تعرضت له الشركة مؤخرًا.

ورغم أن الاختراق الأولي لم يؤثر على بيانات العملاء مباشرة، إلا أن القراصنة يستغلون الآن أخبار الاختراق كطعم لخداع المستخدمين وسرقة حساباتهم.

ما هو الاختراق الذي حدث؟

في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت جوجل عن تعرض إحدى قواعد بيانات Salesforce التي تستخدمها الشركة للاختراق. 

وأكدت جوجل حينها أن الاختراق لم يطل بيانات المستخدمين أو حسابات Gmail و Cloud، بل اقتصر على نظام Salesforce المؤسسي الخاص بالشركة، وأن المعلومات التي تم الكشف عنها كانت "معلومات تجارية متاحة للجمهور".

القراصنة يستغلون الأخبار لمهاجمة المستخدمين

وفقًا لتقارير إخبارية، استغل القراصنة "خبر" الاختراق لشن هجمات تصيد احتيالي (Phishing) مكثفة وموجهة ضد مستخدمي Gmail و Google Cloud، الذين يبلغ عددهم حوالي 2.5 مليار شخص. وبسبب هذا التصعيد في الهجمات، أصدرت جوجل تحذيرها الأخير.

نصائح جوجل لحماية حسابك

تنصح جوجل جميع المستخدمين باتخاذ الإجراءات التالية على الفور:

تغيير كلمة المرور: قم بتغيير كلمة مرور حسابك في جوجل إلى كلمة مرور قوية وفريدة.

تفعيل المصادقة الثنائية: أضف طبقة أمان إضافية لحسابك عبر تفعيل ميزة التحقق بخطوتين (Two-factor authentication).

توخي الحذر الشديد: كن في حالة تأهب لأي نشاط مشبوه في حسابك.

احذر من رسائل التصيد الاحتيالي: لا تضغط على أي روابط مشبومة في رسائل البريد الإلكتروني التي تدعي أنها من جوجل وتطلب منك تسجيل الدخول. تهدف هذه الروابط إلى سرقة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك عبر صفحات تسجيل دخول مزيفة.

