محمد صلاح يتلقى إشادات خاصة بعد تألقه بمباراة طرابزون سبور وهارتس

تلقى محمد صلاح إشادات واسعة عقب تألقه في مواجهة طرابزون سبور التركي أمام هارتس الاسكتلندي، بعدما لعب دورًا حاسمًا في فوز فريقه بهدفين دون رد، ضمن منافسات دوري المؤتمر الأوروبي، يوم الخميس 22 أكتوبر 2026.

وقدم النجم المصري أداءً مؤثرًا، إذ افتتح التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 32، قبل أن يساهم في الهدف الثاني الذي سجله فرانكولينو في الدقيقة 58، ليؤكد حضوره المؤثر في المواجهة الأوروبية.

صلاح يصنع الفارق أمام هارتس

شهدت المباراة محاولات متبادلة في بدايتها، قبل أن يحصل طرابزون سبور على ركلة جزاء ترجمها صلاح إلى هدف التقدم.

وفي الشوط الثاني، واصل الفريق التركي ضغطه الهجومي، وأسهم صلاح في بناء الهجمة التي انتهت بهدف فرانكولينو، ليعزز أصحاب الأرض تقدمهم ويحسموا المواجهة بنتيجة 2-0.

وغادر صلاح أرض الملعب في الدقيقة 71، بعدما قدم مساهمة مباشرة في هدفي فريقه، وسط أداء هجومي ساعد طرابزون سبور على حصد ثلاث نقاط مهمة.

إشادة بقدرات النجم المصري

سلطت التقارير الرياضية الضوء على قدرة صلاح على التأثير في المباريات الكبرى، سواء من خلال التسجيل أو صناعة الفرص، وهو ما ظهر بوضوح خلال مواجهة هارتس.

كما أبرزت التغطيات دوره في منح الفريق حلولًا هجومية إضافية، بفضل تحركاته وقدرته على استغلال المساحات والتعامل مع الفرص الحاسمة.

وبهذا الفوز، عزز طرابزون سبور رصيده في مرحلة الدوري من المسابقة الأوروبية، فيما يواصل صلاح تقديم مساهمات مؤثرة مع فريقه، في انتظار المواجهات المقبلة.