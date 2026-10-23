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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

آية عبدالله تُعبر عن سعادتها بالمشاركة في الدورة الـ 34 لمهرجان الموسيقى العربية بحفل 25 أكتوبر

آية عبدالله
آية عبدالله
أوركيد سامي

أعربت المطربة آية عبدالله عن سعادتها الكبيرة بمشاركتها في الدورة الـ 34 لـ مهرجان_الموسيقى_العربية، والمقرر إقامتها يوم الأحد 25 أكتوبر الجاري على مسرح معهد الموسيقى العربية، بقيادة المايسترو فاروق البابلي.
وكتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "سعيدة جداً بمشاركتي في مهرجان الموسيقى العربية الدورة 34 في حفلة 25 أكتوبر يوم الأحد مع المايسترو فاروق البابلي في معهد الموسيقى العربية".

كما وجهت الشكر لجميع القائمين على المهرجان، وخصت بالشكر رئيس دار الأوبرا المصرية دكتور رضا الوكيل، داعية جمهورها لحضور الحفل قائلة: "مستنياكم وإن شاء الله تستمتعوا بالحفلة".

يذكر أن أحدث أعمال آية عبد الله أغنية "مليش غيرك" من كلمات محمد حسن معوض، وألحان عمرو صفاء، وتوزيع محمد عبد الودود، و مستشار إعلامي عصام ميلاد نصرالله، إخراج بتول عرفة، إنتاج شركة لايف ستايل ستديوز.
كما قدمت أغنية «حتة منك» لروح والدها الراحل دكتور محمد عبدالله ولكل الآباء الذين وجودهم نعمة كبيرة وأيضاً للآباء الذين غادروا عالمنا، وأغنية «مصر نمبر وان» دعماً لمنتخب مصر في كأس العالم.
إلى جانب أعمالها المميزة الأخرى مثل: «محصلش نصيب»، «كوشة واحدة»، «واو»، «أرض الخير» الأغنية الرسمية للبطولة الدولية للفروسية، «سمعني كمان»، «عم المغرور»، «الحب مبدء»، «عم الشباب»، «فزورة صعبة»، «انا صعيدية»، «معاك لحد الصبحية»، «بعدك راحة»، «انا بكراش عليه»، «بخاف مني»، «أمي حبيبتي»، «تريند اليوم»، «العب بعيد يا شاطر»، «الليلة»، «نامي بعيوني» دويتو مع المطرب مجد القاسم، «لو هاتكلم عن مصر» دويتو مع المطرب مجد القاسم

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