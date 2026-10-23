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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بـ7 نجوم.. ريال مدريد ينهي مقاطعة حفل الكرة الذهبية

الكرة الذهبية
الكرة الذهبية
حمزة شعيب

يستعد ريال مدريد لإنهاء غيابه عن حفل الكرة الذهبية، بعدما كشفت تقارير صحفية عن اتجاه النادي الإسباني لإرسال وفد إلى مراسم نسخة 2026، المقرر إقامتها في العاصمة البريطانية لندن يوم الاثنين 26 أكتوبر.

ووفقًا لتقارير نقلت عن صحيفة «ليكيب» الفرنسية، تأتي الخطوة بعد غياب النادي عن مراسم سابقة، في أعقاب الخلاف الذي نشب حول نتائج جائزة عام 2024، عندما فاز الإسباني رودري بالجائزة على حساب البرازيلي فينيسيوس جونيور.

سبعة أسماء مرتبطة بتمثيل ريال مدريد

تشير التقارير إلى وجود سبعة أسماء مرتبطة بتمثيل النادي في فئات الجائزة المختلفة، من بينهم كيليان مبابي وجود بيلينجهام وفينيسيوس جونيور، إلى جانب أسماء مرشحة في فئات أخرى.

ويبرز تيبو كورتوا ضمن الأسماء المرتبطة بجائزة أفضل حارس مرمى، فيما تشمل الترشيحات فئات المواهب الشابة للرجال والسيدات.

ومع ذلك، فإن العدد النهائي للمشاركين وتشكيلة الوفد لا يزالان بحاجة إلى تأكيد رسمي من النادي أو منظمي الحفل.

نهاية الخلاف مع منظمي الجائزة؟

أثار غياب ريال مدريد عن حفل الكرة الذهبية في السنوات السابقة اهتمامًا واسعًا، خاصة بعد الجدل الذي صاحب نتيجة نسخة 2024.

وتشير العودة المرتقبة إلى تغيير في طريقة تعامل النادي مع الحفل، لكنها لا تعني بالضرورة صدور إعلان رسمي عن انتهاء جميع الخلافات مع الجهة المنظمة.

ومن المنتظر أن تحظى مشاركة نجوم ريال مدريد باهتمام إعلامي كبير، في ظل حضور عدد من لاعبي الفريق ضمن الترشيحات الفردية لجوائز العام.

ريال مدريد الكرة الذهبية حفل الكرة الذهبية فينيسيوس جونيور

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