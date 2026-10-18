جامعة بنها تحتفي بأكتوبر الوردي للعام السادس على التوالي.. وتؤكد أهمية المبادرات الرئاسية في الحفاظ على صحة المرأة

نظمت جامعة بنها، اليوم الأحد ، احتفالية «أكتوبر الوردي» للتوعية بالكشف المبكر عن سرطان الثدي، للعام السادس على التوالي، بقاعة تحيا مصر بكلية الطب، دعمًا لجهود المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، وتعزيزًا لثقافة الوقاية والكشف المبكر.



أقيمت الاحتفالية برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، والدكتور طه عاشور، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد الأشهب، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وبإشراف الدكتورة نيرمين عدلي، منسق عام المبادرة الرئاسية لصحة المرأة بكلية الطب.

وجاءت الفعالية بتنسيق رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمشاركة الدكتور عمرو جمال والدكتور علاء سيف، في إطار التعاون بين قطاعات الجامعة لدعم الأنشطة الصحية والتوعوية.



وأكدت الاحتفالية أهمية المبادرات الرئاسية الصحية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير منظومة الرعاية الصحية، وتوسيع نطاق الخدمات الوقائية والعلاجية، وتعزيز فرص حصول المواطنين على الخدمات الطبية، مع إيلاء اهتمام خاص بصحة المرأة المصرية.



وأشارت إلى أن المبادرة الرئاسية لصحة المرأة تمثل نموذجًا للرعاية الصحية المتكاملة، من خلال نشر الوعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وإتاحة خدمات الفحص والتشخيص والعلاج، بما يسهم في رفع فرص الشفاء والحد من المضاعفات وتحسين جودة حياة السيدات.



وفي هذا السياق، أعربت جامعة بنها عن تقديرها لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطلاق ودعم المبادرات الرئاسية الصحية، التي تضع صحة المواطن المصري في صدارة الأولويات الوطنية، وتجعل الاستثمار في صحة الإنسان أحد محاور التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.



وتأتي الاحتفالية امتدادًا لجهود كلية الطب بجامعة بنها على مدار ستة أعوام في دعم المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، من خلال التوعية المجتمعية والتعريف بأهمية الفحص الدوري والكشف المبكر.