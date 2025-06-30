ميزة تنبيهات جديدة في Gmail لإدارة بريدك الإلكتروني على أندرويد بسهولة أكبر

بدأت جوجل في اختبار ميزة جديدة على تطبيق Gmail لنظام أندرويد تتيح للمستخدمين تحديد الرسائل كمقروءة مباشرة من الإشعار دون الحاجة لفتح التطبيق.

وتأتي هذه الخطوة بهدف تقليل التشتت وتسهيل إدارة البريد الإلكتروني بشكل أسرع وأكثر مرونة.

كيف تعمل الميزة؟

بمجرد تفعيلها، ستظهر لمستخدمي Gmail على أندرويد خيار جديد بعنوان "Mark as read" (تحديد كمقروء) بجانب الخيارات الموجودة حاليًا مثل "حذف" و"رد"، وذلك أسفل إشعار الرسالة.

توفر هذه الوظيفة الجديدة للمستخدمين طريقة فورية للتعامل مع الرسائل غير المهمة أو التي تم الاطلاع على محتواها من العنوان دون الحاجة للدخول إلى البريد.

تجربة محدودة حاليًا

وفقًا لما أشار إليه المستخدم Kurt Gomez على منصة X، فقد ظهرت له هذه الميزة على أحد حساباته في Gmail، ضمن ما يبدو أنه اختبار A/B من جهة الخادم (server-side test).

ليست الميزة متاحة حاليًا على نطاق واسع، حتى بين المستخدمين الذين لديهم أحدث إصدار من التطبيق (Gmail for Android إصدار 2025.06.15).

على سبيل المثال، بالرغم من تثبيت هذا الإصدار على هاتف Pixel 6 Pro الذي يعمل بنظام Android 16 QPR1 Beta 2.1، إلا أن الميزة لم تظهر حتى الآن. مما يدل على أن الطرح لا يزال محدودًا لمجموعة معينة من المستخدمين.

الميزة موجودة على iOS منذ فترة

جدير بالذكر أن خيار "Mark as read" متوفر بالفعل على إشعارات تطبيق Gmail في نظام iOS منذ مدة، مما يجعل هذا التحديث خطوة لتوحيد تجربة المستخدم بين النظامين.

خيار بديل لمن لم تصله الميزة بعد

للمستخدمين الذين يرغبون في تجربة هذه الميزة على أندرويد ولم تصلهم بعد، يمكنهم تجربة تطبيق AutoNotification المتاح على متجر Google Play.

يتيح هذا التطبيق تخصيص إشعارات Gmail وإضافة خيار "Mark as read" بشكل يدوي.

كيفية تعديل خيارات إشعارات Gmail الحالية

بشكل افتراضي، توفر إشعارات Gmail على أندرويد خيار "رد" بالإضافة إلى إما "أرشفة" أو "حذف". يمكن تغيير هذا الخيار من خلال فتح تطبيق Gmail ثم التوجه إلى:

القائمة الجانبية > الإعدادات > الإعدادات العامة > إجراء إشعار البريد الإلكتروني الافتراضي، واختيار ما بين "أرشفة" أو "حذف".

وقد تبدو هذه الميزة صغيرة للبعض، لكنها تمثل إضافة عملية للغاية لمستخدمي Gmail الذين يتلقون كميات كبيرة من الرسائل يوميًا.

ويُعد إتاحة خيار "تحديد كمقروء" مباشرة من الإشعار توفيرًا مهمًا للوقت وتحكمًا أفضل في تنظيم البريد الوارد.

ومن المتوقع أن تعمم جوجل هذه الميزة خلال الأسابيع القادمة إذا أثبتت نجاحها في فترة الاختبار المحدودة.