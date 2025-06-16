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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تطبيق البريد الإلكتروني الذي يتفوق على Gmail بمراحل.. ننصحك بتجربته

Gmail
Gmail
احمد الشريف

رغم حب المستخدمين لـ Gmail، إلا أن بعضهم بدأ يشعر بأن البريد الإلكتروني التقليدي لم يعد يلبي متطلبات سير العمل المتطورة. 

دفع هذا  أحد المستخدمين لتجربة العديد من التطبيقات مثل Outlook وSpark Mail وThunderbird وProton Mail على هاتفه الأندرويد، لكنه وجدها محدودة. أما مع Notion Mail، فقد تحوّلت تجربة استخدام البريد الإلكتروني إلى مستوى مختلف تمامًا.

يعتمد Notion Mail على نقاط قوة Notion الأصلية، مثل قاعدة البيانات المرنة، وقدرات الذكاء الاصطناعي، والتنظيم السلس، مما يحوّل الفوضى الرقمية إلى نظام عملي ومبسط.

تصميم بسيط يركز على الإنتاجية

في عالم يعجّ بالبريد المزدحم والتصميمات المربكة، يُعد Notion Mail من أهم المصادر البريد الالكتروني، فهو يبتعد عن الخلفيات المشتتة والسمات البصرية المزدحمة كما في Gmail، ويُقدّم واجهة تركز على البساطة والمساحات البيضاء التي تعزز التركيز والإنتاجية.

ورغم أن التطبيق يعمل أساسًا من خلال المتصفح، إلا أن نسخة macOS تبدو مصممة بعناية فائقة، مع رسوميات انسيابية وسرعة استجابة ممتازة وتكامل سلس مع بيئة نظام Mac، كما يدعم الوضع الليلي، مما يضيف راحة عند استخدامه ليلًا.

الذكاء الاصطناعي يعيد تعريف تنظيم البريد الإلكتروني

الميزة الأبرز في Notion Mail هي التصنيف التلقائي Auto-Label المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

 بدلاً من إعداد قواعد يدوية معقدة كما في Gmail، يكفي وصف نوع الرسائل التي ترغب بتصنيفها. 

على سبيل المثال، إذا كنت تستقبل رسائل من منصة Asana الخاصة بإدارة المشاريع، يمكنك ببساطة طلب تصنيف تلك الرسائل تحت تسمية محددة.

تتيح لك هذه الميزة إنشاء "واجهات عرض" مخصصة لتقسيم بريدك حسب اهتماماتك. 

أنشأ المستخدم مثلاً واجهة Shopping لعرض جميع رسائل الشراء والفواتير من Amazon وBest Buy وeBay، ما سهّل الوصول إليها وتنظيمها.

ميزة Snippets تتفوق على قوالب Gmail

ميزة snippets في Notion Mail توفر طريقة عملية لإدراج نصوص جاهزة داخل الرسائل. 

كل ما تحتاجه هو كتابة "/" متبوعة باسم النص المحفوظ، وسيظهر تلقائيًا في محتوى الرسالة.

 و هذا الأمر لا يوفر الوقت فقط، بل يعزز أيضًا من احترافية الرسائل واتساقها. يمكن كذلك إرفاق ملفات أو تحديد المواعيد من خلال تقويم Notion Calendar ضمن نفس الرسالة.

تكامل كامل مع بيئة Notion

ما يميّز Notion Mail أنه لا يبدو كأداة منفصلة، بل كجزء طبيعي من بيئة Notion التي يعتمد عليها المستخدمون يوميًا. على سبيل المثال، عند فتح الرسائل لا تحتل الشاشة بالكامل، بل تظهر في وضع "المعاينة السريعة"، مما يسهل التنقل والرد.

يتيح أيضًا التكامل مع التقويم إدراج المواعيد مباشرة في الرسائل عبر أمر /schedule، حيث تظهر نافذة صغيرة لعرض المواعيد المتاحة، ويمكن توليد رابط للحجز بسهولة.

ثورة في تجربة البريد الإلكتروني

 لا يقدم Notion Mail مجرد تحسينات شكلية، بل يغيّر جذريًا طريقة استخدام البريد الإلكتروني، ويحوّله إلى أداة متكاملة للإنتاجية بفضل الذكاء الاصطناعي والتصميم القائم على الكتل. 

ورغم بعض التحديات مثل دعم محدود لمزودي البريد الآخرين أو غياب التطبيقات المحمولة، إلا أن التجربة العامة تبقى مميزة وتستحق التجربة.

إذا كنت تبحث عن وسيلة حديثة لإدارة بريدك الإلكتروني بطريقة أكثر ذكاء وتنظيمًا، فقد يكون Notion Mail هو الخيار الذي كنت تنتظره.

Gmail Outlook Proton Mail

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