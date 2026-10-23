قبلة محمد صلاح تشعل الجدل بعد التألق أمام هارتس.. لمن وجهها في المدرجات؟

خطف النجم المصري محمد صلاح الأنظار خلال مواجهة فريقه طرابزون سبور أمام هارتس الإسكتلندي، بعدما قدّم أداءً مميزًا أسهم في فوز فريقه بهدفين دون رد، في مباراة شهدت لقطة أثارت فضول الجماهير، حين وجّه قبلة إلى المدرجات عقب تسجيله هدفًا من ركلة جزاء.

محمد صلاح يقود طرابزون سبور لانتصار مهم

واصل محمد صلاح تقديم عروضه اللافتة بقميص طرابزون سبور، بعدما لعب دورًا بارزًا في تفوق الفريق التركي على منافسه هارتس، ضمن منافسات دوري المؤتمر الأوروبي.

ونجح النجم المصري في تسجيل الهدف الأول لفريقه خلال الشوط الأول، بعدما نفّذ ركلة جزاء ببراعة، ليمنح طرابزون سبور التقدم ويضع فريقه في موقف مريح خلال اللقاء.

ولم يتوقف تأثير صلاح عند هز الشباك، إذ عاد في الشوط الثاني ليصنع الهدف الثاني، بعدما قدّم تمريرة حاسمة لزميله فرانكولينو ديجو، الذي نجح في تحويلها إلى هدف عزز به تقدم الفريق التركي، لتنتهي المباراة بفوز طرابزون سبور بهدفين دون مقابل.

وعكس أداء النجم المصري قدرته على صناعة الفارق، سواء من خلال التسجيل أو صناعة الفرص، ليؤكد أهميته في المنظومة الهجومية لفريقه.

قبلة في المدرجات تفتح باب التساؤلات

ورغم تألقه داخل الملعب، لم تكن الأهداف وحدها محور الاهتمام، إذ أثارت لقطة احتفال محمد صلاح عقب تسجيل ركلة الجزاء تفاعلًا واسعًا.

ورصدت كاميرات المباراة النجم المصري وهو يرسل قبلة باتجاه المدرجات، في مشهد دفع المتابعين إلى التساؤل عن الشخص الذي أراد توجيه هذه اللفتة إليه، خصوصًا أنها جاءت في لحظة احتفاله بالهدف.

وسرعان ما اتجهت الأنظار إلى عائلة اللاعب، بعدما تبين وجود أسرته في الملعب، حيث ظهرت ابنتاه مكة وكيان برفقته خلال فترة الإحماء، وهو ما عزز التوقعات بأن القبلة كانت تعبيرًا عن محبته لعائلته ودعمها له.

عائلة صلاح تخطف الأضواء

تحمل اللقطة جانبًا إنسانيًا لافتًا، إذ تكشف كيف يمكن للحظات الاحتفال داخل المستطيل الأخضر أن تتجاوز حدود المنافسة والنتائج، لتسلط الضوء على الروابط العائلية في حياة النجوم.

وبين تألقه التهديفي وصناعته للأهداف، أضاف محمد صلاح لقطة جديدة إلى مشاهد المباراة التي لفتت انتباه الجماهير، ليجمع بين الحضور الفني واللحظة الشخصية التي أثارت الفضول.