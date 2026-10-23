قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إجازة 3 أيام فقط.. زفاف مصطفى شوبير تحت حسابات الأهلي
8 ممرات لوجستية متكاملة.. مصر تستهدف تعزيز مكانتها كمركز عالمي للتجارة
مع دخول الشتاء.. أعراض الخناق الحنجري عند الأطفال وطرق الوقاية
وزير العمل: 3 ملايين فرصة عمل مستهدفة وخفض البطالة إلى 5.5%
كوريا الجنوبية تقترح إجراء محادثات حدودية مع جارتها الشمالية
انخفاض سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 23-10-2026.. عيار 21 بكام؟
الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 443 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
خناقة كافيه الزمالك.. معاكسة فتاة تتسبب في مشاجرة بين 6 أشخاص
أمريكا تحذر رعاياها في الصين.. ما السبب؟
الوزراء: البرنامج الوطني الاقتصادي يستهدف التحول نحو اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية
أمريكا تجري مباحثات مع الناتو بشأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23-10-2026 والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

قبلة محمد صلاح تشعل الجدل بعد التألق أمام هارتس.. لمن وجهها في المدرجات؟

محمد صلاح
محمد صلاح
أحمد أيمن

خطف النجم المصري محمد صلاح الأنظار خلال مواجهة فريقه طرابزون سبور أمام هارتس الإسكتلندي، بعدما قدّم أداءً مميزًا أسهم في فوز فريقه بهدفين دون رد، في مباراة شهدت لقطة أثارت فضول الجماهير، حين وجّه قبلة إلى المدرجات عقب تسجيله هدفًا من ركلة جزاء.

محمد صلاح يقود طرابزون سبور لانتصار مهم

واصل محمد صلاح تقديم عروضه اللافتة بقميص طرابزون سبور، بعدما لعب دورًا بارزًا في تفوق الفريق التركي على منافسه هارتس، ضمن منافسات دوري المؤتمر الأوروبي.

ونجح النجم المصري في تسجيل الهدف الأول لفريقه خلال الشوط الأول، بعدما نفّذ ركلة جزاء ببراعة، ليمنح طرابزون سبور التقدم ويضع فريقه في موقف مريح خلال اللقاء.

ولم يتوقف تأثير صلاح عند هز الشباك، إذ عاد في الشوط الثاني ليصنع الهدف الثاني، بعدما قدّم تمريرة حاسمة لزميله فرانكولينو ديجو، الذي نجح في تحويلها إلى هدف عزز به تقدم الفريق التركي، لتنتهي المباراة بفوز طرابزون سبور بهدفين دون مقابل.

وعكس أداء النجم المصري قدرته على صناعة الفارق، سواء من خلال التسجيل أو صناعة الفرص، ليؤكد أهميته في المنظومة الهجومية لفريقه.

قبلة في المدرجات تفتح باب التساؤلات

ورغم تألقه داخل الملعب، لم تكن الأهداف وحدها محور الاهتمام، إذ أثارت لقطة احتفال محمد صلاح عقب تسجيل ركلة الجزاء تفاعلًا واسعًا.

ورصدت كاميرات المباراة النجم المصري وهو يرسل قبلة باتجاه المدرجات، في مشهد دفع المتابعين إلى التساؤل عن الشخص الذي أراد توجيه هذه اللفتة إليه، خصوصًا أنها جاءت في لحظة احتفاله بالهدف.

وسرعان ما اتجهت الأنظار إلى عائلة اللاعب، بعدما تبين وجود أسرته في الملعب، حيث ظهرت ابنتاه مكة وكيان برفقته خلال فترة الإحماء، وهو ما عزز التوقعات بأن القبلة كانت تعبيرًا عن محبته لعائلته ودعمها له.

عائلة صلاح تخطف الأضواء

تحمل اللقطة جانبًا إنسانيًا لافتًا، إذ تكشف كيف يمكن للحظات الاحتفال داخل المستطيل الأخضر أن تتجاوز حدود المنافسة والنتائج، لتسلط الضوء على الروابط العائلية في حياة النجوم.

وبين تألقه التهديفي وصناعته للأهداف، أضاف محمد صلاح لقطة جديدة إلى مشاهد المباراة التي لفتت انتباه الجماهير، ليجمع بين الحضور الفني واللحظة الشخصية التي أثارت الفضول.

محمد صلاح أخبار محمد صلاح طرابزون سبور قبلة محمد صلاح عائلة محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

4 ساعات.. فصل الكهرباء عن 8 مناطق في بسوهاج

اصحاب المعاشات

اعرف هاتقبض كام.. زيادة الحد الأدنى للمعاشات والقيمة الجديدة المستحقة

صورة أرشيفية

الأرصاد تحذر من أسبوع التقلبات الجوية.. أمطار رعدية ورياح وانخفاض الحرارة إلى 12 درجة

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يوضح حقيقة التصريحات المتداولة والمنسوبة إليه بشأن تخفيف الأحمال الكهربائية

ياسر إبراهيم

وائل جمعة يحسم الجدل حول تجميد ياسر إبراهيم في الأهلي

إنهاء خدمة فرد شرطة

الداخلية تعلن إنهاء خدمة فرد شرطة لخروجه على مقتضيات الواجب الوظيفى

عمرو دياب

أنا قد أبوكي.. رد فعل مفاجئ من عمرو دياب على معجبة خلال حفله بالجونة

هالة فاخر

العمر مجرد رقم.. هالة فاخر تخطف الأنظار بلوك جديد

ترشيحاتنا

الأهلي والزمالك

الأهلي والزمالك في مهمة جديدة بدوري الكرة النسائية.. اليوم

الاهلي

موعد مباراة الأهلي وكيتارا الاوغندي في الكونفدرالية

عمرو الجزار

عمرو الجزار عن رسالة الخطيب: تي شيرت الأهلي نعمة ولازم نقدرها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

المزيد