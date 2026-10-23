رئيس جامعة بنها يتفقد معرض تراثنا.. ويبحث تعزيز التعاون مع جهاز المشروعات

تفقد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، معرض "تراثنا" في نسخته الثامنة، للحرف اليدوية والتراثية، المقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لدعم الحرف المصرية والمشروعات التراثية.



وكان في استقبال رئيس جامعة بنها مصطفى إسماعيل، المدير التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور محمد النجار، مدير القطاع المركزي للخدمات غير المالية وتطوير الأعمال بالجهاز، ووائل ماجد، نائب مدير بالقطاع المركزي للخدمات غير المالية.



رافق رئيس جامعة بنها خلال الزيارة الدكتور محمد سعيد، عميد كلية الهندسة بشبرا، والدكتور أيمن سمير، مستشار رئيس الجامعة لشؤون الابتكار، والدكتور أحمد زكريا، مدير مكتب تسجيل براءات الاختراع بالجامعة.

وتفقد الدكتور ناصر الجيزاوي عددًا من أجنحة المعرض، واطلع على المنتجات الحرفية والتراثية المعروضة، وما تتميز به من تنوع في الخامات والتصميمات، بما يعكس مهارات الحرفيين المصريين وقدرتهم على تطوير منتجاتهم مع الحفاظ على الهوية التراثية.



وعلى هامش الزيارة، عقد رئيس الجامعة اجتماعا مع مسؤولي الجهاز لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وتطوير البرامج المشتركة في مجالات ريادة الأعمال والتدريب ودعم المشروعات الصغيرة، بما يسهم في تأهيل الطلاب والخريجين لإقامة مشروعاتهم الخاصة.



وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي حرص جامعة بنها على مواصلة التعاون مع جهاز تنمية المشروعات، والاستفادة من الإمكانات العلمية والبحثية للجامعة في دعم المشروعات الإنتاجية والحرفية، ونشر ثقافة العمل الحر بين الطلاب والخريجين.

وأشار رئيس جامعة بنها إلى أهمية توظيف البحث العلمي والابتكار في تطوير الحرف التراثية، وتحسين جودة المنتجات وأساليب الإنتاج والتصميم والتسويق، بما يعزز قدرتها التنافسية ويفتح أمامها أسواقا جديدة.



من جانبه، أكد الدكتور أيمن سمير، مستشار رئيس الجامعة لشؤون الابتكار، أهمية الربط بين الابتكار والحرف التراثية لتطوير منتجات ذات قيمة مضافة، مع الحفاظ على أصالتها وهويتها المصرية، مشيرا إلى دور التعاون مع الجهاز في تطوير المنتجات والتسويق وحماية حقوق الملكية الفكرية، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية وتوعوية تساعد الطلاب والخريجين على تأسيس مشروعاتهم وإدارتها.



وأضاف " سمير " أن التعاون بين الجامعة والجهاز يستهدف دعم ريادة الأعمال، وتنمية مهارات الطلاب والخريجين، وتشجيع إقامة مشروعات إنتاجية قائمة على الابتكار، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.